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Стадион:
Новара
1:3
Второй тайм: 66'
Салернитана
0'
0:1
17' Гол
Гатто Леонардо
27' Желтая карточка
Витале Луиджи
1:1
38' Гол
Да Крус Алессио
1:2
57' Гол
Спрокати Маттиа
1:3
64' Гол
 66'
Второй тайм
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Спрокати Маттиа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Да Крус Алессио.
Желтая карточка
27'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гатто Леонардо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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