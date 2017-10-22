Стадион: Атлети Адзурри д'Италия Зрители: 18205
14' Желтая карточкаКальдара Маттиа
30' Желтая карточкаИличич Йосип
40' Желтая карточкаДе Рон Мартен
42' Желтая карточкаМасина Адам
56' Желтая карточкаПаласио Родриго
1:0
71' ГолКорнелиус Андреас
74' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
80' Вторая желтая карточкаГонсалес Джанкарло
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18205 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Пульгар Эрик из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
94'
Игрок из команды Болонья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Дестро Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
93'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
93'
Госенс Робин выбил мяч на угловой.
93'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
92'
Кальдара Маттиа наказан за толчок Дестро Маттиа
91'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
90'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Кальдара Маттиа, и мяч снова в игре
89'
89'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
89'
89'
88'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает навес
88'
86'
86'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
86'
85'
Кастань Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Крафт Эмиль выбил мяч на угловой.
85'
84'
Мазиелло Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
83'
83'
Донса Годфред наказан за толчок Кастань Тимоти
83'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
82'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес
82'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Гонсалес Джанкарло получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья. Это Корнелиус Андреас заработал фол.
80'
79'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
79'
Корнелиус Андреас сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
79'
79'
Хеландер Филип выбил мяч на угловой.
79'
78'
Тактическая замена. Спинаццола Леонардо уходит с поля и его заменяет Госенс Робин
78'
Корнелиус Андреас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
78'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
77'
76'
Верди Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Иличич Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Гонсалес Джанкарло получает желтую карточку.
74'
Гонсалес Джанкарло совершает грубый фол. Иличич Йосип был жертвой
73'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Поли Андреа заработал фол.
72'
Тактическая замена. Паласио Родриго уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
72'
Поли Андреа из команды Болонья делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
71'
Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Корнелиус Андреас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Хеландер Филип
69'
68'
Де Майо Себастьян выбил мяч на угловой.
68'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
68'
68'
Де Рон Мартен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает навес
67'
67'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
67'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Куртич Ясмин заработал фол.
66'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Куртич Ясмин
66'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
66'
Кастань Тимоти из команды Аталанта подал угловой справа.
66'
Иличич Йосип исполняет штрафной удар, но его блокируют
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Де Майо Себастьян из команды Болонья делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
64'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес
62'
Де Майо Себастьян из команды Болонья делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
62'
61'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта наносит неточный удар с лета
61'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес
61'
61'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает навес
61'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Паласио Родриго на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Де Майо Себастьян
58'
57'
57'
Кастань Тимоти из команды Аталанта подал угловой справа.
57'
Ди Франческо Федерико выбил мяч на угловой.
57'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Паласио Родриго получает желтую карточку.
56'
Паласио Родриго из команды Болонья. Это Иличич Йосип заработал фол.
56'
56'
56'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
54'
Иличич Йосип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
53'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
Спинаццола Леонардо имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
52'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает навес
52'
52'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Тактическая замена. Кристанте Бриан уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Хеландер Филип из команды Болонья нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
50'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
49'
49'
Поли Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Донса Годфред из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес
49'
49'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
48'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
47'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
47'
47'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
48'
Ди Франческо Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
47'
Масина Адам возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Масина Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Масина Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
45'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
44'
Донса Годфред из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Масина Адам получает желтую карточку.
42'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Кастань Тимоти заработал фол.
41'
Паласио Родриго возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
Паласио Родриго получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Паласио Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Де Рон Мартен получает желтую карточку.
40'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
40'
39'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
39'
38'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
37'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
35'
35'
Петанья Андреа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
34'
34'
Иличич Йосип бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
33'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
32'
31'
30'
Иличич Йосип получает желтую карточку.
30'
Иличич Йосип из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Поли Андреа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
29'
Пульгар Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Пульгар Эрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Пульгар Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает неудачный навес.
25'
Торосидис Василис получил травму и заменен. Крафт Эмиль выходит на поле.
25'
Торосидис Василис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
Торосидис Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Торосидис Василис заработал фол.
24'
23'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
23'
Хеландер Филип выбил мяч на угловой.
23'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Поли Андреа из команды Болонья делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
19'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
17'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Кристанте Бриан заработал фол.
16'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Верди Симоне исполняет штрафной удар, но его блокируют
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Кальдара Маттиа получает желтую карточку.
14'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
14'
Торосидис Василис из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
14'
13'
Петанья Андреа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
13'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
12'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
11'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Торосидис Василис из команды Болонья делает навес
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
9'
Кристанте Бриан из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Паласио Родриго.
9'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
8'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Кальдара Маттиа заработал фол.
7'
7'
Донса Годфред на финте ушёл от оппонента.
7'
7'
Паласио Родриго из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Кристанте Бриан наказан за толчок Торосидис Василис
6'
Паломино Хосе из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Масина Адам из команды Болонья. Это Иличич Йосип заработал фол.
4'
4'
3'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
2'
2'
2'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Болонья
Аталанта
80.6% (141)
Ничья:
14.3% (25)
Болонья
5.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
37.7% (66)
1:0 Аталанта:
23.4% (41)
2:0 Аталанта:
12% (21)
1:1 Ничья:
12% (21)
3:1 Аталанта:
5.7% (10)
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