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Стадион:
Кьево
 
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Милан
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До начала матча осталось 14 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кьево - Милан, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Кьево - Милан
Кьево
6.5% (9)
Ничья:
22.5% (31)
Милан
71% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
41.3% (57)
Милан:
21% (29)
Ничья:
18.1% (25)
Ничья:
3.6% (5)
Милан:
3.6% (5)
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