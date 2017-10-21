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Стадион: Ренцо Барбера
47' Желтая карточкаМантовани Андреа
55' Желтая карточкаСтруна Альяж
0:1
57' ГолMarco Moscati
62' Желтая карточкаДа Крус Алессио
0:2
70' ГолMarco Moscati
72' Желтая карточкаЯяло Мато
|
47'
55'
57'
0:1
62'
70'
0:2
72'
Состав команд
15
Ционек
Тьяго
13
Гнаоре
Эдди
18
Чочев
Ивайло
Палермо 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 15 Ционек Тьяго Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 8 Яяло Мато Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 17 Морганелла Мишель Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 28 Давидович Павел Защитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 33 Петерманн Давиде Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 27 Моначелло Гаетано Нападающий
- 37 Graziano Belladonna
- 1 Luca Maniero II
- 21 Luca Antonio Fiordilino
- 4 Andrea Accardi
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Новара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 16 Nicolas Schiavi
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
- 12.08.2017 Кальяри 1:1 Палермо КИ
- 06.08.2017 Палермо 5:0 Виртус Франкавилла КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Палермо 1:0 Дженоа СA
- 07.05.2017 Кьево 1:1 Палермо СA
- 30.04.2017 Палермо 2:0 Фиорентина СA
- 23.04.2017 Лацио 6:2 Палермо СA
- 15.04.2017 Палермо 0:0 Болонья СA
- 09.04.2017 Милан 4:0 Палермо СA
- 02.04.2017 Палермо 1:3 Кальяри СA
Новара (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 16.09.2017 Новара 1:0 Читтаделла СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Новара 0:1 Парма СB
- 26.08.2017 Карпи 1:0 Новара СB
- 06.08.2017 Новара 1:2 Пьяченца КИ
- 02.08.2017 Аталанта 1:0 Новара ТМК
- 18.05.2017 Карпи 2:0 Новара СB
- 13.05.2017 Новара 2:0 Виртус Энтелла СB
- 06.05.2017 Чезена 0:1 Новара СB
- 30.04.2017 Новара 2:3 Брешия СB
- 24.04.2017 Виченца 3:1 Новара СB
- 21.04.2017 Новара 0:1 Перуджа СB
- 17.04.2017 Фрозиноне 2:3 Новара СB
- 10.04.2017 Новара 2:2 Верона СB
- 04.04.2017 СПАЛ 2013 2:0 Новара СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Новара: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 03.05.2014 Новара 0:1 Палермо Серия B
- 30.11.2013 Палермо 2:1 Новара Серия B
- 29.01.2012 Палермо 2:0 Новара Серия A
- 21.12.2011 Новара 2:2 Палермо Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|2.
|Венеция
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Бари
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|4.
|Новара
|10
|5
|1
|4
|11 - 9
|16
|5.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Пескара
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Фрозиноне
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|8.
|Карпи
|10
|4
|3
|3
|7 - 8
|15
|9.
|Палермо
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|10.
|Парма
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|12.
|Перуджа
|10
|4
|1
|5
|19 - 18
|13
|13.
|Авеллино
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Салернитана
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|17.
|Тернана
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|18.
|Фоджа
|10
|2
|5
|3
|17 - 24
|11
|19.
|Про Верчелли
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|20.
|Асколи
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|21.
|Брешия
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|22.
|Чезена
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Новара производит замену. Lorenzo Dickman уходит, и Дель Фабро Дарио заменяет его
78'
Новара производит замену. Да Крус Алессио уходит, и Македа Федерико заменяет его
75'
Палермо производит замену. Коронадо Игор уходит, и Моначелло Гаетано заменяет его
72'
Яяло Мато получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marco Moscati.
66'
Новара производит замену. Казарини Федерико уходит, и Nicolas Schiavi заменяет его
62'
Палермо производит замену. Трайковски Александар уходит, и Ла Гумина Антонино заменяет его
62'
Да Крус Алессио получает желтую карточку.
58'
Палермо производит замену. Гнаоре Эдди уходит, и Эмбало Карлос заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marco Moscati.
55'
Струна Альяж получает желтую карточку.
47'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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