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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Олимпийский (Рим)
1:0
7' ПенальтиИммобиле Чиро
29' Желтая карточкаАндреолли Марко
30' Желтая карточкаЛукас Лейва
2:0
41' ГолИммобиле Чиро
3:0
49' ГолБаштуш Бартоломеу
|
7'
1:0
29'
30'
41'
2:0
49'
3:0
Состав команд
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
26
Кроста
Лука
21
Ионице
Артур
17
Фариас
Диего
25
Сау
Марко
Лацио 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Стракоша Томас Вратарь
- 15 Баштуш Бартоломеу Защитник
- 3 Де Врей Стефан Защитник
- 26 Раду Стефан Защитник
- 77 Марусич Адам Полузащитник
- 16 Пароло Марко Полузащитник
- 6 Лукас Лейва Полузащитник
- 21 Милинкович-Савич Сергей Полузащитник
- 19 Лулич Сенад Полузащитник
- 18 Альберто Луис Полузащитник
- 17 Иммобиле Чиро Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 25 Варгич Иван Вратарь
- 27 Луис Фелипе Защитник
- 33 Маурисио дос Сантос Защитник
- 96 Мурджа Алессандро Полузащитник
- 4 Габаррон Патрисио Полузащитник
- 88 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 20 Кайседо Фелипе Нападающий
- 7 Нани Луиш Нападающий
- 66 Jordao
- Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Андерсон Фелипе Травмирован
- Уоллас Оливейра Травмирован
- Лукаку Джордан Травмирован
Кальяри 3-4-1-2
- Основной состав
- 26 Кроста Лука Вратарь
- 19 Пизакане Фабио Защитник
- 3 Андреолли Марко Защитник
- 13 Романья Филиппо Защитник
- 4 Дессена Даниэле Полузащитник
- 21 Ионице Артур Полузащитник
- 18 Барелла Николо Полузащитник
- 20 Падоин Симоне Полузащитник
- 10 Педру Жоау III Полузащитник
- 17 Фариас Диего Нападающий
- 25 Сау Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рафаэл Биттенкур Вратарь
- 29 Дага Риккардо Вратарь
- 12 Мьянге Сенна Защитник
- 24 Капуано Марко Защитник
- 23 Чеппители Лука Защитник
- 16 Фараго Паоло Полузащитник
- 9 Джаннетти Никколо Полузащитник
- 8 Чигарини Лука Полузащитник
- 30 Паволетти Леонардо Нападающий
- 40 Nicolo Cabras
- Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Коссу Андреа Травмирован
- Краньо Алессио Травмирован
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
- 17.09.2017 Дженоа 2:3 Лацио СA
- 14.09.2017 Витесс 2:3 Лацио ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Кьево 1:2 Лацио СA
- 20.08.2017 Лацио 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Малага 0:1 Лацио ТМК
- 30.07.2017 Байер Л 1:3 Лацио ТМК
- 22.07.2017 Лацио 2:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 19.07.2017 Триестина 0:3 Лацио ТМК
- 28.05.2017 Кротоне 3:1 Лацио СA
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан СA
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио КИ
- 13.05.2017 Фиорентина 3:2 Лацио СA
Кальяри (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 05.10.2017 Кальяри 5:0 Будони ТМК
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Кальяри 0:1 Сассуоло СA
- 17.09.2017 СПАЛ 2013 0:2 Кальяри СA
- 10.09.2017 Кальяри 1:0 Кротоне СA
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри СA
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри СA
- 12.08.2017 Кальяри 1:1 Палермо КИ
- 07.08.2017 Фенербахче 1:0 Кальяри ТМК
- 05.08.2017 Кротоне 2:2 Кальяри ТМК
- 29.07.2017 Кальяри 0:1 Ольбия ТМК
- 28.07.2017 Кальяри 8:0 Кальяри (до 20 лет) ТМК
- 22.07.2017 Брешия 2:2 Кальяри ТМК
- 28.05.2017 Кальяри 2:1 Милан СA
- 21.05.2017 Сассуоло 6:2 Кальяри СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
- 06.05.2017 Наполи 3:1 Кальяри СA
- 30.04.2017 Кальяри 1:0 Пескара СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
- 19.03.2017 Кальяри 0:0 Лацио Серия A
- 26.10.2016 Лацио 4:1 Кальяри Серия A
- 04.04.2015 Кальяри 1:3 Лацио Серия A
- 03.11.2014 Лацио 4:2 Кальяри Серия A
- 16.03.2014 Кальяри 0:2 Лацио Серия A
- 27.10.2013 Лацио 2:0 Кальяри Серия A
- 19.05.2013 Кальяри 1:0 Лацио Серия A
- 05.01.2013 Лацио 2:1 Кальяри Серия A
- 25.03.2012 Лацио 1:0 Кальяри Серия A
- 30.10.2011 Кальяри 0:3 Лацио Серия A
- 27.02.2011 Кальяри 1:0 Лацио Серия A
- 24.10.2010 Лацио 2:1 Кальяри Серия A
- 21.03.2010 Кальяри 0:2 Лацио Серия A
- 28.10.2009 Лацио 0:1 Кальяри Серия A
- 25.01.2009 Лацио 1:4 Кальяри Серия A
- 31.08.2008 Кальяри 1:4 Лацио Серия A
- 24.02.2008 Кальяри 1:0 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 5
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|27 - 9
|22
|4.
|Лацио
|2:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|5.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Сампдория
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|7.
|Кьево
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|10.
|Милан
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 15
|8
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|15 - 21
|6
|15.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|17.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 19
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 19
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|2 - 22
|0
Второй тайм
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Падоин Симоне
49'
Альберто Луис сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Баштуш Бартоломеу эффектным ударом переправил мяч в ворота.
49'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Андреолли Марко из команды Кальяри делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
48'
Альберто Луис из команды Лацио делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
47'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
46'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Марусич Адам.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Лацио
46'
Педру Жоау III бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Барелла Николо
45'
Барелла Николо из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
43'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Марусич Адам сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммобиле Чиро из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
41'
Марусич Адам из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
37'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
37'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
37'
Кроста Лука ошибается в защите.
37'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Барелла Николо наказан за толчок Пароло Марко
35'
Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
34'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
32'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Лулич Сенад из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
32'
Дессена Даниэле блокирует соперника. Лулич Сенад заработал своей команде штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Лукас Лейва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
30'
Лукас Лейва блокирует соперника. Пизакане Фабио заработал своей команде штрафной.
30'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает подножку. Альберто Луис заработал фол.
29'
Андреолли Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Андреолли Марко атакует сзади соперника. Иммобиле Чиро пострадал.
29'
Педру Жоау III из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Педру Жоау III из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
28'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
27'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио бьет головой мимо ворот
27'
26'
26'
Раду Стефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
После дальнего удара, который нанес Ионице Артур мяч отбит вратарем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Дессена Даниэле заработал фол.
22'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес
21'
Фариас Диего из команды Кальяри в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фариас Диего!
20'
Ионице Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Дессена Даниэле
17'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
17'
Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
Кроста Лука ошибается в защите.
14'
Удар от ворот произведет Лацио
14'
Падоин Симоне бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Падоин Симоне из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
13'
12'
Кроста Лука сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Ионице Артур наказан за толчок Милинкович-Савич Сергей
11'
11'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
Кроста Лука сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Кроста Лука вышел из ворот и забрал мяч.
9'
7'
Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает пенальти
6'
ПЕНАЛЬТИ! – Кроста Лука фолит в штрафной площади. Иммобиле Чиро пострадал
6'
Иммобиле Чиро из команды Лацио играет в стеночку. Пароло Марко был стеночкой.
5'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес
4'
Фариас Диего из команды Кальяри в офсайде
3'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Сау Марко заработал фол.
2'
2'
Альберто Луис имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
2'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес
1'
После дальнего удара, который нанес Сау Марко мяч отбит вратарем
1'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 3:0 Кальяри
Лацио
98.3% (177)
Ничья:
1.7% (3)
Кальяри
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
47.8% (86)
2:1 Лацио:
14.4% (26)
3:1 Лацио:
12.2% (22)
3:0 Лацио:
11.7% (21)
1:0 Лацио:
8.9% (16)
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