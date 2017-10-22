Стадион: Паоло Мацца Зрители: 11000
0:1
1' ГолПолитано Маттео
10' Желтая карточкаПелузо Федерико
18' Желтая карточкаБоррьелло Марко
38' Желтая карточкаДункан Альфред
49' Желтая карточкаСенси Стефано
64' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
76' Желтая карточкаВивиани Федерико
0:1
83' Не забитый пенальтиБерарди Доменико
90' Красная карточкаКассата Франческо
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11000 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает подножку. Викари Франческо заработал фол.
95'
95'
94'
94'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 бьет головой мимо ворот
94'
94'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
93'
93'
92'
91'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Миссироли Симоне.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Кассата Франческо уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
90'
Кассата Франческо совершает грубый фол. Лаццари Мануэль был жертвой
89'
89'
Бонаццоли Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
88'
88'
Рагуза Антонио наказан за толчок Коста Филиппо
87'
87'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Кассата Франческо
86'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
86'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
85'
Берарди Доменико выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Политано Маттео наказан за толчок Фелипе Диас
84'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес
84'
84'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
Тактическая замена. Вяйсянен Саули уходит с поля и его заменяет Бонаццоли Федерико
83'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Берарди Доменико бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
82'
ПЕНАЛЬТИ! – Вяйсянен Саули фолит в штрафной площади. Рагуза Антонио пострадал
82'
Берарди Доменико исполняет штрафной удар, но его блокируют
81'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
79'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Риццо Лука из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
77'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
77'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Вивиани Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
76'
Вивиани Федерико совершает грубый фол. Сенси Стефано был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Политано Маттео из команды Сассуоло. Это Риццо Лука заработал фол.
75'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Миссироли Симоне заработал фол.
74'
74'
Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Политано Маттео бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
73'
Вяйсянен Саули коснулся мяча рукой.
72'
72'
Риццо Лука бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
72'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
71'
Антенуччи Мирко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
71'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
71'
71'
70'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Маньянелли Франческо заработал фол.
69'
Тактическая замена. Мора Лука уходит с поля и его заменяет Риццо Лука
68'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
67'
67'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
66'
Сенси Стефано отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
65'
Мора Лука из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Скьяттарелла Паскуале - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013. Это Сенси Стефано заработал фол.
63'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
63'
Тактическая замена. Боррьелло Марко уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
62'
Антенуччи Мирко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
61'
Вивиани Федерико выбил мяч подальше от ворот.
61'
61'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
58'
58'
58'
56'
56'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
56'
Маньянелли Франческо наказан за толчок Вивиани Федерико
55'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
55'
Боррьелло Марко бьет в штангу и упускает момент забить!
55'
Боррьелло Марко оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Вяйсянен Саули выбил мяч подальше от ворот.
54'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает подножку. Коста Филиппо заработал фол.
53'
Викари Франческо наказан за толчок Фальчинелли Диего
52'
52'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Вяйсянен Саули отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Вяйсянен Саули из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Антенуччи Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Сенси Стефано тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
49'
Сенси Стефано из команды Сассуоло. Это Лаццари Мануэль заработал фол.
48'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает навес
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Дункан Альфред получил травму и заменен. Сенси Стефано выходит на поле.
47'
Дункан Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
47'
47'
46'
46'
46'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
46'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Дункан Альфред сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
44'
Гаццола Марчелло выбил мяч на угловой.
43'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Коста Филиппо заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Дункан Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
40'
40'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает навес
38'
Дункан Альфред сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
38'
Дункан Альфред совершает грубый фол. Скьяттарелла Паскуале был жертвой
38'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вяйсянен Саули нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
37'
37'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Лаццари Мануэль
36'
36'
36'
Дункан Альфред из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
35'
35'
Вяйсянен Саули выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
35'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
34'
34'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает пас партнеру.
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
33'
Скьяттарелла Паскуале попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 устремляется вперед с мячом.
33'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников.
31'
31'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
31'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
31'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает навес
31'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
30'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
29'
29'
Викари Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
28'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 устремляется вперед с мячом.
28'
28'
27'
25'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013. Это Фальчинелли Диего заработал фол.
23'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
22'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает навес
21'
20'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает навес
20'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Коста Филиппо наказан за толчок Берарди Доменико
19'
19'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
19'
18'
18'
Боррьелло Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
18'
Боррьелло Марко совершает грубый фол. Берарди Доменико был жертвой
17'
Вяйсянен Саули из команды СПАЛ 2013 остановил атаку, перехватив мяч.
17'
17'
17'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
16'
Ачерби Франческо наказан за толчок Мора Лука
16'
Мора Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
15'
15'
Берарди Доменико бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
15'
Дункан Альфред на финте ушёл от оппонента.
14'
14'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
14'
Коста Филиппо наказан за толчок Берарди Доменико
13'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
13'
13'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
12'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 устремляется вперед с мячом.
11'
11'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
Пелузо Федерико совершает грубый фол. Скьяттарелла Паскуале был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
9'
Берарди Доменико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Берарди Доменико на финте ушёл от оппонента.
9'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
8'
8'
Мора Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
7'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает подножку. Антенуччи Мирко заработал фол.
6'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
6'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
3'
3'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Маньянелли Франческо заработал фол.
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Политано Маттео!
1'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
1'
Политано Маттео оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
1'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
1'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Викари Франческо ошибается в защите.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло
СПАЛ 2013
30.6% (53)
Ничья:
42.8% (74)
Сассуоло
26.6% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.9% (69)
1:0 СПАЛ 2013:
18.5% (32)
0:1 Сассуоло:
11% (19)
1:2 Сассуоло:
11% (19)
2:1 СПАЛ 2013:
9.8% (17)
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