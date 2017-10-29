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  5. Серия A
Стадион:
Сампдория
2:1
Первый тайм: 29'
Кьево
0'
1:0
20' Гол
Линетти Кароль
1:1
24' Гол
Каччаторе Фабрицио
25' Желтая карточка
Кастро Лукас
2:1
27' Гол
Торрейра Лукас
29'
Первый тайм
29'
Томович Ненад выбил мяч на угловой.
28'
Меджорини Риккардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
28'
Меджорини Риккардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Меджорини Риккардо на финте ушёл от оппонента.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Торрейра Лукас отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Желтая карточка
25'
Кастро Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Кастро Лукас совершает грубый фол. Линетти Кароль был жертвой
24'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Каччаторе Фабрицио из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
24'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
24'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
24'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет Сампдория
23'
Бирса Вальтер из команды Кьево бьет головой мимо ворот
23'
Инглесе Роберто из команды Кьево сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
22'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
22'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
20'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Линетти Кароль!
20'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Стринич Иван из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
Квальярелла Фабио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
18'
Удар от ворот произведет Сампдория
18'
Бастьен Самюэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Бастьен Самюэль из команды Кьево устремляется вперед с мячом.
Офсайд
17'
Бастьен Самюэль из команды Кьево в офсайде
17'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает подножку. Бастьен Самюэль заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Сампдория
16'
Бастьен Самюэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Бирса Вальтер на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
15'
Томович Ненад из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Сапата Дуван.
Фол, нарушение
14'
Линетти Кароль из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Кастро Лукас.
Фол, нарушение
14'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Сампдория
13'
Меджорини Риккардо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
13'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
13'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
11'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
10'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
Офсайд
9'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
Офсайд
9'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
9'
Квальярелла Фабио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
6'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Бастьен Самюэль из команды Кьево в офсайде
Фол, нарушение
5'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Бастьен Самюэль заработал фол.
5'
Бирса Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
Фол, нарушение
4'
Меджорини Риккардо наказан за толчок Сала Джакопо
4'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
После дальнего удара, который нанес Инглесе Роберто мяч отбит вратарем
1'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Кьево
Сампдория
90.9% (159)
Ничья:
6.9% (12)
Кьево
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
38.3% (67)
Сампдория:
26.3% (46)
Сампдория:
17.1% (30)
Сампдория:
5.1% (9)
Ничья:
4.6% (8)
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