- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Состав команд
88
Ринкон
Томас
14
Фальке
Яго
10
Ляич
Адем
11
Ньянг
М'Байе
99
Умар
Садик
Торино 4-2-3-1
- Основной состав
- 39 Сиригу Сальваторе Вратарь
- 29 Де Сильвестри Лоренцо Защитник
- 33 Н'Кулу Николя Защитник
- 24 Моретти Эмилиано Защитник
- 3 Молинаро Кристиан Защитник
- 88 Ринкон Томас Полузащитник
- 8 Базелли Даниэле Полузащитник
- 14 Фальке Яго Полузащитник
- 10 Ляич Адем Полузащитник
- 11 Ньянг М'Байе Полузащитник
- 99 Умар Садик Нападающий
- Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Лянко Войнович Травмирован
- Белотти Андреа Травмирован
- Баррека Антонио Травмирован
- Оби Джоэл Травмирован
Рома 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алисон Бекер Вратарь
- 24 Флоренци Алессандро Защитник
- 20 Фасио Федерико Защитник
- 5 Жуан Жезус Защитник
- 11 Коларов Александар Защитник
- 4 Наингголан Раджа Полузащитник
- 16 Де Росси Даниэле Полузащитник
- 7 Пеллегрини Лоренцо Полузащитник
- 17 Юндер Дженгиз Нападающий
- 9 Джеко Эдин Нападающий
- 8 Перотти Диего Нападающий
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Эмерсон Палмиери Травмирован
- Дефрель Грегоре Травмирован
- Манолас Костас Травмирован
Предыдущие игры
Торино (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 15.10.2017 Кротоне 2:2 Торино СA
- 05.10.2017 Торино 5:1 Казале ТМК
- 01.10.2017 Торино 2:2 Верона СA
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Удинезе 2:3 Торино СA
- 17.09.2017 Торино 2:2 Сампдория СA
- 10.09.2017 Беневенто 0:1 Торино СA
- 27.08.2017 Торино 3:0 Сассуоло СA
- 20.08.2017 Болонья 1:1 Торино СA
- 11.08.2017 Торино 7:1 Трапани КИ
- 06.08.2017 Фрайбург 1:2 Торино ТМК
- 04.08.2017 Торино 2:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 29.07.2017 Генгам 0:2 Торино ТМК
- 23.07.2017 Ренате 0:5 Торино ТМК
- 20.07.2017 Ольджинатезе 1:3 Торино ТМК
- 16.07.2017 Казатезе Рогоредо 0:5 Торино ТМК
- 28.05.2017 Торино 5:3 Сассуоло СA
- 21.05.2017 Дженоа 2:1 Торино СA
- 14.05.2017 Торино 0:5 Наполи СA
- 06.05.2017 Ювентус 1:1 Торино СA
Рома (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 Рома 1:0 Словацко ТМК
- 11.07.2017 Пинцоло 0:8 Рома ТМК
- 28.05.2017 Рома 3:2 Дженоа СA
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома СA
Последние игры между собой
Торино: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Рома: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
- 19.02.2017 Рома 4:1 Торино Серия A
- 25.09.2016 Торино 3:1 Рома Серия A
- 20.04.2016 Рома 3:2 Торино Серия A
- 05.12.2015 Торино 1:1 Рома Серия A
- 12.04.2015 Торино 1:1 Рома Серия A
- 09.11.2014 Рома 3:0 Торино Серия A
- 25.03.2014 Рома 2:1 Торино Серия A
- 03.11.2013 Торино 1:1 Рома Серия A
- 14.04.2013 Торино 1:2 Рома Серия A
- 19.11.2012 Рома 2:0 Торино Серия A
- 31.05.2009 Рома 3:2 Торино Серия A
- 18.01.2009 Торино 0:1 Рома Серия A
- 27.04.2008 Рома 4:1 Торино Серия A
- 16.01.2008 Рома 4:0 Торино Кубок Италии
- 19.12.2007 Торино 3:1 Рома Кубок Италии
- 16.12.2007 Торино 0:0 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 5
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 5
|15
|6.
|Сампдория
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|7.
|Болонья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|8.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|9.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|12.
|Аталанта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|13 - 15
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|15.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|16.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 16
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|19.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|2 - 19
|0
-
До начала матча осталось 1 день 23 часа 57 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Торино - Рома, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Торино - Рома, который состоится 22.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Торино - Рома
Торино
13% (9)
Ничья:
18.8% (13)
Рома
68.1% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
49.3% (34)
1:1 Ничья:
11.6% (8)
2:1 Торино:
7.2% (5)
0:1 Рома:
7.2% (5)
0:2 Рома:
7.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация