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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Лацио
3:0
Второй тайм: 51'
Кальяри
0'
1:0
7' Пенальти
Иммобиле Чиро
29' Желтая карточка
Андреолли Марко
30' Желтая карточка
Лукас Лейва
2:0
41' Гол
Иммобиле Чиро
3:0
49' Гол
Баштуш Бартоломеу
51'
Второй тайм
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
50'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Падоин Симоне
49'
Альберто Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Баштуш Бартоломеу эффектным ударом переправил мяч в ворота.
49'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Андреолли Марко из команды Кальяри делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Альберто Луис из команды Лацио делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
Офсайд
47'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
Фол, нарушение
46'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Марусич Адам.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Лацио
46'
Педру Жоау III бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Барелла Николо
45'
Барелла Николо из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
43'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Марусич Адам сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммобиле Чиро из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
41'
Марусич Адам из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
41'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
37'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
37'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
37'
Кроста Лука ошибается в защите.
Угловой
37'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
35'
Барелла Николо наказан за толчок Пароло Марко
35'
Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
34'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
32'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
32'
Лулич Сенад из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
32'
Дессена Даниэле блокирует соперника. Лулич Сенад заработал своей команде штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
30'
Лукас Лейва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
30'
Лукас Лейва блокирует соперника. Пизакане Фабио заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
30'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает подножку. Альберто Луис заработал фол.
Желтая карточка
29'
Андреолли Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Андреолли Марко атакует сзади соперника. Иммобиле Чиро пострадал.
29'
Педру Жоау III из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Педру Жоау III из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
28'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Кальяри
27'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио бьет головой мимо ворот
27'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Офсайд
26'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Кальяри
26'
Раду Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
После дальнего удара, который нанес Ионице Артур мяч отбит вратарем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
23'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Дессена Даниэле заработал фол.
22'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес
Офсайд
21'
Фариас Диего из команды Кальяри в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фариас Диего!
20'
Ионице Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
18'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Дессена Даниэле
Офсайд
17'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
17'
Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
Кроста Лука ошибается в защите.
14'
Удар от ворот произведет Лацио
14'
Падоин Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Падоин Симоне из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
13'
Удар от ворот произведет Кальяри
12'
Кроста Лука сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Удар от ворот произведет Кальяри
11'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
Кроста Лука сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Кроста Лука вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Описание гола
7'
Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает пенальти
Фол, нарушение
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Кроста Лука фолит в штрафной площади. Иммобиле Чиро пострадал
6'
Иммобиле Чиро из команды Лацио играет в стеночку. Пароло Марко был стеночкой.
5'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
5'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес
Офсайд
4'
Фариас Диего из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
3'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Сау Марко заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Кальяри
2'
Альберто Луис имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
2'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес
1'
После дальнего удара, который нанес Сау Марко мяч отбит вратарем
1'
Сау Марко из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
1'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 3:0 Кальяри
Лацио
98.3% (177)
Ничья:
1.7% (3)
Кальяри
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
47.8% (86)
Лацио:
14.4% (26)
Лацио:
12.2% (22)
Лацио:
11.7% (21)
Лацио:
8.9% (16)
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