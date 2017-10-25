Стадион: Читта-дель-Триколоре
0:1
32' ГолБарак Антонин
45' Желтая карточкаКаэтано Самир
54' Желтая карточкаПелузо Федерико
70' Желтая карточкаЯнкто Якуб
74' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
Второй тайм
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
89'
89'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Янкто Якуб из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
88'
Гаццола Марчелло выбил мяч на угловой.
88'
Барак Антонин из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
87'
Барак Антонин из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Каннаваро Паоло.
86'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
86'
86'
86'
Янкто Якуб наказан за толчок Биондини Давид
85'
Матри Алессандро из команды Сассуоло. Это Лопес Макси заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
84'
После штрафного удара,который нанес Политано Маттео мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
84'
Бехрами Валон из команды Удинезе делает подножку. Матри Алессандро заработал фол.
82'
82'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
82'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
82'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
82'
81'
81'
Биондини Давид из команды Сассуоло делает неудачный навес.
81'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
78'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
77'
77'
Лопес Макси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает подножку. Барак Антонин заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Стрюгер-Ларсен Йенс получил жёлтую карточку за затяжку времени.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Матос Ридер получил травму и заменен. Халльфредссон Эмиль выходит на поле.
73'
Матос Ридер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
73'
Каэтано Самир ошибается в защите.
73'
72'
71'
Миссироли Симоне отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Янкто Якуб получает желтую карточку.
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает подножку. Гаццола Марчелло заработал фол.
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
67'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
67'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес
66'
66'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
65'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает навес
65'
65'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
64'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
63'
Биондини Давид из команды Сассуоло делает неудачный навес.
63'
63'
Тактическая замена. Маньянелли Франческо уходит с поля и его заменяет Биондини Давид
62'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает неудачный навес.
62'
61'
61'
60'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает подножку. Пелузо Федерико заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
59'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло наносит очень неточный удар.
59'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
58'
58'
58'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает навес
58'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
58'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
58'
Аднан Али выбил мяч на угловой.
57'
Берарди Доменико из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
56'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло. Это Данило Ларанжера заработал фол.
56'
56'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
55'
Стрюгер-Ларсен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Пелузо Федерико получает желтую карточку.
54'
Пелузо Федерико совершает грубый фол. Матос Ридер был жертвой
53'
53'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает навес
53'
Фальчинелли Диего на финте ушёл от оппонента.
52'
Фальчинелли Диего пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает навес
52'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает пас партнеру.
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
52'
Тактическая замена. Перица Стипе уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
51'
Барак Антонин из команды Удинезе. Это Сенси Стефано заработал фол.
51'
51'
50'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Янкто Якуб из команды Удинезе. Это Маньянелли Франческо заработал фол.
48'
47'
47'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает неудачный навес.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Каэтано Самир получает желтую карточку.
48'
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
48'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Каэтано Самир из команды Удинезе. Это Берарди Доменико заработал фол.
47'
Ласанья Кевин из команды Удинезе. Это Каннаваро Паоло заработал фол.
47'
47'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
46'
Барак Антонин наказан за толчок Миссироли Симоне
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Берарди Доменико мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
45'
44'
Фальчинелли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
41'
41'
Перица Стипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает подножку. Стрюгер-Ларсен Йенс заработал фол.
40'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
Матос Ридер из команды Удинезе нарушает. Маньянелли Франческо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
38'
Перица Стипе из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
38'
38'
Перица Стипе из команды Удинезе. Это Ачерби Франческо заработал фол.
38'
37'
Бехрами Валон из команды Удинезе делает подножку. Фальчинелли Диего заработал фол.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
34'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
32'
Перица Стипе сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Барак Антонин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
32'
31'
Перица Стипе наказан за толчок Консильи Андреа
31'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает навес
28'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло. Это Ласанья Кевин заработал фол.
27'
Гаццола Марчелло наказан за толчок Каэтано Самир
27'
27'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает навес
27'
27'
Фальчинелли Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Барак Антонин из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Берарди Доменико.
25'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
22'
Матос Ридер из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
21'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
19'
19'
19'
Матос Ридер из команды Удинезе наносит очень неточный удар.
18'
18'
18'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
17'
Матос Ридер из команды Удинезе делает неудачный навес.
17'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Фальчинелли Диего возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Пелузо Федерико пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Фальчинелли Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Каэтано Самир атакует сзади соперника. Фальчинелли Диего пострадал.
12'
Берарди Доменико наказан за толчок Данило Ларанжера
12'
Политано Маттео из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Берарди Доменико мяча так и не получил
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Фальчинелли Диего бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
8'
Данило Ларанжера сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
7'
Перица Стипе наказан за толчок Каннаваро Паоло
7'
Янкто Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Каннаваро Паоло из команды Сассуоло делает подножку. Ласанья Кевин заработал фол.
6'
6'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
5'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает неудачный навес.
4'
4'
Бехрами Валон из команды Удинезе. Это Сенси Стефано заработал фол.
3'
Барак Антонин из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает неудачный навес.
2'
2'
Барак Антонин из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
2'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой слева.
2'
Матос Ридер из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Удинезе
Сассуоло
54.1% (93)
Ничья:
30.8% (53)
Удинезе
15.1% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.3% (47)
1:0 Сассуоло:
26.2% (45)
2:1 Сассуоло:
23.3% (40)
1:2 Удинезе:
9.9% (17)
2:0 Сассуоло:
4.7% (8)
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