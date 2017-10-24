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Стадион: Партенио
0:0
Второй тайм: 63'
14' Желтая карточкаLuca Barlocco
19' Желтая карточкаDramane Konate
28' Желтая карточкаМарконе Ричард
38' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
|
14'
19'
28'
Состав команд
18
Лашик
Ричард
26
Бидуи
Софьян
13
Легати
Элия
Авеллино 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 25 Суагер Эмануэле Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 18 Лашик Ричард Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 7 Камара Идрисса Нападающий
- 16 Erik Gliha
- 10 Luigi Castaldo I
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Про Верчелли 4-3-2-1
- Основной состав
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 13 Легати Элия Защитник
- 15 Dramane Konate Защитник
- 20 Luca Barlocco Защитник
- 4 Рокка Микеле Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 23 Фиренце Марко Полузащитник
- 14 Ваюши Армандо Полузащитник
- 29 Alessandro Polidori Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Alessandro Gilardi Вратарь
- 33 Бруно Лука Защитник
- 3 Маммарелла Карло Защитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 25 Гросси Лоренцо Полузащитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 16 Alfredo Bifulco Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 17 Franco Vivas
- 1 Tommaso Nobile
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 13.08.2017 Верона 3:1 Авеллино КИ
- 06.08.2017 Авеллино 1:0 Матера КИ
- 18.05.2017 Авеллино 2:1 Латина СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 01.05.2017 Беневенто 2:1 Авеллино СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
- 22.04.2017 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 17.04.2017 Пиза 0:1 Авеллино СB
- 08.04.2017 Авеллино 1:0 Карпи СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 09.09.2017 Про Верчелли 1:4 Кремонезе СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Про Верчелли 0:2 Фрозиноне СB
- 05.08.2017 Про Верчелли 1:2 Лечче КИ
- 18.05.2017 Фрозиноне 2:1 Про Верчелли СB
- 13.05.2017 Про Верчелли 2:2 Брешия СB
- 07.05.2017 СПАЛ 2013 0:0 Про Верчелли СB
- 29.04.2017 Про Верчелли 0:1 Перуджа СB
- 25.04.2017 Пиза 1:1 Про Верчелли СB
- 22.04.2017 Про Верчелли 0:0 Салернитана СB
- 17.04.2017 Виченца 0:1 Про Верчелли СB
- 08.04.2017 Про Верчелли 1:0 Виртус Энтелла СB
- 04.04.2017 Карпи 0:0 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Про Верчелли: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 15
|20
|2.
|Фрозиноне
|2:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|3.
|Венеция
|1:1
|11
|4
|6
|1
|13 - 8
|18
|4.
|Палермо
|2:0
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Парма
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|6.
|Кремонезе
|1:1
|11
|4
|5
|2
|16 - 10
|17
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Новара
|1:2
|11
|5
|1
|5
|12 - 11
|16
|9.
|Пескара
|0:2
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|10.
|Салернитана
|2:1
|11
|3
|7
|1
|16 - 13
|16
|11.
|Карпи
|0:2
|11
|4
|3
|4
|7 - 10
|15
|12.
|Читтаделла
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|13.
|Авеллино
|0:0
|11
|4
|2
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Перуджа
|0:3
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Специя
|0:1
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|17.
|Асколи
|1:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|18.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|19.
|Чезена
|3:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|20.
|Про Верчелли
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 15
|11
|21.
|Тернана
|1:2
|11
|2
|5
|4
|18 - 22
|11
|22.
|Фоджа
|0:1
|11
|2
|5
|4
|17 - 25
|11
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Молина Сальваторе заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Франческо Ди Тачио получает желтую карточку.
28'
Марконе Ричард получает желтую карточку.
19'
Dramane Konate получает желтую карточку.
14'
Luca Barlocco получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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