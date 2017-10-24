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Стадион:
Асколи
1:0
Второй тайм: 65'
Специя
0'
27' Желтая карточка
Lopez Walter II
31' Желтая карточка
Daniele Mignanelli
1:0
53' Гол
Д'Урсо Кристиан
63' Желтая карточка
Буццеголи Даниэле
65'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Буццеголи Даниэле получает желтую карточку.
62'
Асколи производит замену. Д'Урсо Кристиан уходит, и Карпани Джанлука заменяет его
59'
Специя производит замену. Джилардино Альберто уходит, и Марилунго Гуидо заменяет его
55'
Асколи производит замену. Claudio Santini уходит, и Ignacio Lores заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Д'Урсо Кристиан.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Daniele Mignanelli получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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