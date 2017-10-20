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Стадион: Дачия-Арена
Состав команд
53
Аднан
Али
17
Нюйтинк
Брэм
14
Янкто
Якуб
20
Лопес
Макси
Удинезе 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 53 Аднан Али Защитник
- 5 Данило Ларанжера Защитник
- 17 Нюйтинк Брэм Защитник
- 3 Каэтано Самир Защитник
- 85 Бехрами Валон Полузащитник
- 10 Де Пауль Родриго Полузащитник
- 6 Фофана Секо Полузащитник
- 72 Барак Антонин Полузащитник
- 14 Янкто Якуб Полузащитник
- 20 Лопес Макси Нападающий
- Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Стрюгер-Ларсен Йенс Травмирован
Ювентус 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Буффон Джанлуиджи Вратарь
- 26 Лихтштайнер Штефан Защитник
- 15 Барцальи Андреа Защитник
- 3 Кьеллини Джорджо Защитник
- 12 Алекс Сандро Защитник
- 5 Пьянич Миралем Полузащитник
- 14 Матуиди Блез Полузащитник
- 11 Коста Дуглас Полузащитник
- 10 Дибала Пауло Полузащитник
- 17 Манджукич Марио Полузащитник
- 9 Игуаин Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Хёведес Бенедикт Травмирован
- Пьяца Марко Травмирован
- Де Шильо Маттиа Травмирован
- Маркизио Клаудио Травмирован
- Бенатиа Мехди Травмирован
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
- 07.10.2017 Домжале 1:1 Удинезе ТМК
- 30.09.2017 Удинезе 4:0 Сампдория СA
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Удинезе 2:3 Торино СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 10.09.2017 Удинезе 1:0 Дженоа СA
- 02.09.2017 Горица 0:0 Удинезе ТМК
- 02.09.2017 Истра Пула 0:1 Удинезе ТМК
- 27.08.2017 СПАЛ 2013 3:2 Удинезе СA
- 20.08.2017 Удинезе 1:2 Кьево СA
- 12.08.2017 Удинезе 3:2 Фрозиноне КИ
- 09.08.2017 Сельта 1:1 Удинезе ТМК
- 05.08.2017 Удинезе 1:2 АЗ Алкмаар ТМК
- 30.07.2017 Удинезе 1:1 Ганновер 96 ТМК
- 26.07.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Удинезе ТМК
- 23.07.2017 Удинезе 2:2 Кайсериспор ТМК
- 19.07.2017 Удинезе 4:1 Аль-Ахли Джидда ТМК
- 28.05.2017 Интер Милан 5:2 Удинезе СA
- 21.05.2017 Удинезе 1:1 Сампдория СA
Ювентус (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус СA
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
- 26.08.2017 Дженоа 2:4 Ювентус СA
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус СA
- 21.05.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио КИ
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
- 05.03.2017 Удинезе 1:1 Ювентус Серия A
- 15.10.2016 Ювентус 2:1 Удинезе Серия A
- 17.01.2016 Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
- 23.08.2015 Ювентус 0:1 Удинезе Серия A
- 01.02.2015 Удинезе 0:0 Ювентус Серия A
- 13.09.2014 Ювентус 2:0 Удинезе Серия A
- 14.04.2014 Удинезе 0:2 Ювентус Серия A
- 01.12.2013 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
- 19.01.2013 Ювентус 4:0 Удинезе Серия A
- 02.09.2012 Удинезе 1:4 Ювентус Серия A
- 28.01.2012 Ювентус 2:1 Удинезе Серия A
- 21.12.2011 Удинезе 0:0 Ювентус Серия A
- 30.01.2011 Ювентус 1:2 Удинезе Серия A
- 19.09.2010 Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
- 03.04.2010 Удинезе 3:0 Ювентус Серия A
- 22.11.2009 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
- 28.01.2009 Удинезе 2:1 Ювентус Серия A
- 14.09.2008 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
- 10.02.2008 Удинезе 1:2 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 5
|15
|6.
|Сампдория
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Болонья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|8.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|9.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|13 - 15
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|15.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|16.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 16
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|2 - 19
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Удинезе - Ювентус, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Удинезе - Ювентус, который состоится 22.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Удинезе
1.4% (1)
Ничья:
5.8% (4)
Ювентус
92.8% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
34.8% (24)
1:2 Ювентус:
34.8% (24)
1:3 Ювентус:
11.6% (8)
0:1 Ювентус:
10.1% (7)
0:0 Ничья:
2.9% (2)
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