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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
2:1
Конец матча
Бари
0'
1:0
17' Гол
Караччоло Андреа
1:1
33' Гол
Галано Кристиан
2:1
53' Гол в свои ворота
Капрадосси Элио
62' Желтая карточка
Капрадосси Элио
77' Желтая карточка
Гастальделло Даниэле
82' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
83' Желтая карточка
Караччоло Андреа
90' Желтая карточка
Мартинелли Алессандро
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Брешия производит замену. Фурлан Федерико уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
Желтая карточка
83'
Караччоло Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
82'
Бузеллато Массимилиано получает желтую карточку.
Желтая карточка
77'
Гастальделло Даниэле получает желтую карточку.

77'
Бари производит замену. Йоколано Симоне уходит, и Бриенца Франко заменяет его
73'
Брешия производит замену. Jonathan Alexis Ferrante уходит, и Лонги Алессандро заменяет его
66'
Брешия производит замену. Pepin уходит, и Даль'Ольо Якопо заменяет его
Желтая карточка
62'
Капрадосси Элио получает желтую карточку.
Описание гола
53'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Капрадосси Элио отправил мяч в свои ворота.
50'
Бари производит замену. Баша Мигьен уходит, и Jacopo Petriccione заменяет его
46'
Бари производит замену. Марроне Лука уходит, и Капрадосси Элио заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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