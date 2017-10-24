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Стадион:
Интер Милан
 
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Сампдория
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До начала матча осталось 14 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Сампдория, который состоится 24.10.2017.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория
Интер Милан
93.8% (122)
Ничья:
5.4% (7)
Сампдория
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
43.8% (57)
Интер Милан:
25.4% (33)
Интер Милан:
16.9% (22)
Интер Милан:
3.8% (5)
Ничья:
2.3% (3)
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