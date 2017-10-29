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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Чиро Вигорито
0:1
4' ГолБаштуш Бартоломеу
0:2
13' ГолИммобиле Чиро
0:3
24' ГолМарусич Адам
42' Желтая карточкаВиола Николас
|
4'
0:1
13'
0:2
24'
0:3
42'
Состав команд
88
Антей
Лука
13
Чибсах
Юссиф
77
Лазаар
Ашраф
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
Беневенто 3-4-2-1
- Основной состав
- 22 Бриньоли Альберто Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 88 Антей Лука Защитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 87 Ломбарди Кристиано Полузащитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 14 Виола Николас Полузащитник
- 77 Лазаар Ашраф Полузащитник
- 8 Катальди Данило Полузащитник
- 20 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 33 Йемелло Пьетро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Белек Вид Вратарь
- 6 Джимсити Берат Защитник
- 95 Гравильон Эндрю Защитник
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 10 Чичиретти Амато Полузащитник
- 3 Летиция Гаэтано Полузащитник
- 4 Дель Пинто Лоренцо Полузащитник
- 90 Арментерос Самуэль Нападающий
- 32 Пушкаш Георге Нападающий
- 11 Кода Массимо Нападающий
- 26 Париджини Витторио Нападающий
- 24 Mamadou Yaye Kanoute
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Коста Андреа Травмирован
- Лучиони Фабио Дисквалифицирован
Лацио 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Стракоша Томас Вратарь
- 15 Баштуш Бартоломеу Защитник
- 3 Де Врей Стефан Защитник
- 26 Раду Стефан Защитник
- 77 Марусич Адам Полузащитник
- 16 Пароло Марко Полузащитник
- 6 Лукас Лейва Полузащитник
- 21 Милинкович-Савич Сергей Полузащитник
- 19 Лулич Сенад Полузащитник
- 18 Альберто Луис Полузащитник
- 17 Иммобиле Чиро Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Варгич Иван Вратарь
- 23 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 33 Маурисио дос Сантос Защитник
- 27 Луис Фелипе Защитник
- 5 Лукаку Джордан Полузащитник
- 4 Габаррон Патрисио Полузащитник
- 96 Мурджа Алессандро Полузащитник
- 88 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 30 Нету Педру Нападающий
- 20 Кайседо Фелипе Нападающий
- 7 Нани Луиш Нападающий
- 66 Jordao
- Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Андерсон Фелипе Травмирован
- Уоллас Оливейра Травмирован
- Баста Душан Травмирован
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Кротоне 2:0 Беневенто СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 17.09.2017 Наполи 6:0 Беневенто СA
- 10.09.2017 Беневенто 0:1 Торино СA
- 26.08.2017 Беневенто 0:1 Болонья СA
- 20.08.2017 Сампдория 2:1 Беневенто СA
- 12.08.2017 Беневенто 0:4 Перуджа КИ
- 03.08.2017 Вастезе 1:3 Беневенто ТМК
- 30.07.2017 Айнтрахт Фр 1:1 Беневенто ТМК
- 25.07.2017 Беневенто 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 21.07.2017 Беневенто 1:0 Ливорно ТМК
- 08.06.2017 Беневенто 1:0 Карпи СB
- 04.06.2017 Карпи 0:0 Беневенто СB
- 30.05.2017 Перуджа 1:1 Беневенто СB
- 27.05.2017 Беневенто 1:0 Перуджа СB
- 23.05.2017 Беневенто 2:1 Специя СB
Лацио (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
- 17.09.2017 Дженоа 2:3 Лацио СA
- 14.09.2017 Витесс 2:3 Лацио ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Кьево 1:2 Лацио СA
- 20.08.2017 Лацио 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Малага 0:1 Лацио ТМК
- 30.07.2017 Байер Л 1:3 Лацио ТМК
- 22.07.2017 Лацио 2:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 19.07.2017 Триестина 0:3 Лацио ТМК
- 28.05.2017 Кротоне 3:1 Лацио СA
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 23.08.2008 Лацио 5:1 Беневенто Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 7
|28
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|3.
|Лацио
|3:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|29 - 11
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|10.
|Кьево
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 21
|9
|14.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 16
|8
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 20
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|20.
|Беневенто
|0:3 Заявка
|11
|0
|0
|11
|3 - 27
|0
Первый тайм
42'
Виола Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Виола Николас из команды Беневенто. Это Альберто Луис заработал фол.
42'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес
42'
42'
Виола Николас из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
41'
Баштуш Бартоломеу выбил мяч на угловой.
41'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
После дальнего удара, который нанес Милинкович-Савич Сергей мяч отбит вратарем
40'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
38'
38'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
37'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
37'
Милинкович-Савич Сергей на финте ушёл от оппонента.
36'
36'
Виола Николас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Катальди Данило из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
35'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Йемелло Пьетро заработал фол.
31'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает подножку. Альберто Луис заработал фол.
31'
31'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
30'
Катальди Данило бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
27'
Катальди Данило из команды Беневенто сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
24'
Марусич Адам из команды [team] добил мяч в ворота.
24'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
24'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
24'
Лулич Сенад из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
22'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио. Это Катальди Данило заработал фол.
22'
Ди Кьяра Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто. Это Марусич Адам заработал фол.
20'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Чибсах Юссиф наказан за толчок Лукас Лейва
19'
18'
Альберто Луис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
17'
Ди Кьяра Джанлука из команды Беневенто делает подножку. Марусич Адам заработал фол.
17'
Ди Кьяра Джанлука ошибается в защите.
17'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
13'
Милинкович-Савич Сергей сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
13'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес
12'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Венути Лоренцо совершает грубый фол. Альберто Луис был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
10'
Марусич Адам попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
9'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает подножку. Раду Стефан заработал фол.
8'
8'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
6'
Лулич Сенад наказан за толчок Венути Лоренцо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
4'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
4'
Баштуш Бартоломеу из команды Лацио добил мяч в ворота.
4'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
4'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
4'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает подножку. Лукас Лейва заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 0:3 Лацио
Беневенто
1.6% (3)
Ничья:
4.9% (9)
Лацио
93.5% (173)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Лацио:
42.7% (79)
1:2 Лацио:
14.6% (27)
0:3 Лацио:
13% (24)
0:1 Лацио:
10.3% (19)
1:3 Лацио:
8.6% (16)
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