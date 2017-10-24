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Стадион:
Фрозиноне
2:1
Второй тайм: 66'
Тернана
0'
0:1
10' Гол
Гаспаретто Даниэле
16' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
1:1
18' Гол
Соддимо Данило
2:1
47' Гол
Чофани Маттео
66'
Второй тайм
52'
Тернана производит замену. Монтальто Адриано уходит, и Mattia Finotto заменяет его
52'
Тернана производит замену. Ivan Varone уходит, и Federico Angiulli заменяет его
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чофани Маттео.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Соддимо Данило.
Желтая карточка
16'
Терранова Эмануэле получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гаспаретто Даниэле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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