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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Состав команд
12
Цесар
Боштян
19
Кастро
Лукас
79
Кесси
Франк
21
Билья
Лукас
11
Борини
Фабио
Кьево 4-3-1-2
- Основной состав
- 70 Соррентино Стефано Вратарь
- 29 Каччаторе Фабрицио Защитник
- 12 Цесар Боштян Защитник
- 5 Гамберини Алессандро Защитник
- 18 Гобби Массимо Защитник
- 19 Кастро Лукас Полузащитник
- 8 Радованович Иван Полузащитник
- 56 Хетемай Перпарим Полузащитник
- 23 Бирса Вальтер Полузащитник
- 20 Пуччарелли Мануэль Нападающий
- 45 Инглесе Роберто Нападающий
- Главный тренер: Маран Роландо
Милан 3-4-2-1
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 17 Сапата Кристиан Защитник
- 13 Романьоли Алессио Защитник
- 68 Родригес Рикардо Защитник
- 2 Калабрия Давиде Полузащитник
- 79 Кесси Франк Полузащитник
- 21 Билья Лукас Полузащитник
- 11 Борини Фабио Полузащитник
- 8 Сусо Хесус Полузащитник
- 10 Чалханоглу Хакан Полузащитник
- 9 Андре Силва Нападающий
- Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Конти Андреа Травмирован
- Бонавентура Джакомо Травмирован
- Бонуччи Леонардо Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Кьево (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Дженоа 1:1 Кьево СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
- 27.08.2017 Кьево 1:2 Лацио СA
- 20.08.2017 Удинезе 1:2 Кьево СA
- 12.08.2017 Кьево 2:1 Асколи КИ
- 06.08.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кьево ТМК
- 29.07.2017 Карпи 3:4 Кьево ТМК
- 26.07.2017 Кьево 2:0 Тренто ТМК
- 25.07.2017 Кьево 6:0 Чиливерге Маццано ТМК
- 22.07.2017 Наполи 1:1 Кьево ТМК
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
- 27.05.2017 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома СA
- 14.05.2017 Сампдория 1:1 Кьево СA
- 07.05.2017 Кьево 1:1 Палермо СA
Милан (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри СA
- 24.08.2017 Шкендия 0:1 Милан ЛЕ
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
- 17.08.2017 Милан 6:0 Шкендия ЛЕ
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
Последние игры между собой
Кьево: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 15
Милан: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 0
- 04.03.2017 Милан 3:1 Кьево Серия A
- 16.10.2016 Кьево 1:3 Милан Серия A
- 13.03.2016 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 28.10.2015 Милан 1:0 Кьево Серия A
- 28.02.2015 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 04.10.2014 Милан 2:0 Кьево Серия A
- 29.03.2014 Милан 3:0 Кьево Серия A
- 10.11.2013 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 30.03.2013 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 03.11.2012 Милан 5:1 Кьево Серия A
- 10.04.2012 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 27.11.2011 Милан 4:0 Кьево Серия A
- 20.02.2011 Кьево 1:2 Милан Серия A
- 16.10.2010 Милан 3:1 Кьево Серия A
- 14.03.2010 Милан 1:0 Кьево Серия A
- 25.10.2009 Кьево 1:2 Милан Серия A
- 11.04.2009 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 16.11.2008 Милан 1:0 Кьево Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 5
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|27 - 9
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|5.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Сампдория
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Кьево
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|10.
|Милан
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 15
|8
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|15 - 21
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|17.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 19
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 19
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|2 - 22
|0
-
До начала матча осталось 14 часов 57 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кьево - Милан, который состоится 25.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кьево - Милан, который состоится 25.10.2017.
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Прогнозы на матч Кьево - Милан
Кьево
6.5% (9)
Ничья:
22.5% (31)
Милан
71% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
41.3% (57)
0:1 Милан:
21% (29)
1:1 Ничья:
18.1% (25)
0:0 Ничья:
3.6% (5)
0:2 Милан:
3.6% (5)
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