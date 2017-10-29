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Стадион: Эннио Тардини
1:0
1' ГолДи Гаудио Антонио
13' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
20' Желтая карточкаЛавероне Лоренцо
25' Желтая карточкаСуагер Эмануэле
|
1'
1:0
13'
20'
25'
Состав команд
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Джермони Лука Защитник
- 8 Скалья Луиджи Альберто Защитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 18 Manuel Nocciolini Полузащитник
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 14 Marco Frediani
- 13 Juan Manuel Ramos
- 22 Michele Nardi
- 4 Francesco Corapi
- Главный тренер: Донадони Роберто
Авеллино 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 25 Суагер Эмануэле Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 18 Лашик Ричард Полузащитник
- 7 Камара Идрисса Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I
- 12 Rino Iuliano
- 16 Erik Gliha
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 03.09.2017 Новара 0:1 Парма СB
- 25.08.2017 Парма 1:0 Кремонезе СB
- 13.08.2017 Фиорентина 0:0 Парма ТМК
- 06.08.2017 Бари 2:1 Парма КИ
- 17.06.2017 Парма 2:0 Алессандрия ЛПП
- 13.06.2017 Парма 1:1 Порденоне Кальчо ЛПП
- 04.06.2017 Луччезе 1:2 Парма ЛПП
- 31.05.2017 Парма 2:1 Луччезе ЛПП
- 24.05.2017 Парма 2:0 Пьяченца ЛПП
- 21.05.2017 Пьяченца 0:0 Парма ЛПП
- 07.05.2017 Парма 1:0 Реджана ЛП
Авеллино (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 13.08.2017 Верона 3:1 Авеллино КИ
- 06.08.2017 Авеллино 1:0 Матера КИ
- 18.05.2017 Авеллино 2:1 Латина СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 01.05.2017 Беневенто 2:1 Авеллино СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
- 22.04.2017 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 17.04.2017 Пиза 0:1 Авеллино СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|12
|5
|6
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Эмполи
|12
|6
|2
|4
|24 - 18
|20
|3.
|Парма
|1:0
|12
|6
|2
|4
|14 - 11
|20
|4.
|Фрозиноне
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Бари
|12
|6
|1
|5
|23 - 16
|19
|6.
|Салернитана
|12
|4
|7
|1
|19 - 15
|19
|7.
|Кремонезе
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|8.
|Венеция
|12
|4
|6
|2
|14 - 10
|18
|9.
|Читтаделла
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|17
|10.
|Новара
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|11.
|Авеллино
|0:1
|12
|5
|1
|6
|20 - 20
|16
|12.
|Пескара
|12
|4
|4
|4
|20 - 21
|16
|13.
|Брешия
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Карпи
|11
|4
|3
|4
|8 - 11
|15
|15.
|Перуджа
|12
|4
|2
|6
|22 - 24
|14
|16.
|Специя
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|17.
|Виртус Энтелла
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|18.
|Асколи
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|19.
|Чезена
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|20.
|Тернана
|11
|2
|5
|4
|19 - 24
|11
|21.
|Фоджа
|11
|2
|5
|4
|17 - 27
|11
|22.
|Про Верчелли
|11
|2
|4
|5
|15 - 16
|10
Первый тайм
25'
Суагер Эмануэле получает желтую карточку.
20'
Лавероне Лоренцо получает желтую карточку.
13'
Скавоне Мануэль получает желтую карточку.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Гаудио Антонио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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