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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 11000
СПАЛ 2013
0:1
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
1' Гол
Политано Маттео
10' Желтая карточка
Пелузо Федерико
18' Желтая карточка
Боррьелло Марко
38' Желтая карточка
Дункан Альфред
49' Желтая карточка
Сенси Стефано
64' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
76' Желтая карточка
Вивиани Федерико
0:1
83' Не забитый пенальти
Берарди Доменико
90' Красная карточка
Кассата Франческо
90'+6
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11000 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
95'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает подножку. Викари Франческо заработал фол.
95'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Удар от ворот произведет Сассуоло

94'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
94'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 бьет головой мимо ворот
Угловой
94'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
94'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
93'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает навес
92'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Миссироли Симоне.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Кассата Франческо уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
90'
Кассата Франческо совершает грубый фол. Лаццари Мануэль был жертвой
89'
Удар от ворот произведет Сассуоло
89'
Бонаццоли Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
Фол, нарушение
88'
Рагуза Антонио наказан за толчок Коста Филиппо
87'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Кассата Франческо
86'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
Угловой
86'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
85'
Берарди Доменико выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
85'
Политано Маттео наказан за толчок Фелипе Диас
84'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес
84'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
84'
Тактическая замена. Вяйсянен Саули уходит с поля и его заменяет Бонаццоли Федерико
Описание гола
83'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Берарди Доменико бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
82'
ПЕНАЛЬТИ! – Вяйсянен Саули фолит в штрафной площади. Рагуза Антонио пострадал
82'
Берарди Доменико исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
81'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
79'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
79'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
78'
Риццо Лука из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
77'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Вивиани Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
76'
Вивиани Федерико совершает грубый фол. Сенси Стефано был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
75'
Политано Маттео из команды Сассуоло. Это Риццо Лука заработал фол.
75'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Миссироли Симоне заработал фол.
74'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
74'
Политано Маттео бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
73'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
73'
Вяйсянен Саули коснулся мяча рукой.
72'
Удар от ворот произведет Сассуоло
72'
Риццо Лука бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
72'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
71'
Антенуччи Мирко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
71'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
71'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
Угловой
71'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
71'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
69'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Маньянелли Франческо заработал фол.
69'
Тактическая замена. Мора Лука уходит с поля и его заменяет Риццо Лука
Фол, нарушение
68'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
67'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
66'
Сенси Стефано отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
65'
Мора Лука из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Скьяттарелла Паскуале - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013. Это Сенси Стефано заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
63'
Тактическая замена. Боррьелло Марко уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
62'
Антенуччи Мирко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
61'
Вивиани Федерико выбил мяч подальше от ворот.
61'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
58'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
58'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Сассуоло
56'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
Фол, нарушение
55'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Сенси Стефано заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Боррьелло Марко бьет в штангу и упускает момент забить!
55'
Боррьелло Марко оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Вяйсянен Саули выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
54'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает подножку. Коста Филиппо заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
52'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
51'
Удар от ворот произведет Сассуоло
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Вяйсянен Саули отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Вяйсянен Саули из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Антенуччи Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Сенси Стефано тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
49'
Сенси Стефано из команды Сассуоло. Это Лаццари Мануэль заработал фол.
48'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает навес
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Дункан Альфред получил травму и заменен. Сенси Стефано выходит на поле.
Травма, повреждение
47'
Дункан Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
47'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мора Лука из команды СПАЛ 2013 делает навес
46'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
46'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
46'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает навес
46'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Дункан Альфред сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
44'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
44'
Гаццола Марчелло выбил мяч на угловой.
43'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Коста Филиппо заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Дункан Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
40'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает навес
Желтая карточка
38'
Дункан Альфред сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
38'
Дункан Альфред совершает грубый фол. Скьяттарелла Паскуале был жертвой
38'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вяйсянен Саули нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
37'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
36'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
36'
Дункан Альфред из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
35'
Вяйсянен Саули выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
35'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
34'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает пас партнеру.
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
33'
Скьяттарелла Паскуале попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 устремляется вперед с мячом.
33'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников.
31'
Удар от ворот произведет Сассуоло
31'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
31'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
31'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает навес
Офсайд
31'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
30'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
29'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
29'
Викари Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 устремляется вперед с мячом.
28'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает навес
27'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
25'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
23'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013. Это Фальчинелли Диего заработал фол.
23'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Мора Лука из команды СПАЛ 2013 делает навес
22'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
22'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает навес
21'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
20'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
20'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
19'
Коста Филиппо наказан за толчок Берарди Доменико
19'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
19'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
19'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
18'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
18'
Боррьелло Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
18'
Боррьелло Марко совершает грубый фол. Берарди Доменико был жертвой
17'
Вяйсянен Саули из команды СПАЛ 2013 остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
17'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
Фол, нарушение
16'
Ачерби Франческо наказан за толчок Мора Лука
16'
Мора Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
16'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
15'
Берарди Доменико бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
15'
Дункан Альфред на финте ушёл от оппонента.
14'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
14'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Коста Филиппо наказан за толчок Берарди Доменико
13'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
13'
Мора Лука из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
12'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 устремляется вперед с мячом.
11'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
10'
Пелузо Федерико совершает грубый фол. Скьяттарелла Паскуале был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
9'
Берарди Доменико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Берарди Доменико на финте ушёл от оппонента.
9'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
8'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Мора Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Удар от ворот произведет Сассуоло
7'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает навес
Фол, нарушение
7'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает подножку. Антенуччи Мирко заработал фол.
Офсайд
6'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
6'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
3'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Фол, нарушение
3'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Маньянелли Франческо заработал фол.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Политано Маттео!
1'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
1'
Политано Маттео оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
1'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
1'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Викари Франческо ошибается в защите.
1'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло
СПАЛ 2013
30.6% (53)
Ничья:
42.8% (74)
Сассуоло
26.6% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.9% (69)
СПАЛ 2013:
18.5% (32)
Сассуоло:
11% (19)
Сассуоло:
11% (19)
СПАЛ 2013:
9.8% (17)
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