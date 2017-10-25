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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
1:0
Второй тайм: 90+'
Беневенто
0'
1:0
9' Гол
Фараго Паоло
15' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
1:0
16' Не забитый пенальти
Сау Марко
28' Желтая карточка
Фараго Паоло
55' Желтая карточка
Чигарини Лука
76' Желтая карточка
Падоин Симоне
83' Желтая карточка
Барелла Николо
88' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
90'+1
Второй тайм
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто. Это Паволетти Леонардо заработал фол.
90'
Удар от ворот произведет Кальяри
90'
Ди Кьяра Джанлука бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
88'
Паволетти Леонардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
88'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Чибсах Юссиф
88'
Удар от ворот произведет Кальяри
88'
Ди Кьяра Джанлука из команды Беневенто бьет головой мимо ворот
Угловой
87'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
87'
Капуано Марко выбил мяч на угловой.
87'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает навес
86'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес
85'
Удар от ворот произведет Кальяри
85'
Йемелло Пьетро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Катальди Данило из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
84'
Джимсити Берат наказан за толчок Фариас Диего
Желтая карточка
83'
Барелла Николо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
83'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Кода Массимо заработал фол.
83'
Фариас Диего из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Фариас Диего из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
83'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
82'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает подножку. Виола Николас заработал фол.
Офсайд
82'
Мьянге Сенна из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
82'
Антей Лука из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Паволетти Леонардо.
Фол, нарушение
81'
Ломбарди Кристиано наказан за толчок Падоин Симоне
81'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Тактическая замена. Летиция Гаэтано уходит с поля и его заменяет Кода Массимо
80'
Антей Лука из команды Беневенто делает неудачный навес.
79'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
79'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
78'
Катальди Данило нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
78'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
77'
Катальди Данило из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
77'
Сау Марко из команды Кальяри делает подножку. Ломбарди Кристиано заработал фол.
Желтая карточка
76'
Падоин Симоне получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
76'
Падоин Симоне из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Антей Лука.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Лазаар Ашраф мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
75'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
74'
Капуано Марко наказан за толчок Катальди Данило
Фол, нарушение
73'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Барелла Николо.
73'
Тактическая замена. Мемушай Ледиан уходит с поля и его заменяет Ломбарди Кристиано
72'
Удар от ворот произведет Беневенто
Угловой
72'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
Фол, нарушение
70'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Катальди Данило заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Кальяри
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Йемелло Пьетро имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
69'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес прямо в штрафную.
69'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает навес
69'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
66'
Джимсити Берат из команды Беневенто отвел угрозу отличным подкатом
65'
Сау Марко из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
65'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Романья Филиппо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
64'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
63'
Тактическая замена. Чигарини Лука уходит с поля и его заменяет Ионице Артур
63'
Фараго Паоло из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает навес
61'
Тактическая замена. Чичиретти Амато уходит с поля и его заменяет Виола Николас
Фол, нарушение
61'
Антей Лука из команды Беневенто делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Бриньоли Альберто из команды Беневенто остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
57'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Катальди Данило из команды Беневенто делает навес
57'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Чичиретти Амато заработал фол.
56'
Катальди Данило из команды Беневенто наносит очень неточный удар.
Угловой
56'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто подал угловой справа.
55'
Йемелло Пьетро имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
55'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает отличный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
55'
Чигарини Лука тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
55'
Чигарини Лука из команды Кальяри. Это Чичиретти Амато заработал фол.
53'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Чичиретти Амато заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Беневенто
52'
Чеппители Лука из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
51'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Ди Кьяра Джанлука коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Паволетти Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
49'
Чигарини Лука из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
48'
Барелла Николо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Романья Филиппо из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
49'
Чеппители Лука пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
49'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
49'
Романья Филиппо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
48'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Паволетти Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
46'
Лазаар Ашраф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Лазаар Ашраф
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
44'
Чеппители Лука наказан за толчок Йемелло Пьетро
44'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает навес
44'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
42'
После дальнего удара, который нанес Барелла Николо мяч отбит вратарем
42'
Барелла Николо из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
42'
Удар от ворот произведет Беневенто
42'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
42'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает навес
42'
Мьянге Сенна из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
41'
Чигарини Лука наказан за толчок Чибсах Юссиф
40'
Беневенто совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Пизакане Фабио получил травму и заменен. Капуано Марко выходит на поле.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Падоин Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
34'
Мьянге Сенна наказан за толчок Летиция Гаэтано
34'
Мьянге Сенна из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
34'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает навес
33'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает навес
32'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
32'
Удар от ворот произведет Беневенто
31'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
Фол, нарушение
30'
Сау Марко наказан за толчок Мемушай Ледиан
29'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
Желтая карточка
28'
Фараго Паоло тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
28'
Фараго Паоло из команды Кальяри. Это Лазаар Ашраф заработал фол.
28'
Антей Лука из команды Беневенто отвел угрозу отличным подкатом
28'
Мьянге Сенна из команды Кальяри играет в стеночку. Сау Марко был стеночкой.
Офсайд
27'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
27'
Катальди Данило из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
25'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает подножку. Летиция Гаэтано заработал фол.
24'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Барелла Николо наказан за толчок Мемушай Ледиан
Офсайд
22'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
22'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
Офсайд
21'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто в офсайде
20'
Чичиретти Амато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
19'
Сау Марко из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Мемушай Ледиан.
17'
Удар от ворот произведет Кальяри
17'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает навес
Описание гола
16'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сау Марко бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
15'
Ди Кьяра Джанлука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
ПЕНАЛЬТИ! – Ди Кьяра Джанлука фолит в штрафной площади. Сау Марко пострадал
15'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
15'
Мемушай Ледиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает подножку. Романья Филиппо заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает подножку. Сау Марко заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Чичиретти Амато заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фараго Паоло!
9'
Сау Марко имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
9'
Чигарини Лука сотрясает перекладину
9'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
9'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает подножку. Паволетти Леонардо заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Пизакане Фабио наказан за толчок Йемелло Пьетро
8'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Мьянге Сенна из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
7'
Ди Кьяра Джанлука из команды Беневенто делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Романья Филиппо.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Беневенто совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Мьянге Сенна из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
3'
Удар от ворот произведет Беневенто
3'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
Офсайд
2'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Беневенто
Кальяри
94.2% (163)
Ничья:
5.2% (9)
Беневенто
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Кальяри:
39.3% (68)
Кальяри:
24.9% (43)
Кальяри:
24.9% (43)
Ничья:
4% (7)
Кальяри:
2.3% (4)
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