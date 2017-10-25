Стадион: Ренато Далл'Ара
0:1
4' ГолМилинкович-Савич Сергей
19' Желтая карточкаМасина Адам
0:1
20' Не забитый пенальтиИммобиле Чиро
0:2
28' ГолЛулич Сенад
1:2
50' Гол в свои воротаЛулич Сенад
55' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
73' Желтая карточкаРаду Стефан
85' Желтая карточкаФалетти Сезар
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Нани Луиш нарушает правила. Пульгар Эрик пострадал
89'
89'
Тактическая замена. Марусич Адам уходит с поля и его заменяет Габаррон Патрисио
88'
Масина Адам из команды Болонья делает неудачный навес.
88'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
86'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Фалетти Сезар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
85'
Фалетти Сезар из команды Болонья. Это Нани Луиш заработал фол.
85'
85'
84'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
84'
Лукаку Джордан выбил мяч на угловой.
84'
83'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Фалетти Сезар из команды Болонья делает навес
83'
Пароло Марко нарушает правила. Надь Адам пострадал
82'
82'
82'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
81'
Масина Адам наказан за толчок Нани Луиш
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
80'
Тактическая замена. Крейчи Ладислав уходит с поля и его заменяет Оквонкво Орджи
79'
Марусич Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Нани Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Фалетти Сезар из команды Болонья. Это Раду Стефан заработал фол.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Хеландер Филип наказан за толчок Милинкович-Савич Сергей
75'
74'
Марусич Адам выбил мяч на угловой.
73'
73'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Нани Луиш
73'
Раду Стефан получает желтую карточку.
73'
Раду Стефан блокирует соперника. Фалетти Сезар заработал своей команде штрафной.
72'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
72'
71'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Крафт Эмиль.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
69'
Тактическая замена. Кризетиг Лоренцо уходит с поля и его заменяет Фалетти Сезар
69'
Марусич Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
69'
68'
68'
Пароло Марко имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
68'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
67'
Де Майо Себастьян выбил мяч на угловой.
67'
67'
67'
Масина Адам из команды Болонья бьет головой мимо ворот
66'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
65'
65'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Тактическая замена. Лулич Сенад уходит с поля и его заменяет Лукаку Джордан
63'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Лукас Лейва совершает грубый фол. Кризетиг Лоренцо был жертвой
61'
61'
61'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
60'
60'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес
58'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
58'
Де Майо Себастьян из команды Болонья. Это Альберто Луис заработал фол.
58'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Баштуш Бартоломеу заработал фол.
57'
57'
Масина Адам имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
56'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Баштуш Бартоломеу получает желтую карточку.
55'
Баштуш Бартоломеу блокирует соперника. Крейчи Ладислав заработал своей команде штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
53'
Надь Адам из команды Болонья. Это Лукас Лейва заработал фол.
52'
Милинкович-Савич Сергей возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Крафт Эмиль возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Матч возобновится спорным мячом
52'
Милинкович-Савич Сергей получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Крафт Эмиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Милинкович-Савич Сергей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Крафт Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Лулич Сенад отправил мяч в свои ворота.
50'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
48'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Крафт Эмиль заработал фол.
47'
Кризетиг Лоренцо из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
47'
Крейчи Ладислав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
43'
42'
Донса Годфред получил травму и заменен. Надь Адам выходит на поле.
42'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
42'
42'
41'
Верди Симоне исполняет штрафной удар, но его блокируют
40'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
40'
40'
Иммобиле Чиро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Донса Годфред из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Дестро Маттиа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
37'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
37'
Марусич Адам из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Де Майо Себастьян.
37'
Лукас Лейва бьет в штангу головой и упускает момент забить!
36'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
36'
Иммобиле Чиро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
36'
36'
36'
Верди Симоне из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
35'
Кризетиг Лоренцо из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
34'
Раду Стефан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
34'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
34'
Де Майо Себастьян выбил мяч на угловой.
34'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
33'
32'
Пароло Марко из команды Лацио в офсайде
32'
Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Донса Годфред нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
30'
После удара головой, который нанес Дестро Маттиа, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
30'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
Альберто Луис сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лулич Сенад из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
28'
Альберто Луис выбил мяч подальше от ворот.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
24'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
24'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
24'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
24'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
24'
21'
21'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
20'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
ОН БЬЕТ В ШТАНГУ - Иммобиле Чиро пробивает пенальти, но попадает в каркас ворот
19'
Масина Адам получает желтую карточку.
19'
ПЕНАЛЬТИ! – Масина Адам сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Милинкович-Савич Сергей заработал пенальти для своей команды
19'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
18'
17'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
17'
Иммобиле Чиро бьет в штангу и упускает момент забить!
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
8'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
7'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
7'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
6'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Милинкович-Савич Сергей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
4'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
3'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Раду Стефан заработал фол.
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 1:2 Лацио
Болонья
4% (7)
Ничья:
9.7% (17)
Лацио
86.4% (152)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
45.5% (80)
0:1 Лацио:
20.5% (36)
0:2 Лацио:
9.7% (17)
1:3 Лацио:
8.5% (15)
1:1 Ничья:
8% (14)
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