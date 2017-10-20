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Стадион:
Милан
 
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Дженоа
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До начала матча осталось 1 день 23 часа 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Дженоа, который состоится 22.10.2017.
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Прогнозы на матч Милан - Дженоа
Милан
95.7% (66)
Ничья:
2.9% (2)
Дженоа
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
44.9% (31)
Милан:
24.6% (17)
Милан:
18.8% (13)
Милан:
5.8% (4)
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