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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
2:0
Второй тайм: 65'
Пескара
0'
1:0
14' Гол
Нинкович Никола
2:0
36' Пенальти
Капуто Франческо
57' Желтая карточка
Michele Castagnetti
65'
Второй тайм
Желтая карточка
57'
Michele Castagnetti получает желтую карточку.
46'
Пескара производит замену. Ferdinando Del Sole уходит, и Бенали Ахмед заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
Г О О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи забивает пенальти
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нинкович Никола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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