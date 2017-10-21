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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
2:1
Конец матча
Авеллино
0'
0:1
22' Гол
Бидуи Софьян
1:1
29' Гол
Leonardo Mancuso
45' Желтая карточка
Franck Kanoute
2:1
82' Гол
Петтинари Стефано
84' Желтая карточка
Д'Анджело Анджело
86' Желтая карточка
Лавероне Лоренцо
88' Желтая карточка
Pierre-Yves Ngawa
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Пескара производит замену. Маццотта Антонио уходит, и Крешенци Алессандро заменяет его
Желтая карточка
88'
Pierre-Yves Ngawa получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Лавероне Лоренцо получает желтую карточку.
85'
Авеллино производит замену. Риццато Симоне уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
Желтая карточка
84'
Д'Анджело Анджело получает желтую карточку.

Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петтинари Стефано.
79'
Пескара производит замену. Бенали Ахмед уходит, и Ferdinando Del Sole заменяет его
75'
Авеллино производит замену. Асенсио Рауль уходит, и Камара Идрисса заменяет его
69'
Авеллино производит замену. Молина Сальваторе уходит, и Лавероне Лоренцо заменяет его
63'
Пескара производит замену. Franck Kanoute уходит, и Вальцания Лука заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Franck Kanoute получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Leonardo Mancuso.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бидуи Софьян.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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