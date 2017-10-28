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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сан Никола
Состав команд
21
Тельо
Андрес
Бари 3-4-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 3 Капрадосси Элио Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 25 Морлео Арчимеде Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 20 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 9 Козак Либор Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- 22 Victor De Lucia
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Асколи 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Нападающий
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Riccardo Ragni Вратарь
- 25 Filippo Florio Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 7 Claudio Santini Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
- 12.08.2017 Бари 2:1 Кремонезе КИ
- 06.08.2017 Бари 2:1 Парма КИ
- 22.07.2017 Фиорентина 1:1 Бари ТМК
- 18.05.2017 СПАЛ 2013 2:1 Бари СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 29.04.2017 Бари 0:0 Пиза СB
- 25.04.2017 Салернитана 0:0 Бари СB
- 22.04.2017 Бари 0:2 Верона СB
Асколи (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Читтаделла 3:2 Асколи СB
- 12.08.2017 Кьево 2:1 Асколи КИ
- 05.08.2017 Асколи 3:2 Юве Стабия КИ
- 18.05.2017 Асколи 1:2 Тернана СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Асколи 1:1 Беневенто СB
- 29.04.2017 Латина 0:0 Асколи СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
- 22.04.2017 Асколи 0:0 Брешия СB
- 17.04.2017 Перуджа 0:0 Асколи СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Асколи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи Серия B
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари Серия B
- 19.04.2016 Асколи 0:1 Бари Серия B
- 05.12.2015 Бари 3:0 Асколи Серия B
- 26.01.2013 Бари 0:1 Асколи Серия B
- 01.09.2012 Асколи 1:3 Бари Серия B
- 01.05.2012 Бари 0:0 Асколи Серия B
- 28.11.2011 Асколи 3:1 Бари Серия B
- 21.02.2009 Бари 2:2 Асколи Серия B
- 27.09.2008 Асколи 0:1 Бари Серия B
- 23.08.2008 Асколи 1:0 Бари Кубок Италии
- 03.05.2008 Асколи 2:0 Бари Серия B
- 08.12.2007 Бари 1:1 Асколи Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|2.
|Фрозиноне
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Палермо
|11
|4
|6
|1
|13 - 9
|18
|4.
|Парма
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Кремонезе
|11
|4
|5
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Венеция
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Читтаделла
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Авеллино
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Новара
|11
|5
|1
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Пескара
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|12.
|Салернитана
|11
|3
|7
|1
|17 - 14
|16
|13.
|Карпи
|11
|4
|3
|4
|8 - 11
|15
|14.
|Перуджа
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Специя
|11
|4
|1
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Асколи
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|17.
|Виртус Энтелла
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|18.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|19.
|Чезена
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|20.
|Тернана
|11
|2
|5
|4
|19 - 24
|11
|21.
|Фоджа
|11
|2
|5
|4
|17 - 27
|11
|22.
|Про Верчелли
|11
|2
|4
|5
|15 - 16
|10
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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