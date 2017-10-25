Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
1:0
50' ГолФройлер Ремо
2:0
59' ГолИличич Йосип
3:0
75' ГолКуртич Ясмин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
93'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает подножку. Фоссати Марко заработал фол.
92'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
90'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Орсолини Риккардо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Фоссати Марко из команды Верона делает подножку. Видо Лука заработал фол.
88'
Ромуло Соуза из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
88'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
88'
Цаканьи Маттиа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Цаканьи Маттиа оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
87'
Фройлер Ремо ошибается в защите.
86'
Цаканьи Маттиа из команды Верона. Это Фройлер Ремо заработал фол.
85'
85'
Орсолини Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Орсолини Риккардо на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
84'
82'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
80'
Тактическая замена. Кин Мойзе уходит с поля и его заменяет Цаканьи Маттиа
80'
Орсолини Риккардо из команды Аталанта делает подножку. Seung-Woo Lee заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Seung-Woo Lee из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
76'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Видо Лука
75'
Госенс Робин сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Куртич Ясмин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Госенс Робин из команды Аталанта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
75'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой слева.
74'
Seung-Woo Lee выбил мяч на угловой.
74'
Госенс Робин на финте ушёл от оппонента.
74'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Фройлер Ремо
74'
Seung-Woo Lee из команды Верона. Это Хатебур Ханс заработал фол.
73'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
71'
Тактическая замена. Эрто Томас уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
70'
Гомес Алехандро мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
70'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
69'
Куртич Ясмин из команды Аталанта делает неудачный навес.
69'
69'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта делает подножку. Паццини Джампаоло заработал фол.
68'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
68'
67'
67'
Иличич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
66'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
65'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Хатебур Ханс заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
64'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Паццини Джампаоло
64'
Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Куртич Ясмин
64'
Корнелиус Андреас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает пас партнеру.
63'
63'
Бесса Даниэль из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
60'
Бесса Даниэль коснулся мяча рукой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Фройлер Ремо сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иличич Йосип записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
59'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
59'
58'
58'
Бесса Даниэль из команды Верона делает навес
58'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
57'
Ромуло Соуза из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
54'
54'
Кальдара Маттиа из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает неудачный навес.
53'
52'
52'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает подножку. Фарес Мохамед заработал фол.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фройлер Ремо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Бесса Даниэль ошибается в защите.
50'
Госенс Робин наказан за толчок Фоссати Марко
49'
48'
Иличич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
47'
Кин Мойзе нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Эрто Томас из команды Верона делает навес
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
46'
Де Рон Мартен из команды Аталанта наносит очень неточный удар.
46'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
45'
Гомес Алехандро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
45'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
45'
Эрто Томас выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес
43'
Фарес Мохамед из команды Верона. Это Де Рон Мартен заработал фол.
43'
Голлини Пьерлуиджи вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Фарес Мохамед из команды Верона делает навес
41'
Черчи Алессио из команды Верона делает подножку. Паломино Хосе заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
Верде Даниэле из команды Верона делает пас партнеру.
39'
Фарес Мохамед из команды Верона сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Хатебур Ханс пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
33'
Корнелиус Андреас сделал результативную передачу.
33'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта в офсайде
33'
Гол, который забил Фройлер Ремо не засчитан.
33'
33'
Госенс Робин из команды Аталанта делает навес
32'
32'
Ромуло Соуза из команды Верона делает неудачный навес.
32'
Черчи Алессио из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
32'
Черчи Алессио нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Ромуло Соуза из команды Верона сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
Бесса Даниэль ошибается в защите.
31'
30'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес
30'
30'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Бесса Даниэль из команды Верона делает подножку. Гомес Алехандро заработал фол.
27'
Госенс Робин совершает грубый фол. Фоссати Марко был жертвой
27'
26'
Кин Мойзе мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
26'
Черчи Алессио из команды Верона сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Корнелиус Андреас ошибается в защите.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Госенс Робин из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Черчи Алессио коснулся мяча рукой.
22'
22'
Черчи Алессио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
21'
Паломино Хосе из команды Аталанта делает подножку. Кин Мойзе заработал фол.
21'
Хатебур Ханс из команды Аталанта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Фоссати Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
20'
Караччоло Антонио выбил мяч на угловой.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
19'
19'
Корнелиус Андреас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
18'
18'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает неудачный навес.
17'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
16'
Иличич Йосип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
15'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой справа.
15'
Ромуло Соуза бьет и мяч от рикошета проходит мимо
14'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
13'
13'
Хатебур Ханс нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
12'
12'
Караччоло Антонио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
12'
Черчи Алессио из команды Верона подал угловой слева.
11'
Фарес Мохамед бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Гомес Алехандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта делает пас партнеру.
10'
9'
Госенс Робин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
8'
8'
Кин Мойзе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
Черчи Алессио из команды Верона сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Черчи Алессио на финте ушёл от оппонента.
8'
7'
Паломино Хосе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
7'
Толой Рафаэл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
7'
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес
7'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Верде Даниэле из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
6'
Гомес Алехандро на финте ушёл от оппонента.
6'
5'
5'
5'
Супрайен Самуэль из команды Верона делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
3'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта бьет головой мимо ворот
3'
Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Караччоло Антонио из команды Верона делает подножку. Корнелиус Андреас заработал фол.
2'
После дальнего удара, который нанес Гомес Алехандро мяч отбит вратарем
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Верона
Аталанта
95.9% (164)
Ничья:
2.3% (4)
Верона
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
32.2% (55)
2:0 Аталанта:
31.6% (54)
1:0 Аталанта:
20.5% (35)
3:1 Аталанта:
6.4% (11)
3:0 Аталанта:
2.9% (5)
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