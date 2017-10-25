Стадион: Sardegna Arena
1:0
9' ГолФараго Паоло
15' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
1:0
16' Не забитый пенальтиСау Марко
28' Желтая карточкаФараго Паоло
55' Желтая карточкаЧигарини Лука
76' Желтая карточкаПадоин Симоне
83' Желтая карточкаБарелла Николо
88' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
Второй тайм
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто. Это Паволетти Леонардо заработал фол.
90'
90'
Ди Кьяра Джанлука бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Катальди Данило
88'
Паволетти Леонардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Чибсах Юссиф
88'
88'
Ди Кьяра Джанлука из команды Беневенто бьет головой мимо ворот
87'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
87'
Капуано Марко выбил мяч на угловой.
87'
86'
86'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес
85'
85'
Йемелло Пьетро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Катальди Данило из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Джимсити Берат наказан за толчок Фариас Диего
83'
Барелла Николо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
83'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Кода Массимо заработал фол.
83'
Фариас Диего из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Фариас Диего из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
83'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает подножку. Виола Николас заработал фол.
82'
Мьянге Сенна из команды Кальяри в офсайде
82'
Антей Лука из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Паволетти Леонардо.
81'
Ломбарди Кристиано наказан за толчок Падоин Симоне
81'
81'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Тактическая замена. Летиция Гаэтано уходит с поля и его заменяет Кода Массимо
80'
Антей Лука из команды Беневенто делает неудачный навес.
79'
79'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
79'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
78'
Катальди Данило нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
78'
78'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
77'
Катальди Данило из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Сау Марко из команды Кальяри делает подножку. Ломбарди Кристиано заработал фол.
76'
Падоин Симоне получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Падоин Симоне из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Антей Лука.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Лазаар Ашраф мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
75'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
74'
Капуано Марко наказан за толчок Катальди Данило
73'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Барелла Николо.
73'
Тактическая замена. Мемушай Ледиан уходит с поля и его заменяет Ломбарди Кристиано
72'
72'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
70'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Катальди Данило заработал фол.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Йемелло Пьетро имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
69'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес прямо в штрафную.
69'
69'
69'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
66'
Джимсити Берат из команды Беневенто отвел угрозу отличным подкатом
65'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Романья Филиппо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
63'
Тактическая замена. Чигарини Лука уходит с поля и его заменяет Ионице Артур
63'
Фараго Паоло из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
61'
Тактическая замена. Чичиретти Амато уходит с поля и его заменяет Виола Николас
61'
Антей Лука из команды Беневенто делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Бриньоли Альберто из команды Беневенто остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
57'
57'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
57'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Чичиретти Амато заработал фол.
56'
Катальди Данило из команды Беневенто наносит очень неточный удар.
56'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто подал угловой справа.
55'
Йемелло Пьетро имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
55'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает отличный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Чигарини Лука тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
55'
Чигарини Лука из команды Кальяри. Это Чичиретти Амато заработал фол.
53'
53'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Чичиретти Амато заработал фол.
52'
52'
Чеппители Лука из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
51'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Ди Кьяра Джанлука коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Паволетти Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Чигарини Лука из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
48'
Барелла Николо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Джимсити Берат
48'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Романья Филиппо из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
49'
Чеппители Лука пробил головой, вратарь справился с ударом.
49'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
49'
Романья Филиппо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Паволетти Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Лазаар Ашраф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Лазаар Ашраф
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Джимсити Берат наказан за толчок Паволетти Леонардо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Чеппители Лука наказан за толчок Йемелло Пьетро
44'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
42'
После дальнего удара, который нанес Барелла Николо мяч отбит вратарем
42'
Барелла Николо из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
42'
42'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
42'
42'
41'
Чигарини Лука наказан за толчок Чибсах Юссиф
40'
Беневенто совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Пизакане Фабио получил травму и заменен. Капуано Марко выходит на поле.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Падоин Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Мьянге Сенна наказан за толчок Летиция Гаэтано
34'
34'
34'
33'
33'
33'
32'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
32'
31'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
30'
Сау Марко наказан за толчок Мемушай Ледиан
29'
29'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
28'
Фараго Паоло тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
28'
Фараго Паоло из команды Кальяри. Это Лазаар Ашраф заработал фол.
28'
Антей Лука из команды Беневенто отвел угрозу отличным подкатом
28'
Мьянге Сенна из команды Кальяри играет в стеночку. Сау Марко был стеночкой.
27'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
27'
Катальди Данило из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает подножку. Летиция Гаэтано заработал фол.
24'
23'
Барелла Николо наказан за толчок Мемушай Ледиан
22'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
22'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
21'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
20'
Чичиретти Амато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Сау Марко из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Мемушай Ледиан.
17'
17'
16'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сау Марко бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Ди Кьяра Джанлука получает желтую карточку.
15'
ПЕНАЛЬТИ! – Ди Кьяра Джанлука фолит в штрафной площади. Сау Марко пострадал
15'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
15'
Мемушай Ледиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает подножку. Романья Филиппо заработал фол.
13'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает подножку. Сау Марко заработал фол.
12'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Чичиретти Амато заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фараго Паоло!
9'
Сау Марко имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
9'
Чигарини Лука сотрясает перекладину
9'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
9'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает подножку. Паволетти Леонардо заработал фол.
8'
Пизакане Фабио наказан за толчок Йемелло Пьетро
8'
8'
7'
Ди Кьяра Джанлука из команды Беневенто делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
6'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Романья Филиппо.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Беневенто совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
3'
3'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Беневенто
Кальяри
94.2% (163)
Ничья:
5.2% (9)
Беневенто
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кальяри:
39.3% (68)
2:1 Кальяри:
24.9% (43)
2:0 Кальяри:
24.9% (43)
1:1 Ничья:
4% (7)
3:1 Кальяри:
2.3% (4)
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