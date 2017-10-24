  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
0:3
Второй тайм: 66'
Чезена
0'
15' Желтая карточка
Вольта Массимо
0:1
32' Гол
Джаллоу Ламин
37' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
0:2
48' Гол
Лариби Карим
0:3
56' Гол
Лариби Карим
59' Желтая карточка
Santiago Colombatto
59' Желтая карточка
Даль Монте Никола
66'
Второй тайм
60'
Перуджа производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Черри Альберто заменяет его
Желтая карточка
59'
Даль Монте Никола получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Santiago Colombatto получает желтую карточку.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лариби Карим.
52'
Перуджа производит замену. Kwang-Song Han уходит, и Террани Джованни заменяет его
50'
Перуджа производит замену. Дзанон Дамиано уходит, и Паяч Марко заменяет его
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лариби Карим.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джаллоу Ламин.
Желтая карточка
15'
Вольта Массимо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация