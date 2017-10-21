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Стадион: Стадио Адриатико
0:1
22' ГолБидуи Софьян
1:1
29' ГолLeonardo Mancuso
45' Желтая карточкаFranck Kanoute
2:1
82' ГолПеттинари Стефано
84' Желтая карточкаД'Анджело Анджело
86' Желтая карточкаЛавероне Лоренцо
88' Желтая карточкаPierre-Yves Ngawa
|
22'
0:1
29'
1:1
45'
82'
2:1
86'
Состав команд
10
Бенали
Ахмед
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 11 Дзампано Франческо Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 6 Бово Чезаре Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 25 Палацци Андреа Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 8 Franck Kanoute Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 10 Бенали Ахмед Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 34 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- 30 Marco Carraro
- Главный тренер: Земан Зденек
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 25 Суагер Эмануэле Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 18 Лашик Ричард Полузащитник
- 7 Камара Идрисса Нападающий
- 90 Erik Gliha
- 28 Alessio Pozzi
- 12 Rino Iuliano
- 10 Luigi Castaldo I
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
- 27.08.2017 Пескара 5:1 Фоджа СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Пескара 5:3 Триестина КИ
- 28.05.2017 Фиорентина 2:2 Пескара СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Болонья 3:1 Пескара СA
- 07.05.2017 Пескара 0:1 Кротоне СA
- 30.04.2017 Кальяри 1:0 Пескара СA
- 24.04.2017 Пескара 1:4 Рома СA
- 15.04.2017 Пескара 0:2 Ювентус СA
- 08.04.2017 Эмполи 1:1 Пескара СA
- 02.04.2017 Пескара 1:1 Милан СA
Авеллино (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 13.08.2017 Верона 3:1 Авеллино КИ
- 06.08.2017 Авеллино 1:0 Матера КИ
- 18.05.2017 Авеллино 2:1 Латина СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 01.05.2017 Беневенто 2:1 Авеллино СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
- 22.04.2017 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 17.04.2017 Пиза 0:1 Авеллино СB
- 08.04.2017 Авеллино 1:0 Карпи СB
- 03.04.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Авеллино: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|2.
|Венеция
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Бари
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|4.
|Новара
|10
|5
|1
|4
|11 - 9
|16
|5.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Пескара
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Фрозиноне
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|8.
|Карпи
|10
|4
|3
|3
|7 - 8
|15
|9.
|Палермо
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|10.
|Парма
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|12.
|Перуджа
|10
|4
|1
|5
|19 - 18
|13
|13.
|Авеллино
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Салернитана
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|17.
|Тернана
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|18.
|Фоджа
|10
|2
|5
|3
|17 - 24
|11
|19.
|Про Верчелли
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|20.
|Асколи
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|21.
|Брешия
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|22.
|Чезена
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Пескара производит замену. Маццотта Антонио уходит, и Крешенци Алессандро заменяет его
88'
Pierre-Yves Ngawa получает желтую карточку.
86'
Лавероне Лоренцо получает желтую карточку.
85'
Авеллино производит замену. Риццато Симоне уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
84'
Д'Анджело Анджело получает желтую карточку.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петтинари Стефано.
79'
Пескара производит замену. Бенали Ахмед уходит, и Ferdinando Del Sole заменяет его
75'
Авеллино производит замену. Асенсио Рауль уходит, и Камара Идрисса заменяет его
69'
Авеллино производит замену. Молина Сальваторе уходит, и Лавероне Лоренцо заменяет его
63'
Пескара производит замену. Franck Kanoute уходит, и Вальцания Лука заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Franck Kanoute получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Leonardo Mancuso.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бидуи Софьян.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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