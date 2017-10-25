Стадион: Артемио Франки
3:0
Второй тайм: 90+'
18' Желтая карточкаБазелли Даниэле
1:0
29' ГолБенасси Марко
41' Желтая карточкаАстори Давид
61' Желтая карточкаРинкон Томас
2:0
66' ГолСимеоне Джованни
75' Красная карточкаБаррека Антонио
3:0
75' ПенальтиБабакар Хоума
76' Желтая карточкаМоретти Эмилиано
Второй тайм
92'
Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
Де Сильвестри Лоренцо выбил мяч на угловой.
91'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
90'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Беренгер Алекс из команды Торино. Это Бабакар Хоума заработал фол.
89'
Астори Давид из команды Фиорентина делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
88'
88'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бенасси Марко и мяч снова в игре
86'
Бадель Милан из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Беренгер Алекс.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Беренгер Алекс выбил мяч на угловой.
83'
83'
Бенасси Марко из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
82'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина делает навес
81'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
81'
80'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
79'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
79'
Тактическая замена. Лорини Венсан уходит с поля и его заменяет Гаспар Бруну
78'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
78'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
77'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Молинаро Кристиан
77'
Бабакар Хоума бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Моретти Эмилиано получает желтую карточку за споры
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Г О О О О О Л - Бабакар Хоума из команды Фиорентина забивает пенальти
75'
УДАЛЕНИЕ! Баррека Антонио получил жёлтую карточку и покинул поле.
74'
ПЕНАЛЬТИ! – Баррека Антонио фолит в штрафной площади. Кьеза Федерико пострадал
74'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес
73'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бабакар Хоума и мяч снова в игре
72'
Тактическая замена. Симеоне Джованни уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
70'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
70'
Н'Кулу Николя из команды Торино. Это Бираги Кристиано заработал фол.
70'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
69'
68'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
67'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
67'
Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Вальдифиори Мирко
66'
Бенасси Марко сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Симеоне Джованни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Беренгер Алекс из команды Торино делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Сиригу Сальваторе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Баррека Антонио.
63'
Кьеза Федерико не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
62'
61'
61'
Ринкон Томас получает желтую карточку.
61'
Ринкон Томас из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Бираги Кристиано.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Бенасси Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Фальке Яго из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Базелли Даниэле из команды Торино делает передачу за спину защитников.
57'
Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
56'
55'
Эйссерик Валентин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
55'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
55'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
55'
Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
54'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Ринкон Томас заработал фол.
53'
53'
Баррека Антонио из команды Торино делает неудачный навес.
52'
Лорини Венсан выбил мяч на угловой.
52'
Верету Жордан из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Базелли Даниэле.
51'
50'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Беренгер Алекс заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Де Сильвестри Лоренцо заработал фол.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьеза Федерико, и мяч снова в игре
48'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
48'
Ньянг М'Байе сотрясает перекладину
46'
46'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
46'
Тактическая замена. Умар Садик уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
47'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
46'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
45'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
44'
44'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Ньянг М'Байе коснулся мяча рукой.
43'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес
42'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает подножку. Ринкон Томас заработал фол.
41'
Астори Давид получает желтую карточку.
41'
Астори Давид из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Умар Садик.
41'
Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Лорини Венсан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
38'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
38'
Умар Садик мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
38'
Ринкон Томас из команды Торино делает передачу за спину защитников.
38'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
38'
Ньянг М'Байе из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
37'
Ляич Адем бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
36'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Умар Садик из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Спортьелло Марко.
35'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает подножку. Ляич Адем заработал фол.
34'
33'
33'
Песселья Херман из команды Фиорентина делает подножку. Умар Садик заработал фол.
32'
31'
Умар Садик коснулся мяча рукой.
31'
31'
Моретти Эмилиано бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
31'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников.
31'
Н'Кулу Николя из команды Торино делает передачу одноклубнику.
28'
Ринкон Томас из команды Торино делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
27'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
27'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
27'
26'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Фальке Яго.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Спортьелло Марко вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Фальке Яго бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
25'
Спортьелло Марко ошибается в защите.
25'
25'
Ньянг М'Байе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Астори Давид наказан за толчок Умар Садик
24'
23'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кьеза Федерико имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
23'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
22'
22'
Песселья Херман из команды Фиорентина делает подножку. Умар Садик заработал фол.
21'
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Умар Садик заработал фол.
20'
20'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает навес
20'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Ньянг М'Байе возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Ньянг М'Байе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Теро Сириль получил травму и заменен. Эйссерик Валентин выходит на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Базелли Даниэле получает желтую карточку.
18'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
17'
15'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
14'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает навес
14'
Ринкон Томас из команды Торино делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
14'
Умар Садик из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
13'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Н'Кулу Николя из команды Торино делает подножку. Симеоне Джованни заработал фол.
11'
11'
Теро Сириль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
11'
11'
Лорини Венсан на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
9'
9'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Н'Кулу Николя из команды Торино. Это Теро Сириль заработал фол.
8'
Теро Сириль на финте ушёл от оппонента.
7'
Лорини Венсан совершает грубый фол. Ньянг М'Байе был жертвой
7'
Лорини Венсан из команды Фиорентина делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
5'
5'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
3'
3'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
3'
Умар Садик из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Ринкон Томас из команды Торино делает навес
2'
Ньянг М'Байе из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
2'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 Торино
Фиорентина
87.9% (153)
Ничья:
9.8% (17)
Торино
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
52.9% (92)
1:0 Фиорентина:
18.4% (32)
2:0 Фиорентина:
10.9% (19)
1:1 Ничья:
7.5% (13)
3:1 Фиорентина:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация