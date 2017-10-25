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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
1:2
Второй тайм: 90'
Лацио
0'
0:1
4' Гол
Милинкович-Савич Сергей
19' Желтая карточка
Масина Адам
0:1
20' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
0:2
28' Гол
Лулич Сенад
1:2
50' Гол в свои ворота
Лулич Сенад
55' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
73' Желтая карточка
Раду Стефан
85' Желтая карточка
Фалетти Сезар
90'
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
89'
Нани Луиш нарушает правила. Пульгар Эрик пострадал
89'
Удар от ворот произведет Лацио
89'
Тактическая замена. Марусич Адам уходит с поля и его заменяет Габаррон Патрисио
88'
Масина Адам из команды Болонья делает неудачный навес.
88'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
86'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
85'
Фалетти Сезар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
85'
Фалетти Сезар из команды Болонья. Это Нани Луиш заработал фол.
85'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
84'
Лукаку Джордан выбил мяч на угловой.
84'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
83'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Фалетти Сезар из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
83'
Пароло Марко нарушает правила. Надь Адам пострадал
82'
Удар от ворот произведет Болонья
82'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
81'
Масина Адам наказан за толчок Нани Луиш
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Удар от ворот произведет Болонья
80'
Тактическая замена. Крейчи Ладислав уходит с поля и его заменяет Оквонкво Орджи
79'
Марусич Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Нани Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Надь Адам наказан за толчок Нани Луиш
Фол, нарушение
77'
Фалетти Сезар из команды Болонья. Это Раду Стефан заработал фол.
76'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
75'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
74'
Марусич Адам выбил мяч на угловой.
73'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Нани Луиш
Желтая карточка
73'
Раду Стефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Раду Стефан блокирует соперника. Фалетти Сезар заработал своей команде штрафной.
72'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
72'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Крафт Эмиль.
71'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Удар от ворот произведет Болонья
69'
Тактическая замена. Кризетиг Лоренцо уходит с поля и его заменяет Фалетти Сезар
69'
Марусич Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес
68'
Удар от ворот произведет Болонья
68'
Пароло Марко имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
68'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
67'
Де Майо Себастьян выбил мяч на угловой.
67'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес
67'
Удар от ворот произведет Лацио
67'
Масина Адам из команды Болонья бьет головой мимо ворот
66'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
65'
Удар от ворот произведет Болонья
65'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес
65'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Тактическая замена. Лулич Сенад уходит с поля и его заменяет Лукаку Джордан
63'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
Лукас Лейва совершает грубый фол. Кризетиг Лоренцо был жертвой
61'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес
Офсайд
61'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
60'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес
Офсайд
58'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
Фол, нарушение
58'
Де Майо Себастьян из команды Болонья. Это Альберто Луис заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Баштуш Бартоломеу заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Лацио
57'
Масина Адам имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
56'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Баштуш Бартоломеу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Баштуш Бартоломеу блокирует соперника. Крейчи Ладислав заработал своей команде штрафной.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
53'
Надь Адам из команды Болонья. Это Лукас Лейва заработал фол.
Травма, повреждение
52'
Милинкович-Савич Сергей возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
52'
Крафт Эмиль возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
52'
Милинкович-Савич Сергей получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Крафт Эмиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Милинкович-Савич Сергей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
51'
Крафт Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
50'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Лулич Сенад отправил мяч в свои ворота.
50'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
50'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
Удар от ворот произведет Лацио
Фол, нарушение
48'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Крафт Эмиль заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Кризетиг Лоренцо из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
47'
Крейчи Ладислав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Надь Адам из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
43'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Донса Годфред получил травму и заменен. Надь Адам выходит на поле.
Офсайд
42'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
42'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
41'
Верди Симоне исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
40'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает подножку. Пульгар Эрик заработал фол.
40'
Удар от ворот произведет Болонья
40'
Иммобиле Чиро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Донса Годфред из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Дестро Маттиа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Офсайд
37'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
Фол, нарушение
37'
Марусич Адам из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Де Майо Себастьян.
37'
Лукас Лейва бьет в штангу головой и упускает момент забить!
Угловой
36'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
36'
Иммобиле Чиро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
36'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
36'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Верди Симоне из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
36'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
35'
Кризетиг Лоренцо из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Удар от ворот произведет Болонья
34'
Раду Стефан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
34'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
34'
Де Майо Себастьян выбил мяч на угловой.
34'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Лацио
Офсайд
32'
Пароло Марко из команды Лацио в офсайде
32'
Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
31'
Донса Годфред нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
30'
После удара головой, который нанес Дестро Маттиа, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
Верди Симоне из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
30'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
Альберто Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лулич Сенад из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
28'
Альберто Луис выбил мяч подальше от ворот.
26'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Удар от ворот произведет Болонья
24'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
Угловой
24'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
24'
Масина Адам выбил мяч на угловой.
24'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
24'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
21'
Удар от ворот произведет Болонья
21'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
20'
ОН БЬЕТ В ШТАНГУ - Иммобиле Чиро пробивает пенальти, но попадает в каркас ворот
Желтая карточка
19'
Масина Адам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
ПЕНАЛЬТИ! – Масина Адам сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Милинкович-Савич Сергей заработал пенальти для своей команды
19'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
18'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
17'
Иммобиле Чиро бьет в штангу и упускает момент забить!
17'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
10'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
8'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Болонья
7'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
7'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
6'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес
5'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Милинкович-Савич Сергей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
4'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
3'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Раду Стефан заработал фол.
2'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 1:2 Лацио
Болонья
4% (7)
Ничья:
9.7% (17)
Лацио
86.4% (152)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
45.5% (80)
Лацио:
20.5% (36)
Лацио:
9.7% (17)
Лацио:
8.5% (15)
Ничья:
8% (14)
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