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Стадион:
Ювентус
 
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СПАЛ 2013
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До начала матча осталось 14 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - СПАЛ 2013, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013
Ювентус
99.3% (136)
Ничья:
0% (0)
СПАЛ 2013
0.7% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
43.1% (59)
Ювентус:
34.3% (47)
Ювентус:
6.6% (9)
Ювентус:
3.6% (5)
Ювентус:
2.9% (4)
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