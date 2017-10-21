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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сампдория
5:0
Конец матча
Кротоне
0'
1:0
3' Гол
Феррари Джанмарко
6' Желтая карточка
Будимир Анте
2:0
11' Пенальти
Квальярелла Фабио
25' Желтая карточка
Торрейра Лукас
26' Желтая карточка
Стоян Адриан
3:0
38' Гол
Капрари Джанлука
41' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
4:0
71' Гол
Линетти Кароль
5:0
76' Гол
Ковнацки Давид
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
90'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
89'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает подножку. Мандрагора Роландо заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Крочата Джованни наказан за толчок Мурру Никола

87'
Удар от ворот произведет Кротоне
87'
Линетти Кароль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Будимир Анте из команды Кротоне нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
86'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
86'
Удар от ворот произведет Сампдория
86'
Будимир Анте отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Будимир Анте на финте ушёл от оппонента.
85'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Крочата Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
85'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает подножку. Чеккерини Федерико заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
84'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Линетти Кароль из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Будимир Анте.
Фол, нарушение
82'
Рамирес Гастон из команды Сампдория. Это Шимич Штефан заработал фол.
80'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
79'
Прает Деннис из команды Сампдория делает подножку. Павлович Данэль заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Шимич Штефан наказан за толчок Ковнацки Давид
77'
Тактическая замена. Налини Андреа уходит с поля и его заменяет Крочата Джованни
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ковнацки Давид!
76'
Кордац Алекс ошибается в защите.
Травма, повреждение
76'
Налини Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Налини Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
75'
Налини Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Тротта Марселло, и мяч снова в игре
73'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
71'
Прает Деннис сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Линетти Кароль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мурру Никола из команды Сампдория делает навес
70'
Шимич Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мурру Никола из команды Сампдория делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
Удар от ворот произведет Сампдория
70'
Тротта Марселло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Удар от ворот произведет Кротоне
68'
Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
68'
Будимир Анте выбил мяч на угловой.
Угловой
68'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
67'
Тактическая замена. Стринич Иван уходит с поля и его заменяет Мурру Никола
67'
Прает Деннис из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
65'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне. Это Капрари Джанлука заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
64'
Удар от ворот произведет Сампдория
64'
Налини Андреа из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
64'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
61'
Капрари Джанлука наказан за толчок Сампиризи Марио
61'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес
60'
Тактическая замена. Ицко Мариано уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
Фол, нарушение
60'
Налини Андреа из команды Кротоне делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
59'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
58'
Барберис Андреа из команды Кротоне. Это Рамирес Гастон заработал фол.
Фол, нарушение
57'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает подножку. Сала Джакопо заработал фол.
57'
Налини Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
55'
Квальярелла Фабио получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
Офсайд
55'
Будимир Анте из команды Кротоне в офсайде
55'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
54'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Шимич Штефан заработал фол.
54'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
53'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает подножку. Сампиризи Марио заработал фол.
52'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Будимир Анте из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
50'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Будимир Анте
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
50'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Павлович Данэль наказан за толчок Сала Джакопо
46'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Айети Арлинд получил травму и заменен. Шимич Штефан выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
47'
Пуджиони Кристиан вышел из ворот и забрал мяч.
46'
После удара головой, который сделал Будимир Анте мяч попадает в перекладину
46'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
46'
Налини Андреа из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
44'
Кротоне совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает неудачный навес.
Офсайд
42'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
42'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
41'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Мандрагора Роландо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
Офсайд
40'
Будимир Анте из команды Кротоне в офсайде
40'
Павлович Данэль из команды Кротоне делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
38'
Сапата Дуван сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Капрари Джанлука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
38'
Сапата Дуван на финте ушёл от оппонента.
38'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
Травма, повреждение
37'
Стринич Иван возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Стринич Иван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Стринич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает навес
36'
Будимир Анте попал в створ, но вратарь справился с ударом.
35'
Павлович Данэль из команды Кротоне делает навес
35'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
34'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
33'
Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
33'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
30'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Айети Арлинд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
29'
Пуджиони Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Стоян Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает подножку. Налини Андреа заработал фол.
28'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает навес
27'
Капрари Джанлука на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
26'
Стоян Адриан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Стоян Адриан из команды Кротоне. Это Капрари Джанлука заработал фол.
26'
Стоян Адриан ошибается в защите.
Желтая карточка
25'
Торрейра Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Торрейра Лукас совершает грубый фол. Будимир Анте был жертвой
25'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
23'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Налини Андреа из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
22'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает подножку. Стринич Иван заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Кротоне
20'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
19'
Налини Андреа из команды Кротоне делает подножку. Стринич Иван заработал фол.
19'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
19'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
18'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Удар от ворот произведет Сампдория
18'
Мандрагора Роландо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Павлович Данэль из команды Кротоне делает навес
16'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
15'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой слева.
15'
Сампиризи Марио выбил мяч на угловой.
15'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Стринич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Налини Андреа из команды Кротоне делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
13'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
Описание гола
11'
Г О О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает пенальти
Фол, нарушение
10'
ПЕНАЛЬТИ! – Айети Арлинд фолит в штрафной площади. Сапата Дуван пострадал
10'
Сапата Дуван на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Феррари Джанмарко из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Желтая карточка
6'
Будимир Анте получает желтую карточку.
Фол, нарушение
6'
Будимир Анте совершает грубый фол. Торрейра Лукас был жертвой
6'
Ицко Мариано из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
5'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Торрейра Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Феррари Джанмарко из клуба "Сампдория" отправил мяч головой в ворота.
3'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Павлович Данэль наказан за толчок Сапата Дуван
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
Фол, нарушение
1'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 5:0 Кротоне
Сампдория
96.1% (174)
Ничья:
3.9% (7)
Кротоне
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
35.9% (65)
Сампдория:
26% (47)
Сампдория:
21.5% (39)
Сампдория:
5.5% (10)
Сампдория:
3.3% (6)
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