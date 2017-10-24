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Стадион: Сандро Кабасси
0:1
10' ГолНесторовски Илья
31' Желтая карточкаПашиути Лоренцо
0:2
36' ГолНесторовски Илья
41' Желтая карточкаAlessio Sabbione
|
10'
0:1
31'
36'
0:2
41'
Состав команд
27
Еленич
Эней
29
Mbala
Nzola
15
Ционек
Тьяго
18
Чочев
Ивайло
Карпи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 3 Капела Анибал Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 29 Mbala Nzola Нападающий
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 23 Броско Риккардо Полузащитник
- 17 Манкони Якопо Полузащитник
- 2 Виттурини Давиде Полузащитник
- 6 Романо Антонио Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 30 Saber Hraiech Нападающий
- 15 Ямга Кевин Нападающий
- 28 Беллони Никколо Нападающий
- 21 Dario Saric
- 1 Federico Serraiocco
- 18 Cristian Carletti
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Палермо 3-5-1-1
- Основной состав
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 15 Ционек Тьяго Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 28 Давидович Павел Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 8 Яяло Мато Защитник
- 33 Петерманн Давиде Полузащитник
- 17 Морганелла Мишель Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 27 Моначелло Гаетано Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 4 Andrea Accardi
- 21 Luca Antonio Fiordilino
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
- 26.08.2017 Карпи 1:0 Новара СB
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана КИ
- 06.08.2017 Карпи 4:0 Ливорно КИ
- 29.07.2017 Карпи 3:4 Кьево ТМК
- 18.07.2017 Наполи 4:1 Карпи ТМК
- 08.06.2017 Беневенто 1:0 Карпи СB
- 04.06.2017 Карпи 0:0 Беневенто СB
- 29.05.2017 Фрозиноне 0:1 Карпи СB
- 26.05.2017 Карпи 0:0 Фрозиноне СB
- 22.05.2017 Читтаделла 1:2 Карпи СB
- 18.05.2017 Карпи 2:0 Новара СB
Палермо (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
- 12.08.2017 Кальяри 1:1 Палермо КИ
- 06.08.2017 Палермо 5:0 Виртус Франкавилла КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Палермо 1:0 Дженоа СA
- 07.05.2017 Кьево 1:1 Палермо СA
- 30.04.2017 Палермо 2:0 Фиорентина СA
- 23.04.2017 Лацио 6:2 Палермо СA
- 15.04.2017 Палермо 0:0 Болонья СA
- 09.04.2017 Милан 4:0 Палермо СA
Последние игры между собой
Карпи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Палермо: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 30.01.2016 Карпи 1:1 Палермо Серия A
- 13.09.2015 Палермо 2:2 Карпи Серия A
- 17.05.2014 Палермо 1:2 Карпи Серия B
- 21.12.2013 Карпи 1:0 Палермо Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 15
|20
|2.
|Фрозиноне
|2:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|3.
|Венеция
|1:1
|11
|4
|6
|1
|13 - 8
|18
|4.
|Палермо
|2:0
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Парма
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|6.
|Кремонезе
|1:1
|11
|4
|5
|2
|16 - 10
|17
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Новара
|1:2
|11
|5
|1
|5
|12 - 11
|16
|9.
|Пескара
|0:2
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|10.
|Салернитана
|2:1
|11
|3
|7
|1
|16 - 13
|16
|11.
|Карпи
|0:2
|11
|4
|3
|4
|7 - 10
|15
|12.
|Читтаделла
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|13.
|Авеллино
|0:0
|11
|4
|2
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Перуджа
|0:3
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Специя
|0:1
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|17.
|Асколи
|1:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|18.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|19.
|Чезена
|3:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|20.
|Про Верчелли
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 15
|11
|21.
|Тернана
|1:2
|11
|2
|5
|4
|18 - 22
|11
|22.
|Фоджа
|0:1
|11
|2
|5
|4
|17 - 25
|11
Второй тайм
61'
Карпи производит замену. Mbala Nzola уходит, и Giancarlo Malcore заменяет его
46'
Палермо производит замену. Давидович Павел уходит, и Яяло Мато заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Карпи производит замену. Пашиути Лоренцо уходит, и Манкони Якопо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Alessio Sabbione получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
31'
Пашиути Лоренцо получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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