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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сассуоло
0:1
Второй тайм: 90+'
Удинезе
0'
0:1
32' Гол
Барак Антонин
45' Желтая карточка
Каэтано Самир
54' Желтая карточка
Пелузо Федерико
70' Желтая карточка
Янкто Якуб
74' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
90'+1
Второй тайм
90'
Удар от ворот произведет Удинезе
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
89'
Янкто Якуб из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
88'
Гаццола Марчелло выбил мяч на угловой.
88'
Барак Антонин из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
87'
Барак Антонин из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Каннаваро Паоло.
86'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
86'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
86'
Янкто Якуб наказан за толчок Биондини Давид
Фол, нарушение
85'
Матри Алессандро из команды Сассуоло. Это Лопес Макси заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
84'
После штрафного удара,который нанес Политано Маттео мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
84'
Бехрами Валон из команды Удинезе делает подножку. Матри Алессандро заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Сассуоло
82'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
Угловой
82'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
82'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
82'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
81'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Биондини Давид из команды Сассуоло делает неудачный навес.
81'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
78'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
77'
Удар от ворот произведет Сассуоло
77'
Лопес Макси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Фол, нарушение
76'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает подножку. Барак Антонин заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
74'
Стрюгер-Ларсен Йенс получил жёлтую карточку за затяжку времени.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Матос Ридер получил травму и заменен. Халльфредссон Эмиль выходит на поле.
Травма, повреждение
73'
Матос Ридер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Каэтано Самир ошибается в защите.
73'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
72'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Миссироли Симоне отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
70'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
70'
Янкто Якуб получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает подножку. Гаццола Марчелло заработал фол.
Угловой
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
67'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
67'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес
66'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
65'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
65'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает навес
65'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Удар от ворот произведет Удинезе
64'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
63'
Биондини Давид из команды Сассуоло делает неудачный навес.
63'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Маньянелли Франческо уходит с поля и его заменяет Биондини Давид
62'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает неудачный навес.
62'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Удинезе
61'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает подножку. Пелузо Федерико заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Удар от ворот произведет Удинезе
59'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло наносит очень неточный удар.
59'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
58'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает навес
Угловой
58'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
58'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
58'
Аднан Али выбил мяч на угловой.
57'
Берарди Доменико из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
56'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло. Это Данило Ларанжера заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Удинезе
56'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Стрюгер-Ларсен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Пелузо Федерико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Пелузо Федерико совершает грубый фол. Матос Ридер был жертвой
53'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает навес
53'
Фальчинелли Диего на финте ушёл от оппонента.
52'
Фальчинелли Диего пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает навес
52'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает пас партнеру.
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
52'
Тактическая замена. Перица Стипе уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
Фол, нарушение
51'
Барак Антонин из команды Удинезе. Это Сенси Стефано заработал фол.
51'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
50'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
49'
Янкто Якуб из команды Удинезе. Это Маньянелли Франческо заработал фол.
48'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает неудачный навес.
46'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
48'
Каэтано Самир получает желтую карточку.
48'
Удар от ворот произведет Удинезе
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
48'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Каэтано Самир из команды Удинезе. Это Берарди Доменико заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Ласанья Кевин из команды Удинезе. Это Каннаваро Паоло заработал фол.
47'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
46'
Барак Антонин наказан за толчок Миссироли Симоне
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Берарди Доменико мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Угловой
45'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
44'
Фальчинелли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Сассуоло
41'
Перица Стипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
40'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает подножку. Стрюгер-Ларсен Йенс заработал фол.
40'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Матос Ридер из команды Удинезе нарушает. Маньянелли Франческо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
38'
Перица Стипе из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
38'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
38'
Перица Стипе из команды Удинезе. Это Ачерби Франческо заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Удинезе
Фол, нарушение
37'
Бехрами Валон из команды Удинезе делает подножку. Фальчинелли Диего заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Удинезе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Удар от ворот произведет Удинезе
34'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Перица Стипе сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Барак Антонин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
32'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
31'
Перица Стипе наказан за толчок Консильи Андреа
31'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
28'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло. Это Ласанья Кевин заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Гаццола Марчелло наказан за толчок Каэтано Самир
27'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
27'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Фальчинелли Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
26'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
25'
Барак Антонин из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Берарди Доменико.
25'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
25'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
22'
Матос Ридер из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Удар от ворот произведет Удинезе
19'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Сассуоло
19'
Матос Ридер из команды Удинезе наносит очень неточный удар.
18'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
18'
Удар от ворот произведет Удинезе
18'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Матос Ридер из команды Удинезе делает неудачный навес.
17'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
16'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
16'
Фальчинелли Диего возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Пелузо Федерико пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
15'
Фальчинелли Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Каэтано Самир атакует сзади соперника. Фальчинелли Диего пострадал.
12'
Политано Маттео из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Берарди Доменико мяча так и не получил
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Фальчинелли Диего бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
8'
Данило Ларанжера сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
7'
Перица Стипе наказан за толчок Каннаваро Паоло
7'
Янкто Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает подножку. Ласанья Кевин заработал фол.
6'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает неудачный навес.
4'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Бехрами Валон из команды Удинезе. Это Сенси Стефано заработал фол.
3'
Барак Антонин из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает неудачный навес.
2'
Удар от ворот произведет Сассуоло
2'
Барак Антонин из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
Угловой
2'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
2'
Матос Ридер из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Удинезе
Сассуоло
54.1% (93)
Ничья:
30.8% (53)
Удинезе
15.1% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.3% (47)
Сассуоло:
26.2% (45)
Сассуоло:
23.3% (40)
Удинезе:
9.9% (17)
Сассуоло:
4.7% (8)
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