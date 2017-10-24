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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
2:1
Второй тайм: 66'
Венеция
0'
31' Желтая карточка
Andrea Settembrini
1:0
35' Гол
Luca Strizzolo
1:1
42' Гол
Штулац Лео
42' Желтая карточка
Домицци Мауриццио
58' Желтая карточка
Штулац Лео
2:1
65' Гол
Gianluca Litteri
66'
Второй тайм
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джианлука Литтери.
60'
Венеция производит замену. Синьори Франческо уходит, и Пинато Марко заменяет его
Желтая карточка
58'
Штулац Лео получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Домицци Мауриццио получает желтую карточку.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Штулац Лео.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Strizzolo.
Желтая карточка
31'
Andrea Settembrini получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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