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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:2
Второй тайм: 65'
Палермо
0'
0:1
10' Гол
Несторовски Илья
31' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
0:2
36' Гол
Несторовски Илья
41' Желтая карточка
Alessio Sabbione
65'
Второй тайм
61'
Карпи производит замену. Mbala Nzola уходит, и Giancarlo Malcore заменяет его
46'
Палермо производит замену. Давидович Павел уходит, и Яяло Мато заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Карпи производит замену. Пашиути Лоренцо уходит, и Манкони Якопо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Alessio Sabbione получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
Желтая карточка
31'
Пашиути Лоренцо получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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