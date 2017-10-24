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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
27' Желтая карточкаLopez Walter II
31' Желтая карточкаDaniele Mignanelli
1:0
53' ГолД'Урсо Кристиан
63' Желтая карточкаБуццеголи Даниэле
|
27'
53'
1:0
Состав команд
14
Vasile
Mogos
Асколи 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 7 Claudio Santini Нападающий
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Riccardo Ragni Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 25 Filippo Florio Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 18 Samuele Parlati
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Thomas Saloni Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 14 Джорджи Луиджи Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Полузащитник
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 24 Luca Vignali Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 28 Мази Альберто Полузащитник
- 38 Марилунго Гуидо Полузащитник
- 20 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 17 Калабрези Артуро Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 18 David Okereke Нападающий
- 11 Солери Эдоардо Нападающий
- 12 Axel Desjardins
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Читтаделла 3:2 Асколи СB
- 12.08.2017 Кьево 2:1 Асколи КИ
- 05.08.2017 Асколи 3:2 Юве Стабия КИ
- 18.05.2017 Асколи 1:2 Тернана СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Асколи 1:1 Беневенто СB
- 29.04.2017 Латина 0:0 Асколи СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
- 22.04.2017 Асколи 0:0 Брешия СB
- 17.04.2017 Перуджа 0:0 Асколи СB
- 08.04.2017 Асколи 1:1 Фрозиноне СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
- 12.08.2017 Сассуоло 2:0 Специя КИ
- 05.08.2017 Специя 3:0 Реджана КИ
- 23.05.2017 Беневенто 2:1 Специя СB
- 18.05.2017 Виченца 0:1 Специя СB
- 13.05.2017 Специя 0:0 Пиза СB
- 05.05.2017 Перуджа 0:0 Специя СB
- 29.04.2017 Специя 0:0 СПАЛ 2013 СB
- 25.04.2017 Фрозиноне 2:0 Специя СB
- 22.04.2017 Специя 2:0 Виртус Энтелла СB
- 17.04.2017 Чезена 1:0 Специя СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 15
|20
|2.
|Фрозиноне
|2:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|3.
|Венеция
|1:1
|11
|4
|6
|1
|13 - 8
|18
|4.
|Палермо
|2:0
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Парма
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|6.
|Кремонезе
|1:1
|11
|4
|5
|2
|16 - 10
|17
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Новара
|1:2
|11
|5
|1
|5
|12 - 11
|16
|9.
|Пескара
|0:2
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|10.
|Салернитана
|2:1
|11
|3
|7
|1
|16 - 13
|16
|11.
|Карпи
|0:2
|11
|4
|3
|4
|7 - 10
|15
|12.
|Читтаделла
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|13.
|Авеллино
|0:0
|11
|4
|2
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Перуджа
|0:3
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Специя
|0:1
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|17.
|Асколи
|1:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|18.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|19.
|Чезена
|3:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|20.
|Про Верчелли
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 15
|11
|21.
|Тернана
|1:2
|11
|2
|5
|4
|18 - 22
|11
|22.
|Фоджа
|0:1
|11
|2
|5
|4
|17 - 25
|11
Второй тайм
63'
Буццеголи Даниэле получает желтую карточку.
62'
Асколи производит замену. Д'Урсо Кристиан уходит, и Карпани Джанлука заменяет его
59'
Специя производит замену. Джилардино Альберто уходит, и Марилунго Гуидо заменяет его
55'
Асколи производит замену. Claudio Santini уходит, и Ignacio Lores заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Д'Урсо Кристиан.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Daniele Mignanelli получает желтую карточку.
27'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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