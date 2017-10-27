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Стадион: Сан-Сиро
Состав команд
11
Борини
Фабио
79
Кесси
Франк
21
Билья
Лукас
Милан 3-4-2-1
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 17 Сапата Кристиан Защитник
- 13 Романьоли Алессио Защитник
- 22 Мусаккио Матео Защитник
- 11 Борини Фабио Полузащитник
- 79 Кесси Франк Полузащитник
- 21 Билья Лукас Полузащитник
- 68 Родригес Рикардо Полузащитник
- 8 Сусо Хесус Полузащитник
- 10 Чалханоглу Хакан Полузащитник
- 7 Калинич Никола Нападающий
- Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Калабрия Давиде Травмирован
- Конти Андреа Травмирован
- Бонавентура Джакомо Травмирован
- Бонуччи Леонардо Дисквалифицирован
Ювентус 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Буффон Джанлуиджи Вратарь
- 26 Лихтштайнер Штефан Защитник
- 15 Барцальи Андреа Защитник
- 3 Кьеллини Джорджо Защитник
- 12 Алекс Сандро Защитник
- 6 Хедира Сами Полузащитник
- 5 Пьянич Миралем Полузащитник
- 7 Куадрадо Хуан Полузащитник
- 10 Дибала Пауло Полузащитник
- 17 Манджукич Марио Полузащитник
- 9 Игуаин Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Хёведес Бенедикт Травмирован
- Пьяца Марко Травмирован
- Бенатиа Мехди Травмирован
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри СA
- 24.08.2017 Шкендия 0:1 Милан ЛЕ
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
- 17.08.2017 Милан 6:0 Шкендия ЛЕ
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
Ювентус (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус СA
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
- 26.08.2017 Дженоа 2:4 Ювентус СA
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан Серия A
- 25.01.2017 Ювентус 2:1 Милан Кубок Италии
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан Суперкубок
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 21.05.2016 Милан 0:1 Ювентус Кубок Италии
- 09.04.2016 Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 21.11.2015 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 07.02.2015 Ювентус 3:1 Милан Серия A
- 20.09.2014 Милан 0:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2014 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 06.10.2013 Ювентус 3:2 Милан Серия A
- 23.07.2013 Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
- 21.04.2013 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 09.01.2013 Ювентус 2:1 Милан Кубок Италии
- 25.11.2012 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 19.08.2012 Милан 2:3 Ювентус Суперкубок Берлускони
- 21.07.2012 Ювентус 1:0 Милан TIM Трофи
- 20.03.2012 Ювентус 2:2 Милан Кубок Италии
- 25.02.2012 Милан 1:1 Ювентус Серия A
- 08.02.2012 Милан 1:2 Ювентус Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 7
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 10
|25
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 11
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 5
|21
|6.
|Сампдория
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|10.
|Кьево
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 11
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 21
|9
|14.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 16
|8
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 20
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|10
|0
|0
|10
|3 - 24
|0
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До начала матча осталось 19 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Ювентус, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Ювентус, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Милан - Ювентус
Милан
9.3% (10)
Ничья:
21.3% (23)
Ювентус
69.4% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
38.9% (42)
0:1 Ювентус:
14.8% (16)
1:1 Ничья:
14.8% (16)
2:1 Милан:
6.5% (7)
2:2 Ничья:
4.6% (5)
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