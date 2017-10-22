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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 18205
Аталанта
1:0
Конец матча
Болонья
0'
14' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
30' Желтая карточка
Иличич Йосип
40' Желтая карточка
Де Рон Мартен
42' Желтая карточка
Масина Адам
56' Желтая карточка
Паласио Родриго
1:0
71' Гол
Корнелиус Андреас
74' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
80' Вторая желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18205 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Пульгар Эрик из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Болонья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

94'
Дестро Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
93'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
93'
Госенс Робин выбил мяч на угловой.
93'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Кальдара Маттиа наказан за толчок Дестро Маттиа
91'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
90'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Кальдара Маттиа, и мяч снова в игре
Угловой
89'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
89'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес
88'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает навес
88'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Болонья
86'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
Угловой
86'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
85'
Кастань Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Крафт Эмиль выбил мяч на угловой.
85'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес
84'
Мазиелло Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Фройлер Ремо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Донса Годфред наказан за толчок Кастань Тимоти
83'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
82'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес
82'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фройлер Ремо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Гонсалес Джанкарло получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
80'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья. Это Корнелиус Андреас заработал фол.
80'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
79'
Корнелиус Андреас сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
Угловой
79'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
79'
Хеландер Филип выбил мяч на угловой.
Угловой
79'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Спинаццола Леонардо уходит с поля и его заменяет Госенс Робин
78'
Корнелиус Андреас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
78'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
77'
Удар от ворот произведет Аталанта
76'
Верди Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Иличич Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
74'
Гонсалес Джанкарло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Гонсалес Джанкарло совершает грубый фол. Иличич Йосип был жертвой
Фол, нарушение
73'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Поли Андреа заработал фол.
72'
Тактическая замена. Паласио Родриго уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
Фол, нарушение
72'
Поли Андреа из команды Болонья делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
71'
Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Корнелиус Андреас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
69'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Хеландер Филип
Угловой
69'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
68'
Де Майо Себастьян выбил мяч на угловой.
68'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
68'
Удар от ворот произведет Болонья
68'
Де Рон Мартен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает навес
67'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
67'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает подножку. Куртич Ясмин заработал фол.
66'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Куртич Ясмин
Фол, нарушение
66'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
Угловой
66'
Кастань Тимоти из команды Аталанта подал угловой справа.
66'
Иличич Йосип исполняет штрафной удар, но его блокируют
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
64'
Де Майо Себастьян из команды Болонья делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
64'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
62'
Де Майо Себастьян из команды Болонья делает подножку. Петанья Андреа заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Болонья
61'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта наносит неточный удар с лета
61'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес
61'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает навес
61'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Паласио Родриго на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Де Майо Себастьян
58'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Кастань Тимоти из команды Аталанта подал угловой справа.
57'
Ди Франческо Федерико выбил мяч на угловой.
57'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
56'
Паласио Родриго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Паласио Родриго из команды Болонья. Это Иличич Йосип заработал фол.
56'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Удар от ворот произведет Болонья
54'
Иличич Йосип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
53'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Удар от ворот произведет Болонья
52'
Спинаццола Леонардо имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
52'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает навес
52'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Тактическая замена. Кристанте Бриан уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Хеландер Филип из команды Болонья нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
50'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
50'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
49'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Поли Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Донса Годфред из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес
49'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
48'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
47'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
47'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
47'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
Удар от ворот произведет Аталанта
48'
Ди Франческо Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
47'
Масина Адам возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
47'
Масина Адам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Масина Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Удар от ворот произведет Аталанта
Угловой
45'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
44'
Донса Годфред из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фройлер Ремо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Масина Адам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Кастань Тимоти заработал фол.
Травма, повреждение
41'
Паласио Родриго возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Травма, повреждение
40'
Паласио Родриго получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
40'
Паласио Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
40'
Де Рон Мартен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
40'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
39'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
37'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
35'
Удар от ворот произведет Болонья
35'
Петанья Андреа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Болонья
34'
Иличич Йосип бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
33'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
32'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
30'
Иличич Йосип получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Иличич Йосип из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Поли Андреа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
29'
Пульгар Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Удар от ворот произведет Болонья
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Пульгар Эрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
26'
Пульгар Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает неудачный навес.
25'
Торосидис Василис получил травму и заменен. Крафт Эмиль выходит на поле.
Травма, повреждение
25'
Торосидис Василис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
25'
Торосидис Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
24'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Торосидис Василис заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Болонья
Угловой
23'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
23'
Хеландер Филип выбил мяч на угловой.
23'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
20'
Поли Андреа из команды Болонья делает подножку. Фройлер Ремо заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
19'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
19'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Удар от ворот произведет Болонья
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
16'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Кристанте Бриан заработал фол.
16'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Верди Симоне исполняет штрафной удар, но его блокируют
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Желтая карточка
14'
Кальдара Маттиа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Паласио Родриго заработал фол.
14'
Торосидис Василис из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
14'
Удар от ворот произведет Болонья
13'
Петанья Андреа из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
13'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Иличич Йосип заработал фол.
12'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес
11'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Бериша Этрит вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Торосидис Василис из команды Болонья делает навес
11'
Удар от ворот произведет Болонья
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
9'
Кристанте Бриан из команды Аталанта опасно играет. Чуть не пострадал Паласио Родриго.
9'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
8'
Паласио Родриго из команды Болонья делает подножку. Кальдара Маттиа заработал фол.
7'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Донса Годфред на финте ушёл от оппонента.
7'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Паласио Родриго из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Паломино Хосе из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
5'
Масина Адам из команды Болонья. Это Иличич Йосип заработал фол.
4'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
2'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Болонья
Аталанта
80.6% (141)
Ничья:
14.3% (25)
Болонья
5.1% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
37.7% (66)
Аталанта:
23.4% (41)
Аталанта:
12% (21)
Ничья:
12% (21)
Аталанта:
5.7% (10)
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