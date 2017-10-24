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Стадион:
Авеллино
0:0
Второй тайм: 63'
Про Верчелли
0'
14' Желтая карточка
Luca Barlocco
19' Желтая карточка
Dramane Konate
28' Желтая карточка
Марконе Ричард
38' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
63'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Молина Сальваторе заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Франческо Ди Тачио получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Марконе Ричард получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Dramane Konate получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Luca Barlocco получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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