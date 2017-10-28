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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стадио Адриатико
Состав команд
10
Бенали
Ахмед
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 11 Дзампано Франческо Защитник
- 6 Бово Чезаре Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 30 Marco Carraro Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 10 Бенали Ахмед Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 25 Палацци Андреа Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 34 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- Vittorio Antonino
- 8 Franck Kanoute
- Главный тренер: Земан Зденек
Брешия 3-5-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 5 Pepin I Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 18 Jonathan Alexis Ferrante Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 11 Nicola Lancini Защитник
- 29 Enzo Di Santantonio Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 32 Ринальди Лаутаро Нападающий
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
- 27.08.2017 Пескара 5:1 Фоджа СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Пескара 5:3 Триестина КИ
- 28.05.2017 Фиорентина 2:2 Пескара СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Болонья 3:1 Пескара СA
- 07.05.2017 Пескара 0:1 Кротоне СA
- 30.04.2017 Кальяри 1:0 Пескара СA
- 24.04.2017 Пескара 1:4 Рома СA
- 15.04.2017 Пескара 0:2 Ювентус СA
Брешия (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Брешия 1:0 Падова КИ
- 22.07.2017 Брешия 2:2 Кальяри ТМК
- 18.05.2017 Брешия 2:1 Трапани СB
- 13.05.2017 Про Верчелли 2:2 Брешия СB
- 06.05.2017 Брешия 1:1 Латина СB
- 30.04.2017 Новара 2:3 Брешия СB
- 25.04.2017 Брешия 2:1 Тернана СB
- 22.04.2017 Асколи 0:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара Кубок Италии
- 23.04.2016 Пескара 2:1 Брешия Серия B
- 08.12.2015 Брешия 2:0 Пескара Серия B
- 02.04.2015 Пескара 2:3 Брешия Серия B
- 08.11.2014 Брешия 1:3 Пескара Серия B
- 05.04.2014 Брешия 3:0 Пескара Серия B
- 01.11.2013 Пескара 3:3 Брешия Серия B
- 19.03.2012 Пескара 1:1 Брешия Серия B
- 17.10.2011 Брешия 0:3 Пескара Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|2.
|Фрозиноне
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Палермо
|11
|4
|6
|1
|13 - 9
|18
|4.
|Парма
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Кремонезе
|11
|4
|5
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Венеция
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Читтаделла
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Авеллино
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Новара
|11
|5
|1
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Пескара
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|12.
|Салернитана
|11
|3
|7
|1
|17 - 14
|16
|13.
|Карпи
|11
|4
|3
|4
|8 - 11
|15
|14.
|Перуджа
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Специя
|11
|4
|1
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Асколи
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|17.
|Виртус Энтелла
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|18.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|19.
|Чезена
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|20.
|Тернана
|11
|2
|5
|4
|19 - 24
|11
|21.
|Фоджа
|11
|2
|5
|4
|17 - 27
|11
|22.
|Про Верчелли
|11
|2
|4
|5
|15 - 16
|10
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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