  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 10881
Беневенто
0:3
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
18' Гол
Бенасси Марко
40' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
45' Желтая карточка
Песселья Херман
0:2
47' Гол
Бабакар Хоума
66' Желтая карточка
Катальди Данило
0:3
66' Пенальти
Теро Сириль
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10881 болельщиков
96'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
95'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
95'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95'
Вратарь парирует удар, который нанес Теро Сириль, и мяч снова в игре
95'
Теро Сириль из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
94'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
93'
После дальнего удара, который нанес Mamadou Yaye Kanoute мяч отбит вратарем
93'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Лорини Венсан из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Виола Николас.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает подножку. Виола Николас заработал фол.
89'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
88'
Ло Фасо Симоне из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Беневенто
88'
Ло Фасо Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Удар от ворот произведет Фиорентина
87'
Ломбарди Кристиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
87'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто подал угловой слева.
87'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
Офсайд
85'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина в офсайде
Фол, нарушение
85'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
84'
Тактическая замена. Катальди Данило уходит с поля и его заменяет Mamadou Yaye Kanoute
84'
Виола Николас из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
82'
Тактическая замена. Верету Жордан уходит с поля и его заменяет Кристофоро Себастьян
81'
Джимсити Берат из команды Беневенто остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает пас партнеру.
81'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто подал угловой справа.
80'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
80'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
80'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
79'
Ло Фасо Симоне из команды Фиорентина делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
78'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
77'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Песселья Херман.
Офсайд
76'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина в офсайде
Фол, нарушение
76'
Ло Фасо Симоне коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
75'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
73'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Удар от ворот произведет Беневенто
72'
Теро Сириль из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
Угловой
72'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
72'
Джимсити Берат выбил мяч на угловой.
71'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Ло Фасо Симоне
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тактическая замена. Чичиретти Амато уходит с поля и его заменяет Ломбарди Кристиано
Офсайд
69'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто в офсайде
Офсайд
69'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто в офсайде
Фол, нарушение
69'
Чичиретти Амато из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Кьеза Федерико.
68'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
66'
Г О О О О О Л - Теро Сириль из команды Фиорентина забивает пенальти
Желтая карточка
66'
Катальди Данило из команды Беневенто был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Бриньоли Альберто серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Бабакар Хоума заработал пенальти для своей команды
Желтая карточка
65'
Виола Николас получает желтую карточку за неспортивное поведение
64'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
63'
Бабакар Хоума попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Удар от ворот произведет Беневенто
62'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
61'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает подножку. Мемушай Ледиан заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
Угловой
60'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Джимсити Берат выбил мяч на угловой.
59'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает пас партнеру.
59'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
59'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
58'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто подал угловой слева.
58'
Лорини Венсан выбил мяч на угловой.
57'
Удар от ворот произведет Фиорентина
57'
Мемушай Ледиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
56'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает подножку. Гьямфи Брайт заработал фол.
55'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Арментерос Самуэль
Офсайд
55'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина в офсайде
55'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
54'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
54'
Лорини Венсан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
52'
Удар от ворот произведет Фиорентина
52'
Летиция Гаэтано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Летиция Гаэтано нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Удар от ворот произведет Беневенто
51'
Кьеза Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
50'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает подножку. Чичиретти Амато заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Верету Жордан сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина добил мяч в ворота.
47'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
47'
Матч остановлен
46'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
46'
Катальди Данило из команды Беневенто делает подножку. Песселья Херман заработал фол.
46'
Тактическая замена. Симеоне Джованни уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Чичиретти Амато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Песселья Херман получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Песселья Херман из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Катальди Данило.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Удар от ворот произведет Фиорентина
44'
Виола Николас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
43'
Бадель Милан из команды Фиорентина. Это Виола Николас заработал фол.
43'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
42'
Виола Николас из команды Беневенто. Это Кьеза Федерико заработал фол.
42'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Бадель Милан.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
40'
Чибсах Юссиф получает желтую карточку.
39'
Чичиретти Амато из команды Беневенто в офсайде
39'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
39'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Летиция Гаэтано заработал фол.
38'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Катальди Данило пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
35'
Удар от ворот произведет Беневенто
35'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
Угловой
35'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Симеоне Джованни, и мяч снова в игре
34'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина устремляется вперед с мячом.
33'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
32'
Гьямфи Брайт нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Бриньоли Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
29'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Теро Сириль, и мяч снова в игре
29'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
28'
Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
28'
Виола Николас из команды Беневенто. Это Кьеза Федерико заработал фол.
27'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто делает навес
27'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
26'
Венути Лоренцо выбил мяч на угловой.
26'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает пас партнеру.
25'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
24'
Катальди Данило из команды Беневенто делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
24'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
24'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает подножку. Чибсах Юссиф заработал фол.
23'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает неудачный навес.
22'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Офсайд
22'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
21'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
20'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
19'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
18'
Симеоне Джованни сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бенасси Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
16'
Бадель Милан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
16'
Джимсити Берат из команды Беневенто делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Виола Николас из команды Беневенто делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
15'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
12'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает подножку. Джимсити Берат заработал фол.
11'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
11'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Бриньоли Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
10'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Катальди Данило заработал фол.
10'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
8'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
7'
Удар от ворот произведет Фиорентина
7'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто бьет головой мимо ворот
7'
Гьямфи Брайт из команды Беневенто делает навес
6'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
6'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
5'
Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
5'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает подножку. Виола Николас заработал фол.
5'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
2'
Теро Сириль наказан за толчок Венути Лоренцо
Фол, нарушение
1'
Виола Николас из команды Беневенто делает подножку. Астори Давид заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Беневенто 0:3 Фиорентина
Беневенто
1.1% (2)
Ничья:
6.3% (11)
Фиорентина
92.5% (161)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
32.2% (56)
Фиорентина:
25.3% (44)
Фиорентина:
21.3% (37)
Фиорентина:
8% (14)
Фиорентина:
4.6% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация