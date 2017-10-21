Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
3' ГолФеррари Джанмарко
6' Желтая карточкаБудимир Анте
2:0
11' ПенальтиКвальярелла Фабио
25' Желтая карточкаТоррейра Лукас
26' Желтая карточкаСтоян Адриан
3:0
38' ГолКапрари Джанлука
41' Желтая карточкаМандрагора Роландо
4:0
71' ГолЛинетти Кароль
5:0
76' ГолКовнацки Давид
Новости после матча
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
90'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
89'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает подножку. Мандрагора Роландо заработал фол.
88'
Крочата Джованни наказан за толчок Мурру Никола
87'
87'
Линетти Кароль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Будимир Анте из команды Кротоне нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
86'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
86'
86'
Будимир Анте отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Будимир Анте на финте ушёл от оппонента.
85'
85'
Крочата Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает подножку. Чеккерини Федерико заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
84'
83'
Линетти Кароль из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Будимир Анте.
82'
Рамирес Гастон из команды Сампдория. Это Шимич Штефан заработал фол.
80'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
79'
Прает Деннис из команды Сампдория делает подножку. Павлович Данэль заработал фол.
78'
Шимич Штефан наказан за толчок Ковнацки Давид
77'
Тактическая замена. Налини Андреа уходит с поля и его заменяет Крочата Джованни
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ковнацки Давид!
76'
Кордац Алекс ошибается в защите.
76'
Налини Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Налини Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Налини Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Тротта Марселло, и мяч снова в игре
73'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
71'
Прает Деннис сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Линетти Кароль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
70'
Мурру Никола из команды Сампдория делает навес
70'
Шимич Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мурру Никола из команды Сампдория делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
70'
Тротта Марселло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
68'
68'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
68'
Будимир Анте выбил мяч на угловой.
68'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
67'
Тактическая замена. Стринич Иван уходит с поля и его заменяет Мурру Никола
67'
Прает Деннис из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне. Это Капрари Джанлука заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
64'
64'
Налини Андреа из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
64'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
61'
Капрари Джанлука наказан за толчок Сампиризи Марио
61'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес
60'
Тактическая замена. Ицко Мариано уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
60'
Налини Андреа из команды Кротоне делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
59'
59'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
58'
Барберис Андреа из команды Кротоне. Это Рамирес Гастон заработал фол.
57'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает подножку. Сала Джакопо заработал фол.
57'
Налини Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
57'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
55'
Квальярелла Фабио получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
55'
Будимир Анте из команды Кротоне в офсайде
55'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
54'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Шимич Штефан заработал фол.
54'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает подножку. Сампиризи Марио заработал фол.
52'
52'
Будимир Анте из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
50'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Будимир Анте
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
50'
48'
Павлович Данэль наказан за толчок Сала Джакопо
46'
46'
Айети Арлинд получил травму и заменен. Шимич Штефан выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
47'
Пуджиони Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
46'
После удара головой, который сделал Будимир Анте мяч попадает в перекладину
46'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
46'
Налини Андреа из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
44'
Кротоне совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает неудачный навес.
42'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
42'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
41'
41'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Мандрагора Роландо получает желтую карточку.
41'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
40'
Будимир Анте из команды Кротоне в офсайде
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
38'
Сапата Дуван сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Капрари Джанлука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
38'
Сапата Дуван на финте ушёл от оппонента.
38'
37'
Стринич Иван возвращается на поле, всё в порядке.
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Стринич Иван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Стринич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает навес
36'
Будимир Анте попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
35'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
34'
34'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
33'
33'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
33'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Айети Арлинд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
29'
Пуджиони Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает подножку. Налини Андреа заработал фол.
28'
28'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
27'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает навес
27'
Капрари Джанлука на финте ушёл от оппонента.
26'
Стоян Адриан получает желтую карточку.
26'
Стоян Адриан из команды Кротоне. Это Капрари Джанлука заработал фол.
26'
Стоян Адриан ошибается в защите.
25'
Торрейра Лукас получает желтую карточку.
25'
Торрейра Лукас совершает грубый фол. Будимир Анте был жертвой
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
23'
23'
Налини Андреа из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает подножку. Стринич Иван заработал фол.
22'
20'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
19'
Налини Андреа из команды Кротоне делает подножку. Стринич Иван заработал фол.
19'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
19'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
18'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
18'
Мандрагора Роландо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой слева.
15'
Сампиризи Марио выбил мяч на угловой.
15'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
14'
Стринич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Налини Андреа из команды Кротоне делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
13'
13'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
11'
Г О О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает пенальти
10'
ПЕНАЛЬТИ! – Айети Арлинд фолит в штрафной площади. Сапата Дуван пострадал
10'
Сапата Дуван на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Феррари Джанмарко из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Будимир Анте получает желтую карточку.
6'
Будимир Анте совершает грубый фол. Торрейра Лукас был жертвой
6'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Торрейра Лукас сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Феррари Джанмарко из клуба "Сампдория" отправил мяч головой в ворота.
3'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Павлович Данэль наказан за толчок Сапата Дуван
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 5:0 Кротоне
Сампдория
96.1% (174)
Ничья:
3.9% (7)
Кротоне
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Сампдория:
35.9% (65)
1:0 Сампдория:
26% (47)
2:1 Сампдория:
21.5% (39)
3:1 Сампдория:
5.5% (10)
3:0 Сампдория:
3.3% (6)
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