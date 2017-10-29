  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Беневенто
0:3
Первый тайм: 43'
Лацио
0'
0:1
4' Гол
Баштуш Бартоломеу
0:2
13' Гол
Иммобиле Чиро
0:3
24' Гол
Марусич Адам
42' Желтая карточка
Виола Николас
43'
Первый тайм
Желтая карточка
42'
Виола Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
42'
Виола Николас из команды Беневенто. Это Альберто Луис заработал фол.
42'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес
42'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Виола Николас из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
41'
Баштуш Бартоломеу выбил мяч на угловой.
41'
Мемушай Ледиан из команды Беневенто делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
После дальнего удара, который нанес Милинкович-Савич Сергей мяч отбит вратарем
40'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Беневенто
Угловой
38'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
37'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
37'
Милинкович-Савич Сергей на финте ушёл от оппонента.
36'
Удар от ворот произведет Лацио
36'
Виола Николас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Катальди Данило из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Удар от ворот произведет Беневенто
35'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
34'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Йемелло Пьетро заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает подножку. Альберто Луис заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Лацио
31'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Удар от ворот произведет Лацио
30'
Катальди Данило бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
29'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
27'
Катальди Данило из команды Беневенто сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Марусич Адам из команды [team] добил мяч в ворота.
24'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
24'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
24'
Лулич Сенад из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
22'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио. Это Катальди Данило заработал фол.
22'
Ди Кьяра Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
21'
Лазаар Ашраф из команды Беневенто. Это Марусич Адам заработал фол.
20'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
20'
Чибсах Юссиф наказан за толчок Лукас Лейва
19'
Удар от ворот произведет Беневенто
18'
Альберто Луис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
17'
Ди Кьяра Джанлука из команды Беневенто делает подножку. Марусич Адам заработал фол.
17'
Ди Кьяра Джанлука ошибается в защите.
17'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
13'
Милинкович-Савич Сергей сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
13'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес
12'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
11'
Венути Лоренцо совершает грубый фол. Альберто Луис был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
10'
Марусич Адам попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
9'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает подножку. Раду Стефан заработал фол.
8'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Лулич Сенад наказан за толчок Венути Лоренцо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
4'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Баштуш Бартоломеу из команды Лацио добил мяч в ворота.
4'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
Угловой
4'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
4'
Альберто Луис из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Фол, нарушение
1'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает подножку. Лукас Лейва заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 0:3 Лацио
Беневенто
1.6% (3)
Ничья:
4.9% (9)
Лацио
93.5% (173)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
42.7% (79)
Лацио:
14.6% (27)
Лацио:
13% (24)
Лацио:
10.3% (19)
Лацио:
8.6% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация