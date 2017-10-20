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Стадион:
Удинезе
 
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Ювентус
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Удинезе - Ювентус, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Удинезе
1.4% (1)
Ничья:
5.8% (4)
Ювентус
92.8% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
34.8% (24)
Ювентус:
34.8% (24)
Ювентус:
11.6% (8)
Ювентус:
10.1% (7)
Ничья:
2.9% (2)
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