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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
2:0
Второй тайм: 79'
Брешия
0'
28' Желтая карточка
Караччоло Андреа
1:0
38' Гол
Пикколо Антонио
53' Желтая карточка
Пеше Симоне
2:0
70' Гол
Machado Claiton
71' Желтая карточка
Pepin I
79'
Второй тайм
77'
Кремонезе производит замену. Andrea Brighenti уходит, и Паулиньо заменяет его
72'
Брешия производит замену. Меккарьелло Бьяджо уходит, и Tommaso Cancellotti заменяет его
Желтая карточка
71'
Pepin получает желтую карточку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Желтая карточка
53'
Пеше Симоне получает желтую карточку.
52'
Брешия производит замену. Ндой Эмануэле уходит, и Pepin заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пикколо Антонио.
Желтая карточка
28'
Караччоло Андреа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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