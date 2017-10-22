Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
6' ГолВерде Даниэле
22' Желтая карточкаСукулини Бруно
1:1
23' ГолИнглесе Роберто
2:1
30' ПенальтиИнглесе Роберто
40' Вторая желтая карточкаСукулини Бруно
49' Желтая карточкаХетемай Перпарим
49' Желтая карточкаБесса Даниэль
54' Желтая карточкаГамберини Алессандро
2:2
55' ПенальтиПаццини Джампаоло
3:2
73' ГолПеллиссье Серхио
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
93'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Степински Мариуш заработал фол.
92'
Бирса Вальтер мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
91'
91'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
90'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Удар от ворот произведет Кьево
89'
Кин Мойзе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Удар от ворот произведет Кьево
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Матч остановлен
86'
Хетемай Перпарим сделал результативную передачу.
86'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
86'
Степински Мариуш забил ударом головой, но гол не был засчитан
86'
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
После дальнего удара, который нанес Степински Мариуш мяч отбит вратарем
82'
82'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
81'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
79'
79'
79'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
78'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Фарес Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес
78'
77'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
77'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
76'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Каччаторе Фабрицио нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает пас партнеру.
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
74'
73'
Каччаторе Фабрицио сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пеллиссье Серхио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
72'
72'
Инглесе Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
70'
Тактическая замена. Паццини Джампаоло уходит с поля и его заменяет Кин Мойзе
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
69'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Супрайен Самуэль выбил мяч на угловой.
69'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает навес
68'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Бесса Даниэль.
67'
67'
66'
После дальнего удара, который нанес Бесса Даниэль мяч отбит вратарем
66'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Касерес Мартин из команды Верона остановил атаку, перехватив мяч.
66'
65'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Верде Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
63'
63'
63'
Радованович Иван из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Кастро Лукас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
62'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
62'
61'
61'
61'
61'
Гобби Массимо выбил мяч на угловой.
60'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Бесса Даниэль из команды Верона делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
59'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево в офсайде
59'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
58'
Инглесе Роберто наказан за толчок Паццини Джампаоло
57'
Хетемай Перпарим из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
56'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Г О О О О О Л - Паццини Джампаоло из команды Верона забивает пенальти
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Гамберини Алессандро получает желтую карточку.
54'
ПЕНАЛЬТИ! Гамберини Алессандро сыграл рукой в своей штрафной площади.
53'
Матч остановлен
53'
Касерес Мартин из команды Верона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
53'
53'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
53'
52'
Фарес Мохамед из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Верде Даниэле из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
51'
Пуччарелли Мануэль выбил мяч на угловой.
51'
51'
Кастро Лукас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
51'
Удар от ворот произведет Кьево
50'
Бесса Даниэль из команды Верона делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Бесса Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Хетемай Перпарим получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
49'
Бесса Даниэль из команды Верона. Это Радованович Иван заработал фол.
48'
48'
Удар от ворот произведет Кьево
48'
Верде Даниэле из команды Верона делает неудачный навес.
47'
Гобби Массимо из команды Кьево. Это Ромуло Соуза заработал фол.
46'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Бюхель Марсель
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
47'
Супрайен Самуэль выбил мяч на угловой.
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
47'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бесса Даниэль из команды Верона делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Инглесе Роберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Кастро Лукас
44'
После дальнего удара, который нанес Радованович Иван мяч отбит вратарем
44'
Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
42'
42'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
42'
Караччоло Антонио ошибается в защите.
42'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
УДАЛЕНИЕ! Сукулини Бруно за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
40'
Сукулини Бруно атакует сзади соперника. Бирса Вальтер пострадал.
39'
39'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес
39'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Касерес Мартин из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Удар от ворот произведет Кьево
38'
Черчи Алессио из команды Верона бьет головой мимо ворот
38'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
38'
Верде Даниэле из команды Верона делает неудачный навес.
35'
35'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Черчи Алессио из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
34'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Паццини Джампаоло заработал фол.
30'
Г О О О О О Л - Инглесе Роберто из команды Кьево забивает пенальти
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
ПЕНАЛЬТИ! – Сукулини Бруно сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Хетемай Перпарим заработал пенальти для своей команды
29'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
После дальнего удара, который нанес Бирса Вальтер мяч отбит вратарем
26'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Матч остановлен
23'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инглесе Роберто из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
23'
22'
Сукулини Бруно получает желтую карточку.
22'
Сукулини Бруно из команды Верона. Это Хетемай Перпарим заработал фол.
22'
После дальнего удара, который нанес Пуччарелли Мануэль мяч отбит вратарем
21'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
21'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес
20'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Верде Даниэле из команды Верона устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Кастро Лукас из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
Дайнелли Дарио из команды Кьево бьет головой мимо ворот
18'
17'
Черчи Алессио совершает грубый фол. Гобби Массимо был жертвой
16'
16'
16'
Игрок из команды Кьево делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
15'
Бирса Вальтер из команды Кьево бьет головой мимо ворот
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
13'
Паццини Джампаоло из команды Верона делает навес
13'
Фарес Мохамед из команды Верона. Это Пуччарелли Мануэль заработал фол.
11'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Фарес Мохамед.
11'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
10'
Фарес Мохамед выбил мяч на угловой.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Сукулини Бруно выбил мяч на угловой.
10'
Гамберини Алессандро из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
10'
9'
Ромуло Соуза из команды Верона делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Гобби Массимо совершает грубый фол. Ромуло Соуза был жертвой
7'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Верде Даниэле!
6'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Черчи Алессио из команды Верона делает передачу за спину защитников.
6'
6'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
6'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
5'
5'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
4'
Ромуло Соуза из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Кастро Лукас атакует сзади соперника. Бесса Даниэль пострадал.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 3:2 Верона
Кьево
79.3% (142)
Ничья:
16.2% (29)
Верона
4.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кьево:
44.7% (80)
2:1 Кьево:
25.7% (46)
1:1 Ничья:
12.8% (23)
2:0 Кьево:
5.6% (10)
0:0 Ничья:
3.4% (6)
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