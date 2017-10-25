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Стадион:
Рома
 
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Кротоне
announcement
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До начала матча осталось 14 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Кротоне, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Кротоне
Рома
99.2% (132)
Ничья:
0.8% (1)
Кротоне
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
47.4% (63)
Рома:
33.1% (44)
Рома:
6% (8)
Рома:
5.3% (7)
Рома:
3.8% (5)
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