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Стадион:
Парма
1:0
Первый тайм: 29'
Авеллино
0'
1:0
1' Гол
Ди Гаудио Антонио
13' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
20' Желтая карточка
Лавероне Лоренцо
25' Желтая карточка
Суагер Эмануэле
29'
Первый тайм
Желтая карточка
25'
Суагер Эмануэле получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Лавероне Лоренцо получает желтую карточку.
Желтая карточка
13'
Скавоне Мануэль получает желтую карточку.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Гаудио Антонио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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