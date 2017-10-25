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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Фиорентина
3:0
Второй тайм: 90+'
Торино
0'
18' Желтая карточка
Базелли Даниэле
1:0
29' Гол
Бенасси Марко
41' Желтая карточка
Астори Давид
61' Желтая карточка
Ринкон Томас
2:0
66' Гол
Симеоне Джованни
75' Красная карточка
Баррека Антонио
3:0
75' Пенальти
Бабакар Хоума
76' Желтая карточка
Моретти Эмилиано
90'+2
Второй тайм
92'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
91'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч на угловой.
91'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает навес
90'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
90'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
89'
Беренгер Алекс из команды Торино. Это Бабакар Хоума заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Астори Давид из команды Фиорентина делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
88'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бенасси Марко и мяч снова в игре
Фол, нарушение
86'
Бадель Милан из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Беренгер Алекс.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
84'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
84'
Беренгер Алекс выбил мяч на угловой.
Угловой
83'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
83'
Бенасси Марко из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает навес
81'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает навес
80'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
80'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
79'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
79'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
79'
Тактическая замена. Лорини Венсан уходит с поля и его заменяет Гаспар Бруну
78'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
78'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
77'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Молинаро Кристиан
77'
Бабакар Хоума бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
76'
Моретти Эмилиано получает желтую карточку за споры
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
75'
Г О О О О О Л - Бабакар Хоума из команды Фиорентина забивает пенальти
75'
УДАЛЕНИЕ! Баррека Антонио получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
74'
ПЕНАЛЬТИ! – Баррека Антонио фолит в штрафной площади. Кьеза Федерико пострадал
74'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес
73'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бабакар Хоума и мяч снова в игре
72'
Тактическая замена. Симеоне Джованни уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
Фол, нарушение
70'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
Фол, нарушение
70'
Н'Кулу Николя из команды Торино. Это Бираги Кристиано заработал фол.
70'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
69'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Фиорентина
68'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
67'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
67'
Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Вальдифиори Мирко
66'
Бенасси Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Симеоне Джованни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Фол, нарушение
65'
Беренгер Алекс из команды Торино делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
64'
Сиригу Сальваторе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Баррека Антонио.
63'
Кьеза Федерико не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
62'
Удар от ворот произведет Фиорентина
61'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
61'
Ринкон Томас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Ринкон Томас из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Бираги Кристиано.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
58'
Бенасси Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Фальке Яго из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Базелли Даниэле из команды Торино делает передачу за спину защитников.
57'
Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
57'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Торино
55'
Эйссерик Валентин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
55'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
55'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
55'
Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
54'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Ринкон Томас заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Фиорентина
53'
Баррека Антонио из команды Торино делает неудачный навес.
Угловой
53'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
52'
Лорини Венсан выбил мяч на угловой.
52'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
52'
Верету Жордан из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Базелли Даниэле.
51'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Беренгер Алекс заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
50'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Де Сильвестри Лоренцо заработал фол.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьеза Федерико, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
48'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
48'
Ньянг М'Байе сотрясает перекладину
48'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников.
46'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
46'
Тактическая замена. Умар Садик уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
47'
Умар Садик из команды Торино делает подножку. Песселья Херман заработал фол.
47'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
46'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Удар от ворот произведет Торино
45'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Торино
44'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Ньянг М'Байе коснулся мяча рукой.
43'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
42'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает подножку. Ринкон Томас заработал фол.
Желтая карточка
41'
Астори Давид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Астори Давид из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Умар Садик.
41'
Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Лорини Венсан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
38'
Умар Садик мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
38'
Ринкон Томас из команды Торино делает передачу за спину защитников.
38'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
Угловой
38'
Ньянг М'Байе из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
37'
Ляич Адем бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
36'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
35'
Умар Садик из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Спортьелло Марко.
35'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
34'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Умар Садик из команды Торино делает подножку. Песселья Херман заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Песселья Херман из команды Фиорентина делает подножку. Умар Садик заработал фол.
32'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Умар Садик коснулся мяча рукой.
31'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Моретти Эмилиано бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
31'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
31'
Н'Кулу Николя из команды Торино делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
28'
Ринкон Томас из команды Торино делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
Угловой
27'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
27'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
26'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Фальке Яго.
26'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
25'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
25'
Фальке Яго бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
25'
Спортьелло Марко ошибается в защите.
25'
Удар от ворот произведет Фиорентина
25'
Ньянг М'Байе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Астори Давид наказан за толчок Умар Садик
24'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кьеза Федерико имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
23'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
22'
Умар Садик из команды Торино делает подножку. Песселья Херман заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Песселья Херман из команды Фиорентина делает подножку. Умар Садик заработал фол.
21'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Умар Садик заработал фол.
20'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает навес
20'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
20'
Ньянг М'Байе возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Ньянг М'Байе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Теро Сириль получил травму и заменен. Эйссерик Валентин выходит на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
18'
Базелли Даниэле получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
17'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
14'
Ринкон Томас из команды Торино делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
14'
Умар Садик из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Торино
13'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Н'Кулу Николя из команды Торино делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Торино
11'
Теро Сириль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
11'
Удар от ворот произведет Торино
11'
Лорини Венсан на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
9'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Н'Кулу Николя из команды Торино. Это Теро Сириль заработал фол.
8'
Теро Сириль на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
7'
Лорини Венсан совершает грубый фол. Ньянг М'Байе был жертвой
Фол, нарушение
7'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Торино
5'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
5'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
3'
Удар от ворот произведет Фиорентина
3'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
3'
Умар Садик из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Ринкон Томас из команды Торино делает навес
Угловой
2'
Ньянг М'Байе из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
2'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 Торино
Фиорентина
87.9% (153)
Ничья:
9.8% (17)
Торино
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
52.9% (92)
Фиорентина:
18.4% (32)
Фиорентина:
10.9% (19)
Ничья:
7.5% (13)
Фиорентина:
4% (7)
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