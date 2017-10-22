Стадион: Чиро Вигорито Зрители: 10881
0:3
Конец матча
0:1
18' ГолБенасси Марко
40' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
45' Желтая карточкаПесселья Херман
0:2
47' ГолБабакар Хоума
66' Желтая карточкаКатальди Данило
0:3
66' ПенальтиТеро Сириль
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
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96'
95'
95'
95'
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Теро Сириль, и мяч снова в игре
95'
Теро Сириль из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
94'
93'
После дальнего удара, который нанес Mamadou Yaye Kanoute мяч отбит вратарем
93'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Лорини Венсан из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Виола Николас.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
90'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает подножку. Виола Николас заработал фол.
89'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
88'
Ло Фасо Симоне из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает пас партнеру.
88'
88'
Ло Фасо Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
87'
Ломбарди Кристиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто подал угловой слева.
87'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
85'
85'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
84'
Тактическая замена. Катальди Данило уходит с поля и его заменяет Mamadou Yaye Kanoute
84'
Виола Николас из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
82'
Тактическая замена. Верету Жордан уходит с поля и его заменяет Кристофоро Себастьян
81'
Джимсити Берат из команды Беневенто остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает пас партнеру.
81'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
80'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто подал угловой справа.
80'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
80'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
80'
80'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Ло Фасо Симоне из команды Фиорентина делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
78'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
77'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Песселья Херман.
76'
76'
Ло Фасо Симоне коснулся мяча рукой.
75'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
73'
72'
72'
Теро Сириль из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
72'
72'
Джимсити Берат выбил мяч на угловой.
71'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Ло Фасо Симоне
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тактическая замена. Чичиретти Амато уходит с поля и его заменяет Ломбарди Кристиано
69'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто в офсайде
69'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто в офсайде
69'
Чичиретти Амато из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Кьеза Федерико.
68'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Г О О О О О Л - Теро Сириль из команды Фиорентина забивает пенальти
66'
Катальди Данило из команды Беневенто был наказан за старое нарушение.
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Бриньоли Альберто серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Бабакар Хоума заработал пенальти для своей команды
65'
Виола Николас получает желтую карточку за неспортивное поведение
64'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
63'
Бабакар Хоума попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
62'
62'
62'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
60'
60'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Джимсити Берат выбил мяч на угловой.
59'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает пас партнеру.
59'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
59'
58'
58'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто подал угловой слева.
58'
Лорини Венсан выбил мяч на угловой.
57'
57'
Мемушай Ледиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
57'
56'
56'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает подножку. Гьямфи Брайт заработал фол.
55'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Арментерос Самуэль
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
54'
54'
Лорини Венсан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
52'
52'
Летиция Гаэтано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Летиция Гаэтано нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
Кьеза Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает подножку. Чичиретти Амато заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Верету Жордан сделал результативную передачу.
47'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина добил мяч в ворота.
47'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
47'
Матч остановлен
46'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает навес
46'
Катальди Данило из команды Беневенто делает подножку. Песселья Херман заработал фол.
46'
Тактическая замена. Симеоне Джованни уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Чичиретти Амато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Песселья Херман получает желтую карточку.
45'
Песселья Херман из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Катальди Данило.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
44'
Виола Николас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
43'
Бадель Милан из команды Фиорентина. Это Виола Николас заработал фол.
43'
42'
Виола Николас из команды Беневенто. Это Кьеза Федерико заработал фол.
42'
40'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Бадель Милан.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Чибсах Юссиф получает желтую карточку.
39'
Чичиретти Амато из команды Беневенто в офсайде
39'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
39'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Летиция Гаэтано заработал фол.
38'
38'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Катальди Данило пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
35'
35'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
35'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Симеоне Джованни, и мяч снова в игре
34'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
33'
33'
33'
32'
Гьямфи Брайт нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Бриньоли Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
29'
29'
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Теро Сириль, и мяч снова в игре
29'
28'
28'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает навес
28'
Виола Николас из команды Беневенто. Это Кьеза Федерико заработал фол.
27'
27'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто делает навес
27'
26'
26'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
26'
Венути Лоренцо выбил мяч на угловой.
26'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает пас партнеру.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Катальди Данило из команды Беневенто делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
24'
24'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес
24'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает подножку. Чибсах Юссиф заработал фол.
23'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает неудачный навес.
22'
22'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
21'
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
20'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
18'
Симеоне Джованни сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бенасси Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
16'
Бадель Милан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
16'
Джимсити Берат из команды Беневенто делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
15'
Виола Николас из команды Беневенто делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
15'
15'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
13'
13'
13'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес
12'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает подножку. Джимсити Берат заработал фол.
11'
11'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
11'
11'
Бриньоли Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Катальди Данило заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Чичиретти Амато наказан за толчок Бираги Кристиано
9'
8'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
7'
7'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто бьет головой мимо ворот
7'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто делает навес
6'
6'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
5'
5'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
5'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает навес
5'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает подножку. Виола Николас заработал фол.
5'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает навес
2'
Теро Сириль наказан за толчок Венути Лоренцо
1'
Виола Николас из команды Беневенто делает подножку. Астори Давид заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Беневенто 0:3 Фиорентина
Беневенто
1.1% (2)
Ничья:
6.3% (11)
Фиорентина
92.5% (161)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Фиорентина:
32.2% (56)
0:1 Фиорентина:
25.3% (44)
1:2 Фиорентина:
21.3% (37)
1:3 Фиорентина:
8% (14)
0:3 Фиорентина:
4.6% (8)
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