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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Аречи
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Состав команд
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 25 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 19 Гатто Леонардо Полузащитник
- 15 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 31 Emanuele Cicerelli Нападающий
- 11 Алекс Энрике II Нападающий
- 12 Michalis Iliadis
- 26 Patrick Asmah
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Эмполи 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 26 Романьоли Симоне Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 28 Giovanni Di Lorenzo Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 23 Паскуаль Мануэль Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 2 Шимич Лоренцо Защитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 3 Сек Мустафа Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 17 Якупович Арнел Нападающий
- 25 Davide Zappella
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2017 Салернитана 3:3 Тернана СB
- 26.08.2017 Венеция 0:0 Салернитана СB
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана КИ
- 06.08.2017 Салернитана 2:1 Алессандрия КИ
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Карпи 2:0 Салернитана СB
- 01.05.2017 Салернитана 1:3 Фрозиноне СB
- 25.04.2017 Салернитана 0:0 Бари СB
- 22.04.2017 Про Верчелли 0:0 Салернитана СB
- 17.04.2017 Салернитана 2:1 Латина СB
Эмполи (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
- 05.08.2017 Эмполи 2:2 Ренате КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 21.05.2017 Эмполи 0:1 Аталанта СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
- 07.05.2017 Эмполи 3:1 Болонья СA
- 30.04.2017 Эмполи 1:3 Сассуоло СA
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи СA
- 15.04.2017 Фиорентина 1:2 Эмполи СA
- 08.04.2017 Эмполи 1:1 Пескара СA
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 13.04.2010 Эмполи 5:2 Салернитана Серия B
- 08.12.2009 Салернитана 1:0 Эмполи Серия B
- 07.03.2009 Эмполи 2:0 Салернитана Серия B
- 12.10.2008 Салернитана 0:1 Эмполи Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|2.
|Фрозиноне
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Палермо
|11
|4
|6
|1
|13 - 9
|18
|4.
|Парма
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Кремонезе
|11
|4
|5
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Венеция
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Бари
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|8.
|Читтаделла
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Авеллино
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|10.
|Новара
|11
|5
|1
|5
|13 - 12
|16
|11.
|Пескара
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|12.
|Салернитана
|11
|3
|7
|1
|17 - 14
|16
|13.
|Карпи
|11
|4
|3
|4
|8 - 11
|15
|14.
|Перуджа
|11
|4
|1
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Специя
|11
|4
|1
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Асколи
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|17.
|Виртус Энтелла
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|18.
|Брешия
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|19.
|Чезена
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|20.
|Тернана
|11
|2
|5
|4
|19 - 24
|11
|21.
|Фоджа
|11
|2
|5
|4
|17 - 27
|11
|22.
|Про Верчелли
|11
|2
|4
|5
|15 - 16
|10
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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