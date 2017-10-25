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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
2:3
Второй тайм: 90'
Наполи
0'
1:0
4' Гол
Адель Таарабт
1:1
14' Гол
Мертенс Дрис
1:2
30' Гол
Мертенс Дрис
1:3
60' Гол в свои ворота
Жуканович Эрвин
74' Желтая карточка
Жуканович Эрвин
2:3
76' Гол
Иццо Армандо
86' Желтая карточка
Рог Марко
90'
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
90'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
89'
Мертенс Дрис из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Инсинье Лоренцо мяча так и не получил
89'
Хюсай Эльсейд не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
89'
Рог Марко из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
Кулибали Калиду из команды Наполи отвел угрозу отличным подкатом
88'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Удар от ворот произведет Наполи
86'
Лападула Джанлука из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
86'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
Желтая карточка
86'
Рог Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Рог Марко из команды Наполи. Это Лашальт Диего заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
85'
Удар от ворот произведет Дженоа
85'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Бертолаччи Андреа уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
84'
Гулам Фаузи из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Рог Марко из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
83'
Рог Марко из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аллан Маркес мяча так и не получил
82'
После дальнего удара, который нанес Адель Таарабт мяч отбит вратарем
81'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Гамшик Марек уходит с поля и его заменяет Аллан Маркес
Фол, нарушение
80'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
79'
Удар от ворот произведет Наполи
79'
Лападула Джанлука имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
79'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный навес.
78'
Удар от ворот произведет Дженоа
78'
Зелиньски Петр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
77'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает подножку. Диавара Амаду заработал фол.
76'
Ригони Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иццо Армандо из клуба "Дженоа" отправил мяч головой в ворота.
76'
Ригони Лука из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
76'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
76'
Рейна Пепе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Рог Марко сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Адель Таарабт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Кулибали Калиду из команды Наполи. Это Лападула Джанлука заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Желтая карточка
74'
Жуканович Эрвин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Жуканович Эрвин совершает грубый фол. Рог Марко был жертвой
Фол, нарушение
72'
Лападула Джанлука наказан за толчок Кирикеш Влад
71'
Тактическая замена. Кальехон Хосе уходит с поля и его заменяет Рог Марко
Фол, нарушение
70'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
68'
Россеттини Лука атакует сзади соперника. Мертенс Дрис пострадал.
66'
Зелиньски Петр из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кальехон Хосе мяча так и не получил
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
65'
Удар от ворот произведет Наполи
63'
Тактическая замена. Галабинов Андрей уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
61'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Омеонга Стефан
Описание гола
60'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Жуканович Эрвин отправил мяч в свои ворота.
60'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
60'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
59'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Лазович Дарко ошибается в защите.
59'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес
58'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
56'
Удар от ворот произведет Дженоа
56'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.
55'
Галабинов Андрей выбил мяч на угловой.
Угловой
55'
Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.
55'
Адель Таарабт выбил мяч на угловой.
55'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
54'
Кирикеш Влад из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Удар от ворот произведет Дженоа
53'
Инсинье Лоренцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Удар от ворот произведет Дженоа
52'
Гамшик Марек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Гамшик Марек из команды Наполи делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
49'
Удар от ворот произведет Дженоа
49'
Гамшик Марек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Удар от ворот произведет Дженоа
48'
Хюсай Эльсейд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
48'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Удар от ворот произведет Дженоа
47'
Кирикеш Влад из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
43'
Лазович Дарко бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
43'
Хюсай Эльсейд ошибается в защите.
42'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Удар от ворот произведет Дженоа
41'
Инсинье Лоренцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает пас партнеру.
41'
Лашальт Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
40'
Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гамшик Марек из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Дженоа
38'
Гамшик Марек из команды Наполи бьет головой мимо ворот
38'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
Угловой
38'
Гулам Фаузи из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
37'
Жуканович Эрвин выбил мяч на угловой.
37'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
37'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи играет в стеночку. Кальехон Хосе был стеночкой.
36'
Мертенс Дрис из команды Наполи наносит очень неточный удар.
36'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
36'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Диавара Амаду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Жуканович Эрвин блокирует соперника. Зелиньски Петр заработал своей команде штрафной.
35'
Кирикеш Влад из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
34'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Дженоа
33'
Зелиньски Петр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Гамшик Марек имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
33'
Россеттини Лука сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Мертенс Дрис, и мяч снова в игре
33'
Диавара Амаду из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес
30'
Диавара Амаду сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мертенс Дрис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Диавара Амаду выбил мяч подальше от ворот.
28'
Удар от ворот произведет Наполи
28'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
Угловой
28'
Адель Таарабт из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
27'
Хюсай Эльсейд выбил мяч на угловой.
27'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Ригони Лука из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
27'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
26'
Диавара Амаду из команды Наполи делает подножку. Адель Таарабт заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
23'
Кирикеш Влад из команды Наполи остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Удар от ворот произведет Дженоа
22'
Диавара Амаду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
После дальнего удара, который нанес Гулам Фаузи мяч отбит вратарем
21'
Кальехон Хосе из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мертенс Дрис мяча так и не получил
20'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
17'
Удар от ворот произведет Дженоа
15'
Жуканович Эрвин нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мертенс Дрис отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
13'
Россеттини Лука из команды Дженоа делает подножку. Мертенс Дрис заработал фол.
Офсайд
12'
Галабинов Андрей из команды Дженоа в офсайде
12'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
11'
Кулибали Калиду наказан за толчок Галабинов Андрей
11'
Инсинье Лоренцо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Иццо Армандо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Кулибали Калиду из команды Наполи остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Адель Таарабт из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
9'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Гулам Фаузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Адель Таарабт из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
8'
Галабинов Андрей из команды Дженоа в офсайде
8'
Ригони Лука из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
7'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
6'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мертенс Дрис мяча так и не получил
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
4'
Галабинов Андрей сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адель Таарабт записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
4'
Удар от ворот произведет Дженоа
3'
Инсинье Лоренцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 2:3 Наполи
Дженоа
2.3% (4)
Ничья:
3.5% (6)
Наполи
94.2% (163)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
34.7% (60)
Наполи:
28.9% (50)
Наполи:
13.9% (24)
Наполи:
10.4% (18)
Наполи:
2.9% (5)
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