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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
20' ГолЛинетти Кароль
1:1
24' ГолКаччаторе Фабрицио
25' Желтая карточкаКастро Лукас
2:1
27' ГолТоррейра Лукас
|
20'
1:0
24'
1:1
25'
27'
2:1
Состав команд
17
Стринич
Иван
18
Прает
Деннис
91
Сапата
Дуван
Сампдория 4-3-1-2
- Основной состав
- 2 Вивиано Эмильяно Вратарь
- 7 Сала Джакопо Защитник
- 26 Сильвестре Матиас Защитник
- 13 Феррари Джанмарко Защитник
- 17 Стринич Иван Защитник
- 18 Прает Деннис Полузащитник
- 34 Торрейра Лукас Полузащитник
- 16 Линетти Кароль Полузащитник
- 9 Капрари Джанлука Полузащитник
- 27 Квальярелла Фабио Нападающий
- 91 Сапата Дуван Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 92 Тоццо Андреа Вратарь
- 24 Берешиньски Бартош Защитник
- 29 Мурру Никола Защитник
- 19 Реджини Васко Защитник
- 6 Додо Родолфо Защитник
- 90 Рамирес Гастон Полузащитник
- 99 Ковнацки Давид Полузащитник
- 28 Капецци Леонардо Полузащитник
- 21 Верре Валерио Полузащитник
- 8 Баррето Эдгар Полузащитник
- 11 Альварес Рикардо Полузащитник
- Главный тренер: Джампаоло Марко
Кьево 4-3-1-2
- Основной состав
- 70 Соррентино Стефано Вратарь
- 29 Каччаторе Фабрицио Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 40 Томович Ненад Защитник
- 18 Гобби Массимо Защитник
- 19 Кастро Лукас Полузащитник
- 8 Радованович Иван Полузащитник
- 77 Бастьен Самюэль Полузащитник
- 23 Бирса Вальтер Полузащитник
- 69 Меджорини Риккардо Нападающий
- 45 Инглесе Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Секулин Андреа Вратарь
- 98 Конфенте Алессандро Вратарь
- 5 Гамберини Алессандро Защитник
- 2 Ярошински Павел Защитник
- 14 Бани Маттиа Защитник
- 12 Цесар Боштян Защитник
- 27 Депаоли Фабио Полузащитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 4 Ригони Никола Полузащитник
- 10 Гаудино Джанлука Полузащитник
- 31 Пеллиссье Серхио Нападающий
- 20 Пуччарелли Мануэль Нападающий
- Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Хетемай Перпарим Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Сампдория (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Сампдория 5:0 Кротоне СA
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
- 30.09.2017 Удинезе 4:0 Сампдория СA
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Верона 0:0 Сампдория СA
- 17.09.2017 Торино 2:2 Сампдория СA
- 27.08.2017 Фиорентина 1:2 Сампдория СA
- 20.08.2017 Сампдория 2:1 Беневенто СA
- 12.08.2017 Сампдория 3:0 Фоджа КИ
- 05.08.2017 Суонси 4:0 Сампдория ТМК
- 02.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Сампдория ТМК
- 29.07.2017 Сампдория 0:1 Верона ТМК
- 26.07.2017 Сампдория 3:0 Кремонезе ТМК
- 22.07.2017 Сампдория 1:0 Фераллписало ТМК
- 15.07.2017 Сампдория 11:0 Селлеро-Новелле ТМК
- 28.05.2017 Сампдория 2:4 Наполи СA
- 21.05.2017 Удинезе 1:1 Сампдория СA
- 14.05.2017 Сампдория 1:1 Кьево СA
- 07.05.2017 Лацио 7:3 Сампдория СA
Кьево (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Дженоа 1:1 Кьево СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
- 27.08.2017 Кьево 1:2 Лацио СA
- 20.08.2017 Удинезе 1:2 Кьево СA
- 12.08.2017 Кьево 2:1 Асколи КИ
- 06.08.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кьево ТМК
- 29.07.2017 Карпи 3:4 Кьево ТМК
- 26.07.2017 Кьево 2:0 Тренто ТМК
- 25.07.2017 Кьево 6:0 Чиливерге Маццано ТМК
- 22.07.2017 Наполи 1:1 Кьево ТМК
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
- 27.05.2017 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома СA
- 14.05.2017 Сампдория 1:1 Кьево СA
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Кьево: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
- 14.05.2017 Сампдория 1:1 Кьево Серия A
- 18.12.2016 Кьево 2:1 Сампдория Серия A
- 30.07.2016 Сампдория 2:0 Кьево Товарищеские матчи. Клубы
- 20.03.2016 Сампдория 0:1 Кьево Серия A
- 02.11.2015 Кьево 1:1 Сампдория Серия A
- 15.02.2015 Кьево 2:1 Сампдория Серия A
- 24.09.2014 Сампдория 2:1 Кьево Серия A
- 27.04.2014 Сампдория 2:1 Кьево Серия A
- 15.12.2013 Кьево 0:1 Сампдория Серия A
- 24.02.2013 Сампдория 2:0 Кьево Серия A
- 06.10.2012 Кьево 2:1 Сампдория Серия A
- 03.04.2011 Кьево 0:0 Сампдория Серия A
- 14.11.2010 Сампдория 0:0 Кьево Серия A
- 03.04.2010 Кьево 1:2 Сампдория Серия A
- 22.11.2009 Сампдория 2:1 Кьево Серия A
- 01.02.2009 Кьево 1:1 Сампдория Серия A
- 21.09.2008 Сампдория 1:1 Кьево Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 7
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|7.
|Фиорентина
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|10.
|Кьево
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|16 - 21
|10
|14.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|15.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|16.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
Первый тайм
29'
Томович Ненад выбил мяч на угловой.
28'
Меджорини Риккардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
28'
Меджорини Риккардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Меджорини Риккардо на финте ушёл от оппонента.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Торрейра Лукас отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
25'
Кастро Лукас получает желтую карточку.
25'
Кастро Лукас совершает грубый фол. Линетти Кароль был жертвой
24'
Бирса Вальтер сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Каччаторе Фабрицио из клуба "Кьево" отправил мяч головой в ворота.
24'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
24'
Инглесе Роберто из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
23'
23'
Бирса Вальтер из команды Кьево бьет головой мимо ворот
23'
Инглесе Роберто из команды Кьево сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
22'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
22'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает навес
20'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Линетти Кароль!
20'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Стринич Иван из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
Квальярелла Фабио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Стринич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
18'
18'
Бастьен Самюэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Бастьен Самюэль из команды Кьево устремляется вперед с мячом.
17'
Бастьен Самюэль из команды Кьево в офсайде
17'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает подножку. Бастьен Самюэль заработал фол.
16'
16'
Бастьен Самюэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
16'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Бирса Вальтер на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Томович Ненад из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Сапата Дуван.
14'
Линетти Кароль из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Кастро Лукас.
14'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
13'
13'
Меджорини Риккардо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
13'
Бирса Вальтер из команды Кьево сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
13'
12'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
11'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
9'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
9'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
9'
Квальярелла Фабио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
6'
6'
Бастьен Самюэль из команды Кьево в офсайде
5'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Бастьен Самюэль заработал фол.
5'
Бирса Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
4'
Меджорини Риккардо наказан за толчок Сала Джакопо
4'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
После дальнего удара, который нанес Инглесе Роберто мяч отбит вратарем
1'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Кьево
Сампдория
90.9% (159)
Ничья:
6.9% (12)
Кьево
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
38.3% (67)
1:0 Сампдория:
26.3% (46)
2:0 Сампдория:
17.1% (30)
3:1 Сампдория:
5.1% (9)
1:1 Ничья:
4.6% (8)
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