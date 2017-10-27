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Стадион:
Милан
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 19 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Ювентус, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - Ювентус
Милан
9.3% (10)
Ничья:
21.3% (23)
Ювентус
69.4% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
38.9% (42)
Ювентус:
14.8% (16)
Ничья:
14.8% (16)
Милан:
6.5% (7)
Ничья:
4.6% (5)
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