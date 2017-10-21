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Стадион: Либеро Либерати
0:1
74' ГолФавилли Андреа
1:1
79' ГолМонтальто Адриано
|
74'
0:1
79'
1:1
Состав команд
12
Marco
Bleve
14
Vasile
Mogos
Тернана 3-4-3
- Основной состав
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 11 Diego Albadoro Нападающий
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 18 Daniele Marino Защитник
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 13 Johad Ferretti Защитник
- 21 Filippo Tiscione Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 9 Канделлоне Леонардо Полузащитник
- 30 Франкини Симоне Полузащитник
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 17 Leonardo Taurino
- 28 Matteo Capitani
- Главный тренер: Бреда Роберто
Асколи 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Riccardo Ragni Вратарь
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 25 Filippo Florio Защитник
- 26 Giovanni Pinto Защитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 18 Samuele Parlati
- 12 Vincenzo Venditti
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 16.09.2017 Виртус Энтелла 3:1 Тернана СB
- 09.09.2017 Тернана 1:0 Чезена СB
- 04.09.2017 Салернитана 3:3 Тернана СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
- 06.08.2017 Тернана 0:1 Трапани КИ
- 18.05.2017 Асколи 1:2 Тернана СB
- 13.05.2017 Тернана 2:1 СПАЛ 2013 СB
- 06.05.2017 Виченца 0:1 Тернана СB
- 29.04.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 25.04.2017 Брешия 2:1 Тернана СB
- 22.04.2017 Тернана 2:0 Фрозиноне СB
- 17.04.2017 Виртус Энтелла 1:1 Тернана СB
- 08.04.2017 Тернана 1:0 Салернитана СB
- 04.04.2017 Беневенто 2:1 Тернана СB
- 01.04.2017 Новара 1:2 Тернана СB
Асколи (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Читтаделла 3:2 Асколи СB
- 12.08.2017 Кьево 2:1 Асколи КИ
- 05.08.2017 Асколи 3:2 Юве Стабия КИ
- 18.05.2017 Асколи 1:2 Тернана СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Асколи 1:1 Беневенто СB
- 29.04.2017 Латина 0:0 Асколи СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
- 22.04.2017 Асколи 0:0 Брешия СB
- 17.04.2017 Перуджа 0:0 Асколи СB
- 08.04.2017 Асколи 1:1 Фрозиноне СB
- 04.04.2017 Виртус Энтелла 2:1 Асколи СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|2.
|Венеция
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Бари
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|4.
|Новара
|10
|5
|1
|4
|11 - 9
|16
|5.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Пескара
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Фрозиноне
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|8.
|Карпи
|10
|4
|3
|3
|7 - 8
|15
|9.
|Палермо
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|10.
|Парма
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|12.
|Перуджа
|10
|4
|1
|5
|19 - 18
|13
|13.
|Авеллино
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Салернитана
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|17.
|Тернана
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|18.
|Фоджа
|10
|2
|5
|3
|17 - 24
|11
|19.
|Про Верчелли
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|20.
|Асколи
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|21.
|Брешия
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|22.
|Чезена
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Тернана производит замену. Тремолада Лука уходит, и Канделлоне Леонардо заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Монтальто Адриано.
78'
Тернана производит замену. Ivan Varone уходит, и Filippo Tiscione заменяет его
77'
Асколи производит замену. Фавилли Андреа уходит, и Роззети Лоренцо заменяет его
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
72'
Тернана производит замену. Diego Albadoro уходит, и Дзанон Лука заменяет его
59'
Асколи производит замену. Карпани Джанлука уходит, и Д'Урсо Кристиан заменяет его
46'
Асколи производит замену. Ланни Иван уходит, и Riccardo Ragni заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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