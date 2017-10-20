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Стадион: Сан-Сиро
Состав команд
11
Борини
Фабио
79
Кесси
Франк
21
Билья
Лукас
30
Ригони
Лука
Милан 3-5-2
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 22 Мусаккио Матео Защитник
- 19 Бонуччи Леонардо Защитник
- 13 Романьоли Алессио Защитник
- 11 Борини Фабио Полузащитник
- 79 Кесси Франк Полузащитник
- 21 Билья Лукас Полузащитник
- 5 Бонавентура Джакомо Полузащитник
- 68 Родригес Рикардо Полузащитник
- 9 Андре Силва Нападающий
- 7 Калинич Никола Нападающий
- Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Антонелли Лука Травмирован
- Конти Андреа Травмирован
Дженоа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Перин Маттиа Вратарь
- 5 Иццо Армандо Защитник
- 13 Россеттини Лука Защитник
- 87 Жуканович Эрвин Защитник
- 20 Рози Алеандро Полузащитник
- 30 Ригони Лука Полузащитник
- 44 Велозу Мигель Полузащитник
- 8 Бертолаччи Андреа Полузащитник
- 93 Лашальт Диего Полузащитник
- 11 Адель Таарабт Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Кофи Исаак Травмирован
- Сполли Николас Травмирован
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри СA
- 24.08.2017 Шкендия 0:1 Милан ЛЕ
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
- 17.08.2017 Милан 6:0 Шкендия ЛЕ
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
- 28.05.2017 Кальяри 2:1 Милан СA
Дженоа (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 30.09.2017 Дженоа 0:1 Болонья СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
- 20.09.2017 Дженоа 1:1 Кьево СA
- 17.09.2017 Дженоа 2:3 Лацио СA
- 10.09.2017 Удинезе 1:0 Дженоа СA
- 30.08.2017 Массезе 2:5 Дженоа ТМК
- 26.08.2017 Дженоа 2:4 Ювентус СA
- 20.08.2017 Сассуоло 0:0 Дженоа СA
- 13.08.2017 Дженоа 2:1 Чезена КИ
- 06.08.2017 Дженоа 4:0 Херенвен ТМК
- 31.07.2017 Савона 0:8 Дженоа ТМК
- 29.07.2017 Нант 0:1 Дженоа ТМК
- 22.07.2017 Хоффенхайм 2:3 Дженоа ТМК
- 28.05.2017 Рома 3:2 Дженоа СA
- 21.05.2017 Дженоа 2:1 Торино СA
- 14.05.2017 Палермо 1:0 Дженоа СA
- 07.05.2017 Дженоа 1:0 Интер Милан СA
- 30.04.2017 Дженоа 1:2 Кьево СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
- 18.03.2017 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 25.10.2016 Дженоа 3:0 Милан Серия A
- 14.02.2016 Милан 2:1 Дженоа Серия A
- 27.09.2015 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 29.04.2015 Милан 1:3 Дженоа Серия A
- 07.12.2014 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 07.04.2014 Дженоа 1:2 Милан Серия A
- 23.11.2013 Милан 1:1 Дженоа Серия A
- 08.03.2013 Дженоа 0:2 Милан Серия A
- 27.10.2012 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 25.04.2012 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 02.12.2011 Дженоа 0:2 Милан Серия A
- 06.02.2011 Дженоа 1:1 Милан Серия A
- 25.09.2010 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 09.05.2010 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 06.01.2010 Милан 5:2 Дженоа Серия A
- 28.01.2009 Милан 1:1 Дженоа Серия A
- 14.09.2008 Дженоа 2:0 Милан Серия A
- 27.01.2008 Милан 2:0 Дженоа Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 5
|15
|6.
|Сампдория
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Болонья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|8.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|9.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|13 - 15
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|15.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|16.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 16
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|2 - 19
|0
-
До начала матча осталось 1 день 23 часа 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Дженоа, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Дженоа, который состоится 22.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Милан - Дженоа
Милан
95.7% (66)
Ничья:
2.9% (2)
Дженоа
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
44.9% (31)
2:1 Милан:
24.6% (17)
1:0 Милан:
18.8% (13)
3:1 Милан:
5.8% (4)
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