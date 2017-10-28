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Стадион: Дино Мануцци
Состав команд
24
Вита
Алессио
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 32 Риджионе Микеле Защитник
- 25 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 3 Давиде Мордини Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 26 Tommaso Farabegoli
- Главный тренер: Драго Массимо
Новара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- 11 Ди Мариано Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 26 Moutir Chaija
- 16 Nicolas Schiavi
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Тернана 1:0 Чезена СB
- 03.09.2017 Чезена 0:0 Венеция СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
- 13.08.2017 Дженоа 2:1 Чезена КИ
- 06.08.2017 Чезена 2:1 Самбенедеттесе КИ
- 18.05.2017 Чезена 0:0 Верона СB
- 13.05.2017 Трапани 1:2 Чезена СB
- 06.05.2017 Чезена 0:1 Новара СB
- 29.04.2017 Читтаделла 2:3 Чезена СB
- 25.04.2017 Чезена 4:1 Беневенто СB
- 22.04.2017 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 17.04.2017 Чезена 1:0 Специя СB
Новара (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 16.09.2017 Новара 1:0 Читтаделла СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Новара 0:1 Парма СB
- 26.08.2017 Карпи 1:0 Новара СB
- 06.08.2017 Новара 1:2 Пьяченца КИ
- 02.08.2017 Аталанта 1:0 Новара ТМК
- 18.05.2017 Карпи 2:0 Новара СB
- 13.05.2017 Новара 2:0 Виртус Энтелла СB
- 06.05.2017 Чезена 0:1 Новара СB
- 30.04.2017 Новара 2:3 Брешия СB
- 24.04.2017 Виченца 3:1 Новара СB
- 21.04.2017 Новара 0:1 Перуджа СB
- 17.04.2017 Фрозиноне 2:3 Новара СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Новара: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
- 06.05.2017 Чезена 0:1 Новара Серия B
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена Серия B
- 14.05.2016 Чезена 1:0 Новара Серия B
- 23.12.2015 Новара 0:0 Чезена Серия B
- 29.03.2014 Чезена 2:0 Новара Серия B
- 28.10.2013 Новара 1:1 Чезена Серия B
- 02.02.2013 Новара 0:1 Чезена Серия B
- 09.09.2012 Чезена 1:4 Новара Серия B
- 06.05.2012 Новара 3:0 Чезена Серия A
- 15.01.2012 Чезена 3:1 Новара Серия A
- 27.10.2010 Чезена 1:3 Новара Кубок Италии
- 29.03.2009 Новара 1:1 Чезена Серия C1 A
- 02.11.2008 Чезена 1:1 Новара Серия C1 A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|2.
|Фрозиноне
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Палермо
|11
|4
|6
|1
|13 - 9
|18
|4.
|Парма
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Кремонезе
|11
|4
|5
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Венеция
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Читтаделла
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Авеллино
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Новара
|11
|5
|1
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Пескара
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|12.
|Салернитана
|11
|3
|7
|1
|17 - 14
|16
|13.
|Карпи
|11
|4
|3
|4
|8 - 11
|15
|14.
|Перуджа
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Специя
|11
|4
|1
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Асколи
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|17.
|Виртус Энтелла
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|18.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|19.
|Чезена
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|20.
|Тернана
|11
|2
|5
|4
|19 - 24
|11
|21.
|Фоджа
|11
|2
|5
|4
|17 - 27
|11
|22.
|Про Верчелли
|11
|2
|4
|5
|15 - 16
|10
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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