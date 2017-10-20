- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан-Паоло
Позже
Состав команд
25
Рейна
Пепе
31
Гулам
Фаузи
17
Гамшик
Марек
14
Мертенс
Дрис
25
Миранда
Жоао
55
Нагатомо
Юто
20
Валеро
Борха
44
Перишич
Иван
Наполи 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рейна Пепе Вратарь
- 23 Хюсай Эльсейд Защитник
- 33 Альбиоль Рауль Защитник
- 26 Кулибали Калиду Защитник
- 31 Гулам Фаузи Защитник
- 5 Аллан Маркес Полузащитник
- 8 Жоржиньо Фрелло Полузащитник
- 17 Гамшик Марек Полузащитник
- 7 Кальехон Хосе Нападающий
- 14 Мертенс Дрис Нападающий
- 20 Зелиньски Петр Нападающий
- Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Милик Аркадиуш Травмирован
- Инсинье Лоренцо Травмирован
Интер Милан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ханданович Самир Вратарь
- 33 Д'Амброзио Данило Защитник
- 37 Шкриньяр Милан Защитник
- 25 Миранда Жоао Защитник
- 55 Нагатомо Юто Защитник
- 11 Вечино Матиас Полузащитник
- 5 Гальярдини Роберто Полузащитник
- 87 Кандрева Антонио Полузащитник
- 20 Валеро Борха Полузащитник
- 44 Перишич Иван Полузащитник
- 9 Икарди Мауро Нападающий
- Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Брозович Марсело Травмирован
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
- 17.09.2017 Наполи 6:0 Беневенто СA
- 13.09.2017 Шахтёр Дн 2:1 Наполи ЛЧ
- 10.09.2017 Болонья 0:3 Наполи СA
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта СA
- 22.08.2017 Ницца 0:2 Наполи ЛЧ
- 19.08.2017 Верона 1:3 Наполи СA
- 16.08.2017 Наполи 2:0 Ницца ЛЧ
- 10.08.2017 Наполи 2:0 Эспаньол ТМК
- 06.08.2017 Борнмут 2:2 Наполи ТМК
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
- 01.08.2017 Атлетико М 2:1 Наполи КА
- 22.07.2017 Наполи 1:1 Кьево ТМК
- 18.07.2017 Наполи 4:1 Карпи ТМК
- 15.07.2017 Тренто 0:7 Наполи ТМК
Интер Милан (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан СA
- 16.09.2017 Кротоне 0:2 Интер Милан СA
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Интер Милан 3:0 Фиорентина СA
- 12.08.2017 Интер Милан 1:0 Бетис ТМК
- 06.08.2017 Интер Милан 3:1 Вильярреал ТМК
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 27.07.2017 Бавария 0:2 Интер Милан МКЧ
- 24.07.2017 Интер Милан 1:0 Лион МКЧ
- 21.07.2017 Интер Милан 1:1 Шальке 04 ТМК
- 15.07.2017 Интер Милан 1:2 Нюрнберг ТМК
- 09.07.2017 Интер Милан 2:1 Ваттенс ТМК
- 28.05.2017 Интер Милан 5:2 Удинезе СA
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан СA
- 14.05.2017 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 07.05.2017 Дженоа 1:0 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Интер Милан: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 30.04.2017 Интер Милан 0:1 Наполи Серия A
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан Серия A
- 16.04.2016 Интер Милан 2:0 Наполи Серия A
- 19.01.2016 Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Италии
- 30.11.2015 Наполи 2:1 Интер Милан Серия A
- 08.03.2015 Наполи 2:2 Интер Милан Серия A
- 04.02.2015 Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Италии
- 19.10.2014 Интер Милан 2:2 Наполи Серия A
- 26.04.2014 Интер Милан 0:0 Наполи Серия A
- 15.12.2013 Наполи 4:2 Интер Милан Серия A
- 05.05.2013 Наполи 3:1 Интер Милан Серия A
- 09.12.2012 Интер Милан 2:1 Наполи Серия A
- 26.02.2012 Наполи 1:0 Интер Милан Серия A
- 25.01.2012 Наполи 2:0 Интер Милан Кубок Италии
- 01.10.2011 Интер Милан 0:3 Наполи Серия A
- 15.05.2011 Наполи 1:1 Интер Милан Серия A
- 26.01.2011 Наполи 0:1 Интер Милан Кубок Италии
- 06.01.2011 Интер Милан 3:1 Наполи Серия A
- 14.02.2010 Наполи 0:0 Интер Милан Серия A
- 23.09.2009 Интер Милан 3:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 5
|15
|6.
|Сампдория
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Болонья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|8.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|9.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|13 - 15
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|15.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|16.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 16
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|2 - 19
|0
-
До начала матча осталось 1 день 5 часов 42 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Интер Милан, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Интер Милан, который состоится 21.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан
Наполи
78.3% (65)
Ничья:
16.9% (14)
Интер Милан
4.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Наполи:
50.6% (42)
1:0 Наполи:
13.3% (11)
1:1 Ничья:
10.8% (9)
3:1 Наполи:
8.4% (7)
2:2 Ничья:
6% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация