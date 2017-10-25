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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Аталанта
3:0
Конец матча
Верона
0'
1:0
50' Гол
Фройлер Ремо
2:0
59' Гол
Иличич Йосип
3:0
75' Гол
Куртич Ясмин
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
93'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Фоссати Марко заработал фол.
Офсайд
92'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Орсолини Риккардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
88'
Фоссати Марко из команды Верона делает подножку. Видо Лука заработал фол.
Угловой
88'
Ромуло Соуза из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
88'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
88'
Цаканьи Маттиа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Цаканьи Маттиа оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
87'
Фройлер Ремо ошибается в защите.
Фол, нарушение
86'
Цаканьи Маттиа из команды Верона. Это Фройлер Ремо заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Верона
85'
Орсолини Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Орсолини Риккардо на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
80'
Тактическая замена. Кин Мойзе уходит с поля и его заменяет Цаканьи Маттиа
Фол, нарушение
80'
Орсолини Риккардо из команды Аталанта делает подножку. Seung-Woo Lee заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Seung-Woo Lee из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
76'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Видо Лука
75'
Госенс Робин сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Куртич Ясмин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Госенс Робин из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой слева.
74'
Seung-Woo Lee выбил мяч на угловой.
74'
Госенс Робин на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
74'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Фройлер Ремо
Фол, нарушение
74'
Seung-Woo Lee из команды Верона. Это Хатебур Ханс заработал фол.
73'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Эрто Томас уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
70'
Гомес Алехандро мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
70'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
Удар от ворот произведет Верона
69'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает неудачный навес.
69'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Паццини Джампаоло заработал фол.
68'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
68'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Верона
67'
Иличич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
66'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Хатебур Ханс заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Удар от ворот произведет Верона
64'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Паццини Джампаоло
64'
Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Куртич Ясмин
64'
Корнелиус Андреас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает пас партнеру.
63'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
63'
Бесса Даниэль из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Бесса Даниэль коснулся мяча рукой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иличич Йосип записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
59'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
59'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
58'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бесса Даниэль из команды Верона делает навес
58'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
57'
Ромуло Соуза из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
54'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает неудачный навес.
53'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
52'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает подножку. Фарес Мохамед заработал фол.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фройлер Ремо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Бесса Даниэль ошибается в защите.
Фол, нарушение
50'
Госенс Робин наказан за толчок Фоссати Марко
49'
Удар от ворот произведет Верона
48'
Иличич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
47'
Кин Мойзе нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Эрто Томас из команды Верона делает навес
47'
Удар от ворот произведет Аталанта
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
Удар от ворот произведет Верона
46'
Де Рон Мартен из команды Аталанта наносит очень неточный удар.
46'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
45'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
45'
Гомес Алехандро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
Угловой
45'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
45'
Эрто Томас выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
43'
Фарес Мохамед из команды Верона. Это Де Рон Мартен заработал фол.
43'
Голлини Пьерлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
Фол, нарушение
41'
Черчи Алессио из команды Верона делает подножку. Паломино Хосе заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
39'
Кин Мойзе из команды Верона в офсайде
39'
Верде Даниэле из команды Верона делает пас партнеру.
39'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Хатебур Ханс пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
33'
Корнелиус Андреас сделал результативную передачу.
Офсайд
33'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта в офсайде
Описание гола
33'
Гол, который забил Фройлер Ремо не засчитан.
33'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес
32'
Удар от ворот произведет Аталанта
32'
Ромуло Соуза из команды Верона делает неудачный навес.
Угловой
32'
Черчи Алессио из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
32'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Ромуло Соуза из команды Верона сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
Бесса Даниэль ошибается в защите.
31'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
30'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
30'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
29'
Бесса Даниэль из команды Верона делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Госенс Робин совершает грубый фол. Фоссати Марко был жертвой
27'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Кин Мойзе мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
26'
Черчи Алессио из команды Верона сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Корнелиус Андреас ошибается в защите.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Госенс Робин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Черчи Алессио коснулся мяча рукой.
22'
Удар от ворот произведет Аталанта
22'
Черчи Алессио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
21'
Паломино Хосе из команды Аталанта делает подножку. Кин Мойзе заработал фол.
21'
Хатебур Ханс из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
20'
Караччоло Антонио выбил мяч на угловой.
20'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Верона
19'
Корнелиус Андреас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
Удар от ворот произведет Верона
18'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает неудачный навес.
17'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Удар от ворот произведет Верона
16'
Иличич Йосип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Иличич Йосип на финте ушёл от оппонента.
15'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
15'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой справа.
15'
Ромуло Соуза бьет и мяч от рикошета проходит мимо
14'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
13'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хатебур Ханс нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
12'
Удар от ворот произведет Аталанта
12'
Караччоло Антонио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой слева.
11'
Фарес Мохамед бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Удар от ворот произведет Верона
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает пас партнеру.
10'
Удар от ворот произведет Верона
9'
Госенс Робин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Аталанта
8'
Кин Мойзе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
Черчи Алессио из команды Верона сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Черчи Алессио на финте ушёл от оппонента.
8'
Удар от ворот произведет Верона
7'
Паломино Хосе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
7'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
7'
Толой Рафаэл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
7'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
7'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Верде Даниэле из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Удар от ворот произведет Верона
6'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
6'
Гомес Алехандро на финте ушёл от оппонента.
6'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Супрайен Самуэль из команды Верона делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
Удар от ворот произведет Верона
3'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
3'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Караччоло Антонио из команды Верона делает подножку. Корнелиус Андреас заработал фол.
2'
После дальнего удара, который нанес Гомес Алехандро мяч отбит вратарем
1'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Верона
Аталанта
95.9% (164)
Ничья:
2.3% (4)
Верона
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
32.2% (55)
Аталанта:
31.6% (54)
Аталанта:
20.5% (35)
Аталанта:
6.4% (11)
Аталанта:
2.9% (5)
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