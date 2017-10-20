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Стадион: Джованни Цини
28' Желтая карточкаКараччоло Андреа
1:0
38' ГолПикколо Антонио
53' Желтая карточкаПеше Симоне
2:0
70' ГолMachado Claiton
71' Желтая карточкаPepin I
|
28'
38'
1:0
53'
70'
2:0
71'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
18
Пеше
Симоне
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 14 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 23 Fabio Scarsella
- 19 Stefano Scappini
- 16 Eduardo D'Avino
- 10 Paulinho XX
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 29 Enzo Di Santantonio Полузащитник
- 23 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 32 Ринальди Лаутаро Нападающий
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 28 Багадур Рикардо Нападающий
- 5 Pepin I
- 36 Бандини Андреа
- 16 Каттанео Лука
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
- 09.09.2017 Про Верчелли 1:4 Кремонезе СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 25.08.2017 Парма 1:0 Кремонезе СB
- 12.08.2017 Бари 2:1 Кремонезе КИ
- 09.08.2017 Сассуоло 3:0 Кремонезе ТМК
- 06.08.2017 Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе КИ
- 26.07.2017 Сампдория 3:0 Кремонезе ТМК
- 20.05.2017 Фоджа 3:1 Кремонезе ЛПС
- 13.05.2017 Кремонезе 1:2 Венеция ЛПС
- 06.05.2017 Кремонезе 3:2 Расинг Рим ЛП
- 29.04.2017 Ливорно 1:0 Кремонезе ЛП
- 22.04.2017 Кремонезе 1:0 Луччезе ЛП
- 13.04.2017 Прато 0:1 Кремонезе ЛП
- 08.04.2017 Кремонезе 1:0 Лупа Рома ЛП
Брешия (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Брешия 1:0 Падова КИ
- 22.07.2017 Брешия 2:2 Кальяри ТМК
- 18.05.2017 Брешия 2:1 Трапани СB
- 13.05.2017 Про Верчелли 2:2 Брешия СB
- 06.05.2017 Брешия 1:1 Латина СB
- 30.04.2017 Новара 2:3 Брешия СB
- 25.04.2017 Брешия 2:1 Тернана СB
- 22.04.2017 Асколи 0:0 Брешия СB
- 17.04.2017 Брешия 1:0 Беневенто СB
- 09.04.2017 Брешия 1:3 СПАЛ 2013 СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|2.
|Кремонезе
|2:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|3.
|Фрозиноне
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|4.
|Палермо
|9
|3
|6
|0
|10 - 6
|15
|5.
|Карпи
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|6.
|Венеция
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Бари
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|8.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|9.
|Перуджа
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|10.
|Авеллино
|9
|4
|1
|4
|18 - 17
|13
|11.
|Новара
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Пескара
|9
|3
|4
|2
|17 - 14
|13
|13.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|14.
|Салернитана
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|15.
|Парма
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|17.
|Тернана
|9
|2
|4
|3
|16 - 19
|10
|18.
|Фоджа
|9
|2
|4
|3
|14 - 21
|10
|19.
|Брешия
|0:2
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|20.
|Про Верчелли
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|21.
|Асколи
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|22.
|Чезена
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
Второй тайм
77'
Кремонезе производит замену. Andrea Brighenti уходит, и Паулиньо заменяет его
72'
Брешия производит замену. Меккарьелло Бьяджо уходит, и Tommaso Cancellotti заменяет его
71'
Pepin получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
53'
Пеше Симоне получает желтую карточку.
52'
Брешия производит замену. Ндой Эмануэле уходит, и Pepin заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пикколо Антонио.
28'
Караччоло Андреа получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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