Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
4' ГолАдель Таарабт
1:1
14' ГолМертенс Дрис
1:2
30' ГолМертенс Дрис
1:3
60' Гол в свои воротаЖуканович Эрвин
74' Желтая карточкаЖуканович Эрвин
2:3
76' ГолИццо Армандо
86' Желтая карточкаРог Марко
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
90'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
89'
Мертенс Дрис из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Инсинье Лоренцо мяча так и не получил
89'
Хюсай Эльсейд не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
88'
Кулибали Калиду из команды Наполи отвел угрозу отличным подкатом
88'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
86'
Лападула Джанлука из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
86'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
86'
Рог Марко получает желтую карточку.
86'
Рог Марко из команды Наполи. Это Лашальт Диего заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
85'
85'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Бертолаччи Андреа уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
84'
Гулам Фаузи из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Рог Марко из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аллан Маркес мяча так и не получил
82'
После дальнего удара, который нанес Адель Таарабт мяч отбит вратарем
81'
81'
Тактическая замена. Гамшик Марек уходит с поля и его заменяет Аллан Маркес
80'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
79'
79'
Лападула Джанлука имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
79'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный навес.
78'
78'
Зелиньски Петр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает подножку. Диавара Амаду заработал фол.
76'
Ригони Лука сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иццо Армандо из клуба "Дженоа" отправил мяч головой в ворота.
76'
Ригони Лука из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
76'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
76'
Рейна Пепе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Рог Марко сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Адель Таарабт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Кулибали Калиду из команды Наполи. Это Лападула Джанлука заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
74'
Жуканович Эрвин получает желтую карточку.
74'
Жуканович Эрвин совершает грубый фол. Рог Марко был жертвой
72'
Лападула Джанлука наказан за толчок Кирикеш Влад
71'
Тактическая замена. Кальехон Хосе уходит с поля и его заменяет Рог Марко
70'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
68'
Россеттини Лука атакует сзади соперника. Мертенс Дрис пострадал.
66'
Зелиньски Петр из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кальехон Хосе мяча так и не получил
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
65'
63'
Тактическая замена. Галабинов Андрей уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
61'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Омеонга Стефан
60'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Жуканович Эрвин отправил мяч в свои ворота.
60'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
60'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
59'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Лазович Дарко ошибается в защите.
59'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает навес
58'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
56'
56'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи бьет головой мимо ворот
56'
Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.
55'
Галабинов Андрей выбил мяч на угловой.
55'
Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.
55'
Адель Таарабт выбил мяч на угловой.
55'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
54'
Кирикеш Влад из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
52'
52'
Гамшик Марек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Гамшик Марек из команды Наполи делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
49'
49'
Гамшик Марек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
48'
Хюсай Эльсейд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
48'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
47'
Кирикеш Влад из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
43'
Лазович Дарко бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
43'
Хюсай Эльсейд ошибается в защите.
42'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
41'
41'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает пас партнеру.
41'
Лашальт Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гамшик Марек из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
38'
38'
Гамшик Марек из команды Наполи бьет головой мимо ворот
38'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
38'
Гулам Фаузи из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
37'
Жуканович Эрвин выбил мяч на угловой.
37'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
37'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи играет в стеночку. Кальехон Хосе был стеночкой.
36'
Мертенс Дрис из команды Наполи наносит очень неточный удар.
36'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
36'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Диавара Амаду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Жуканович Эрвин блокирует соперника. Зелиньски Петр заработал своей команде штрафной.
35'
Кирикеш Влад из команды Наполи делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
34'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
33'
33'
Зелиньски Петр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Гамшик Марек имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
33'
Россеттини Лука сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Мертенс Дрис, и мяч снова в игре
33'
Диавара Амаду из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес
30'
Диавара Амаду сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мертенс Дрис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Диавара Амаду выбил мяч подальше от ворот.
28'
28'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
28'
Адель Таарабт из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
27'
Хюсай Эльсейд выбил мяч на угловой.
27'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Ригони Лука из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
27'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Диавара Амаду из команды Наполи делает подножку. Адель Таарабт заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
23'
Кирикеш Влад из команды Наполи остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Ригони Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Диавара Амаду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
После дальнего удара, который нанес Гулам Фаузи мяч отбит вратарем
21'
Кальехон Хосе из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мертенс Дрис мяча так и не получил
20'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
17'
15'
Жуканович Эрвин нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мертенс Дрис отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
13'
Россеттини Лука из команды Дженоа делает подножку. Мертенс Дрис заработал фол.
12'
Галабинов Андрей из команды Дженоа в офсайде
12'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
11'
Кулибали Калиду наказан за толчок Галабинов Андрей
11'
Инсинье Лоренцо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Иццо Армандо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Кулибали Калиду из команды Наполи остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Адель Таарабт из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
9'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Гулам Фаузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Адель Таарабт из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Галабинов Андрей из команды Дженоа в офсайде
8'
Ригони Лука из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
7'
7'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
6'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мертенс Дрис мяча так и не получил
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
4'
Галабинов Андрей сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адель Таарабт записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
4'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
4'
3'
3'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 2:3 Наполи
Дженоа
2.3% (4)
Ничья:
3.5% (6)
Наполи
94.2% (163)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
34.7% (60)
0:2 Наполи:
28.9% (50)
1:3 Наполи:
13.9% (24)
0:1 Наполи:
10.4% (18)
0:3 Наполи:
2.9% (5)
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