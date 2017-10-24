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Стадион:
Виртус Энтелла
1:1
Второй тайм: 66'
Кремонезе
0'
22' Желтая карточка
Де Сантис Эрос
0:1
35' Гол
Paulinho XX
38' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
40' Желтая карточка
Ivan Marconi
56' Желтая карточка
Чинелли Антонио
1:1
57' Гол
Эрамо Мирко
61' Желтая карточка
Арини Мариано
66'
Второй тайм
Желтая карточка
61'
Арини Мариано получает желтую карточку.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрамо Мирко.
Желтая карточка
56'
Чинелли Антонио получает желтую карточку.
54'
Виртус Энтелла производит замену. Луппи Давиде уходит, и Davide Diaw заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Виртус Энтелла производит замену. Ниццетто Лука уходит, и Andrea La Mantia заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Ivan Marconi получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Де Лука Джузеппе получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паулиньо.
Желтая карточка
22'
Де Сантис Эрос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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