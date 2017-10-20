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Стадион:
Торино
 
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Рома
announcement
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До начала матча осталось 1 день 23 часа 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Торино - Рома, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Торино - Рома
Торино
13% (9)
Ничья:
18.8% (13)
Рома
68.1% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
49.3% (34)
Ничья:
11.6% (8)
Торино:
7.2% (5)
Рома:
7.2% (5)
Рома:
7.2% (5)
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