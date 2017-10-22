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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кьево
3:2
Конец матча
Верона
0'
0:1
6' Гол
Верде Даниэле
22' Желтая карточка
Сукулини Бруно
1:1
23' Гол
Инглесе Роберто
2:1
30' Пенальти
Инглесе Роберто
40' Вторая желтая карточка
Сукулини Бруно
49' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
49' Желтая карточка
Бесса Даниэль
54' Желтая карточка
Гамберини Алессандро
2:2
55' Пенальти
Паццини Джампаоло
3:2
73' Гол
Пеллиссье Серхио
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
93'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Степински Мариуш заработал фол.
92'
Бирса Вальтер мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.

91'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
91'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Удар от ворот произведет Верона
90'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Удар от ворот произведет Кьево
89'
Кин Мойзе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Удар от ворот произведет Кьево
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Матч остановлен
86'
Хетемай Перпарим сделал результативную передачу.
Офсайд
86'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
Описание гола
86'
Степински Мариуш забил ударом головой, но гол не был засчитан
86'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
После дальнего удара, который нанес Степински Мариуш мяч отбит вратарем
82'
Удар от ворот произведет Верона
82'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
81'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
79'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ромуло Соуза из команды Верона делает навес
79'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ромуло Соуза из команды Верона делает навес
78'
Фарес Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес
78'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
77'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
76'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
76'
Каччаторе Фабрицио нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает пас партнеру.
76'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
73'
Каччаторе Фабрицио сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пеллиссье Серхио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
72'
Удар от ворот произведет Верона
72'
Инглесе Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
70'
Тактическая замена. Паццини Джампаоло уходит с поля и его заменяет Кин Мойзе
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
69'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
69'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
69'
Супрайен Самуэль выбил мяч на угловой.
69'
Дайнелли Дарио из команды Кьево делает навес
68'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
67'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Бесса Даниэль.
67'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
66'
После дальнего удара, который нанес Бесса Даниэль мяч отбит вратарем
66'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Касерес Мартин из команды Верона остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
65'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Верде Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
63'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
63'
Радованович Иван из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Кастро Лукас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
62'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Пуччарелли Мануэль уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
62'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
61'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
61'
Гобби Массимо выбил мяч на угловой.
60'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Бесса Даниэль из команды Верона делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
Офсайд
59'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево в офсайде
59'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
57'
Хетемай Перпарим из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Удар от ворот произведет Верона
56'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
55'
Г О О О О О Л - Паццини Джампаоло из команды Верона забивает пенальти
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
54'
Гамберини Алессандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛЬТИ! Гамберини Алессандро сыграл рукой в своей штрафной площади.
53'
Матч остановлен
53'
Касерес Мартин из команды Верона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
53'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
53'
Дайнелли Дарио выбил мяч на угловой.
53'
Ромуло Соуза из команды Верона делает навес
52'
Фарес Мохамед из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
52'
Верде Даниэле из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
51'
Пуччарелли Мануэль выбил мяч на угловой.
51'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Кастро Лукас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
51'
Удар от ворот произведет Кьево
50'
Бесса Даниэль из команды Верона делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
49'
Бесса Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
49'
Хетемай Перпарим получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
49'
Бесса Даниэль из команды Верона. Это Радованович Иван заработал фол.
48'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Кьево
48'
Верде Даниэле из команды Верона делает неудачный навес.
Фол, нарушение
47'
Гобби Массимо из команды Кьево. Это Ромуло Соуза заработал фол.
46'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Бюхель Марсель
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Угловой
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
47'
Супрайен Самуэль выбил мяч на угловой.
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
47'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
46'
Бесса Даниэль из команды Верона делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Верона
45'
Инглесе Роберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
45'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
44'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Кастро Лукас
44'
После дальнего удара, который нанес Радованович Иван мяч отбит вратарем
44'
Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
Офсайд
42'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
42'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
42'
Караччоло Антонио ошибается в защите.
42'
Удар от ворот произведет Верона
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
УДАЛЕНИЕ! Сукулини Бруно за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
40'
Сукулини Бруно атакует сзади соперника. Бирса Вальтер пострадал.
39'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес
39'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ромуло Соуза из команды Верона делает навес
39'
Касерес Мартин из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Удар от ворот произведет Кьево
38'
Черчи Алессио из команды Верона бьет головой мимо ворот
38'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
38'
Верде Даниэле из команды Верона делает неудачный навес.
Фол, нарушение
35'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
35'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Черчи Алессио из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
34'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Паццини Джампаоло заработал фол.
Описание гола
30'
Г О О О О О Л - Инглесе Роберто из команды Кьево забивает пенальти
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
30'
ПЕНАЛЬТИ! – Сукулини Бруно сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Хетемай Перпарим заработал пенальти для своей команды
29'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
После дальнего удара, который нанес Бирса Вальтер мяч отбит вратарем
26'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
25'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Матч остановлен
23'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Инглесе Роберто из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
23'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Сукулини Бруно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Сукулини Бруно из команды Верона. Это Хетемай Перпарим заработал фол.
22'
После дальнего удара, который нанес Пуччарелли Мануэль мяч отбит вратарем
21'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
21'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес
20'
Верде Даниэле из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Верде Даниэле из команды Верона устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
19'
Кастро Лукас из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Удар от ворот произведет Верона
18'
Дайнелли Дарио из команды Кьево бьет головой мимо ворот
18'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Черчи Алессио совершает грубый фол. Гобби Массимо был жертвой
16'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
16'
Игрок из команды Кьево делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Удар от ворот произведет Верона
15'
Бирса Вальтер из команды Кьево бьет головой мимо ворот
15'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Паццини Джампаоло из команды Верона делает навес
Фол, нарушение
13'
Фарес Мохамед из команды Верона. Это Пуччарелли Мануэль заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Фарес Мохамед.
11'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
10'
Фарес Мохамед выбил мяч на угловой.
Угловой
10'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Сукулини Бруно выбил мяч на угловой.
10'
Гамберини Алессандро из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
10'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Ромуло Соуза из команды Верона делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Гобби Массимо совершает грубый фол. Ромуло Соуза был жертвой
7'
Пуччарелли Мануэль из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Верде Даниэле!
6'
Касерес Мартин из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Черчи Алессио из команды Верона делает передачу за спину защитников.
6'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
6'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес
5'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
4'
Ромуло Соуза из команды Верона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
3'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
2'
Кастро Лукас атакует сзади соперника. Бесса Даниэль пострадал.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 3:2 Верона
Кьево
79.3% (142)
Ничья:
16.2% (29)
Верона
4.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Кьево:
44.7% (80)
Кьево:
25.7% (46)
Ничья:
12.8% (23)
Кьево:
5.6% (10)
Ничья:
3.4% (6)
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