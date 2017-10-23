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Стадион: Марио Ригамонти
1:0
17' ГолКараччоло Андреа
1:1
33' ГолГалано Кристиан
2:1
53' Гол в свои воротаКапрадосси Элио
62' Желтая карточкаКапрадосси Элио
77' Желтая карточкаГастальделло Даниэле
82' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
83' Желтая карточкаКараччоло Андреа
90' Желтая карточкаМартинелли Алессандро
|
17'
1:0
33'
1:1
53'
2:1
62'
83'
Состав команд
5
Pepin
I
17
Марроне
Лука
Брешия 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 18 Jonathan Alexis Ferrante Полузащитник
- 5 Pepin I Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 29 Enzo Di Santantonio Полузащитник
- 23 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 28 Багадур Рикардо Нападающий
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 32 Ринальди Лаутаро Нападающий
- 16 Каттанео Лука
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Бари 3-4-2-1
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Полузащитник
- 16 Импрота Риккардо Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Капрадосси Элио Защитник
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 20 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 25 Морлео Арчимеде Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- 22 Victor De Lucia
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Брешия 1:0 Падова КИ
- 22.07.2017 Брешия 2:2 Кальяри ТМК
- 18.05.2017 Брешия 2:1 Трапани СB
- 13.05.2017 Про Верчелли 2:2 Брешия СB
- 06.05.2017 Брешия 1:1 Латина СB
- 30.04.2017 Новара 2:3 Брешия СB
- 25.04.2017 Брешия 2:1 Тернана СB
- 22.04.2017 Асколи 0:0 Брешия СB
- 17.04.2017 Брешия 1:0 Беневенто СB
Бари (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
- 12.08.2017 Бари 2:1 Кремонезе КИ
- 06.08.2017 Бари 2:1 Парма КИ
- 22.07.2017 Фиорентина 1:1 Бари ТМК
- 18.05.2017 СПАЛ 2013 2:1 Бари СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 29.04.2017 Бари 0:0 Пиза СB
- 25.04.2017 Салернитана 0:0 Бари СB
- 22.04.2017 Бари 0:2 Верона СB
- 17.04.2017 Карпи 2:0 Бари СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 5
Бари: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 4
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия Серия B
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари Серия B
- 14.05.2016 Брешия 2:3 Бари Серия B
- 23.12.2015 Бари 1:2 Брешия Серия B
- 16.05.2015 Бари 3:2 Брешия Серия B
- 24.12.2014 Брешия 2:1 Бари Серия B
- 01.02.2014 Брешия 2:1 Бари Серия B
- 31.08.2013 Бари 0:0 Брешия Серия B
- 16.03.2013 Брешия 1:1 Бари Серия B
- 22.10.2012 Бари 1:1 Брешия Серия B
- 11.05.2012 Бари 2:2 Брешия Серия B
- 11.12.2011 Брешия 1:3 Бари Серия B
- 06.02.2011 Брешия 2:0 Бари Серия A
- 26.09.2010 Бари 2:1 Брешия Серия A
- 07.02.2009 Брешия 0:0 Бари Серия B
- 13.09.2008 Бари 1:1 Брешия Серия B
- 05.04.2008 Брешия 0:0 Бари Серия B
- 03.11.2007 Бари 0:0 Брешия Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|2.
|Венеция
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Новара
|10
|5
|1
|4
|11 - 9
|16
|4.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|5.
|Пескара
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|6.
|Фрозиноне
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Карпи
|10
|4
|3
|3
|7 - 8
|15
|9.
|Палермо
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|10.
|Парма
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|12.
|Перуджа
|10
|4
|1
|5
|19 - 18
|13
|13.
|Авеллино
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Салернитана
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|17.
|Виртус Энтелла
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|18.
|Тернана
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|19.
|Фоджа
|10
|2
|5
|3
|17 - 24
|11
|20.
|Про Верчелли
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|21.
|Асколи
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|22.
|Чезена
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Брешия производит замену. Фурлан Федерико уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
83'
Караччоло Андреа получает желтую карточку.
82'
Бузеллато Массимилиано получает желтую карточку.
77'
Гастальделло Даниэле получает желтую карточку.
77'
Бари производит замену. Йоколано Симоне уходит, и Бриенца Франко заменяет его
73'
Брешия производит замену. Jonathan Alexis Ferrante уходит, и Лонги Алессандро заменяет его
66'
Брешия производит замену. Pepin уходит, и Даль'Ольо Якопо заменяет его
62'
Капрадосси Элио получает желтую карточку.
53'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Капрадосси Элио отправил мяч в свои ворота.
50'
Бари производит замену. Баша Мигьен уходит, и Jacopo Petriccione заменяет его
46'
Бари производит замену. Марроне Лука уходит, и Капрадосси Элио заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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