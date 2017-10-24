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Стадион: Карло Кастеллани
1:0
14' ГолНинкович Никола
2:0
36' ПенальтиКапуто Франческо
57' Желтая карточкаMichele Castagnetti
|
14'
1:0
36'
2:0
Состав команд
Эмполи 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 26 Романьоли Симоне Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 23 Паскуаль Мануэль Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- 27 Нинкович Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 2 Шимич Лоренцо Защитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 28 Giovanni Di Lorenzo Полузащитник
- 3 Сек Мустафа Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 17 Якупович Арнел Нападающий
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 25 Davide Zappella
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 25 Палацци Андреа Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 34 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 11 Дзампано Франческо Защитник
- 6 Бово Чезаре Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 10 Бенали Ахмед Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 30 Marco Carraro
- 15 Edgar Elizalde
- 8 Franck Kanoute
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
- 05.08.2017 Эмполи 2:2 Ренате КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 21.05.2017 Эмполи 0:1 Аталанта СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
- 07.05.2017 Эмполи 3:1 Болонья СA
- 30.04.2017 Эмполи 1:3 Сассуоло СA
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи СA
- 15.04.2017 Фиорентина 1:2 Эмполи СA
- 08.04.2017 Эмполи 1:1 Пескара СA
- 01.04.2017 Рома 2:0 Эмполи СA
Пескара (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
- 27.08.2017 Пескара 5:1 Фоджа СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Пескара 5:3 Триестина КИ
- 28.05.2017 Фиорентина 2:2 Пескара СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Болонья 3:1 Пескара СA
- 07.05.2017 Пескара 0:1 Кротоне СA
- 30.04.2017 Кальяри 1:0 Пескара СA
- 24.04.2017 Пескара 1:4 Рома СA
- 15.04.2017 Пескара 0:2 Ювентус СA
- 08.04.2017 Эмполи 1:1 Пескара СA
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 08.04.2017 Эмполи 1:1 Пескара Серия A
- 06.11.2016 Пескара 0:4 Эмполи Серия A
- 30.05.2014 Эмполи 2:0 Пескара Серия B
- 29.12.2013 Пескара 1:2 Эмполи Серия B
- 21.01.2012 Эмполи 0:2 Пескара Серия B
- 30.08.2011 Пескара 3:2 Эмполи Серия B
- 22.02.2011 Пескара 1:0 Эмполи Серия B
- 30.08.2010 Эмполи 0:0 Пескара Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 15
|20
|2.
|Фрозиноне
|2:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|3.
|Венеция
|1:1
|11
|4
|6
|1
|13 - 8
|18
|4.
|Палермо
|2:0
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Парма
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|6.
|Кремонезе
|1:1
|11
|4
|5
|2
|16 - 10
|17
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Новара
|1:2
|11
|5
|1
|5
|12 - 11
|16
|9.
|Пескара
|0:2
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|10.
|Салернитана
|2:1
|11
|3
|7
|1
|16 - 13
|16
|11.
|Карпи
|0:2
|11
|4
|3
|4
|7 - 10
|15
|12.
|Читтаделла
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|13.
|Авеллино
|0:0
|11
|4
|2
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Перуджа
|0:3
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Специя
|0:1
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|17.
|Асколи
|1:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|18.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|19.
|Чезена
|3:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|20.
|Про Верчелли
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 15
|11
|21.
|Тернана
|1:2
|11
|2
|5
|4
|18 - 22
|11
|22.
|Фоджа
|0:1
|11
|2
|5
|4
|17 - 25
|11
Второй тайм
57'
Michele Castagnetti получает желтую карточку.
46'
Пескара производит замену. Ferdinando Del Sole уходит, и Бенали Ахмед заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Г О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи забивает пенальти
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нинкович Никола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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