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Стадион:
Наполи
 
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Интер Милан
announcement
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До начала матча осталось 1 день 5 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Интер Милан, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан
Наполи
78.3% (65)
Ничья:
16.9% (14)
Интер Милан
4.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
50.6% (42)
Наполи:
13.3% (11)
Ничья:
10.8% (9)
Наполи:
8.4% (7)
Ничья:
6% (5)
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