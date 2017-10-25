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Стадион: Альянц Стэдиум
Состав команд
23
Щесны
Войцех
10
Дибала
Пауло
11
Коста
Дуглас
27
Фелипе
Диас
18
Скьявон
Эрос
11
Риццо
Лука
Ювентус 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Щесны Войцех Вратарь
- 26 Лихтштайнер Штефан Защитник
- 15 Барцальи Андреа Защитник
- 24 Ругани Даниэле Защитник
- 22 Асамоа Квадво Защитник
- 30 Бетанкур Родриго Полузащитник
- 6 Хедира Сами Полузащитник
- 33 Бернардески Федерико Полузащитник
- 10 Дибала Пауло Полузащитник
- 11 Коста Дуглас Полузащитник
- 9 Игуаин Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Бенатиа Мехди Травмирован
- Пьяца Марко Травмирован
- Хёведес Бенедикт Травмирован
- Манджукич Марио Дисквалифицирован
СПАЛ 2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гомис Альфред Вратарь
- 2 Ойконому Мариос Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 27 Фелипе Диас Защитник
- 29 Лаццари Мануэль Полузащитник
- 18 Скьявон Эрос Полузащитник
- 77 Вивиани Федерико Полузащитник
- 11 Риццо Лука Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- 22 Боррьелло Марко Нападающий
- Главный тренер: Leonardo Semplici
- Травмы и дисквалификации
- Грасси Альберто Травмирован
- Мерет Алекс Травмирован
- Флоккари Сержио Травмирован
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус СA
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
- 26.08.2017 Дженоа 2:4 Ювентус СA
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус СA
- 21.05.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 СПАЛ 2013 0:2 Кальяри СA
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 27.08.2017 СПАЛ 2013 3:2 Удинезе СA
- 20.08.2017 Лацио 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 12.08.2017 СПАЛ 2013 1:0 Ренате КИ
- 06.08.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кьево ТМК
- 30.07.2017 Перуджа 1:1 СПАЛ 2013 ТМК
- 27.07.2017 Местре 1:3 СПАЛ 2013 ТМК
- 26.07.2017 СПАЛ 2013 2:0 Триестина ТМК
- 22.07.2017 Лацио 2:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 15.07.2017 СПАЛ 2013 4:0 Тамаи ТМК
- 18.05.2017 СПАЛ 2013 2:1 Бари СB
- 13.05.2017 Тернана 2:1 СПАЛ 2013 СB
- 07.05.2017 СПАЛ 2013 0:0 Про Верчелли СB
- 29.04.2017 Специя 0:0 СПАЛ 2013 СB
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 5
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|27 - 9
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|5.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Сампдория
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Кьево
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|10.
|Милан
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 15
|8
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|15 - 21
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|17.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 19
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 19
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|2 - 22
|0
-
До начала матча осталось 14 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - СПАЛ 2013, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - СПАЛ 2013, который состоится 25.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013
Ювентус
99.3% (136)
Ничья:
0% (0)
СПАЛ 2013
0.7% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Ювентус:
43.1% (59)
2:0 Ювентус:
34.3% (47)
4:0 Ювентус:
6.6% (9)
3:1 Ювентус:
3.6% (5)
1:0 Ювентус:
2.9% (4)
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