  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Палермо
0:2
Конец матча
Новара
0'
47' Желтая карточка
Мантовани Андреа
55' Желтая карточка
Струна Альяж
0:1
57' Гол
Marco Moscati
62' Желтая карточка
Да Крус Алессио
0:2
70' Гол
Marco Moscati
72' Желтая карточка
Яяло Мато
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Новара производит замену. Lorenzo Dickman уходит, и Дель Фабро Дарио заменяет его
78'
Новара производит замену. Да Крус Алессио уходит, и Македа Федерико заменяет его
75'
Палермо производит замену. Коронадо Игор уходит, и Моначелло Гаетано заменяет его
Желтая карточка
72'
Яяло Мато получает желтую карточку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marco Moscati.

66'
Новара производит замену. Казарини Федерико уходит, и Nicolas Schiavi заменяет его
62'
Палермо производит замену. Трайковски Александар уходит, и Ла Гумина Антонино заменяет его
Желтая карточка
62'
Да Крус Алессио получает желтую карточку.
58'
Палермо производит замену. Гнаоре Эдди уходит, и Эмбало Карлос заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marco Moscati.
Желтая карточка
55'
Струна Альяж получает желтую карточку.
Желтая карточка
47'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация