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Стадион:
Тернана
1:1
Конец матча
Асколи
0'
0:1
74' Гол
Фавилли Андреа
1:1
79' Гол
Монтальто Адриано
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Тернана производит замену. Тремолада Лука уходит, и Канделлоне Леонардо заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Монтальто Адриано.
78'
Тернана производит замену. Ivan Varone уходит, и Filippo Tiscione заменяет его
77'
Асколи производит замену. Фавилли Андреа уходит, и Роззети Лоренцо заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.

72'
Тернана производит замену. Diego Albadoro уходит, и Дзанон Лука заменяет его
59'
Асколи производит замену. Карпани Джанлука уходит, и Д'Урсо Кристиан заменяет его
46'
Асколи производит замену. Ланни Иван уходит, и Riccardo Ragni заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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