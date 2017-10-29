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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Дачия-Арена
Состав команд
17
Нюйтинк
Брэм
53
Аднан
Али
20
Лопес
Макси
27
Куртич
Ясмин
72
Иличич
Йосип
Удинезе 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 19 Стрюгер-Ларсен Йенс Защитник
- 5 Данило Ларанжера Защитник
- 17 Нюйтинк Брэм Защитник
- 53 Аднан Али Защитник
- 85 Бехрами Валон Полузащитник
- 72 Барак Антонин Полузащитник
- 6 Фофана Секо Полузащитник
- 10 Де Пауль Родриго Нападающий
- 20 Лопес Макси Нападающий
- 13 Ингельссон Сванте Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Скуффет Симоне Вратарь
- 25 Борселлини Давиде Вратарь
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 97 Пеццелла Джузеппе Защитник
- 27 Видмер Сильван Защитник
- 4 Анджелла Габриэле Защитник
- 23 Халльфредссон Эмиль Полузащитник
- 99 Балич Андрия Полузащитник
- 7 Матос Ридер Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 9 Баич Риад Нападающий
- 18 Перица Стипе Нападающий
- Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Каэтано Самир Дисквалифицирован
Аталанта 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Бериша Этрит Вратарь
- 3 Толой Рафаэл Защитник
- 13 Кальдара Маттиа Защитник
- 5 Мазиелло Андреа Защитник
- 21 Кастань Тимоти Полузащитник
- 4 Кристанте Бриан Полузащитник
- 15 Де Рон Мартен Полузащитник
- 37 Спинаццола Леонардо Полузащитник
- 27 Куртич Ясмин Полузащитник
- 29 Петанья Андреа Нападающий
- 72 Иличич Йосип Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Голлини Пьерлуиджи Вратарь
- 31 Росси Франческо Вратарь
- 95 Бастони Алессандро Защитник
- 6 Паломино Хосе Защитник
- 28 Манчини Джанлука Защитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 23 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 8 Госенс Робин Полузащитник
- 11 Фройлер Ремо Полузащитник
- 7 Орсолини Риккардо Нападающий
- 20 Видо Лука Нападающий
- Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Шмидт Жоао Травмирован
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
- 07.10.2017 Домжале 1:1 Удинезе ТМК
- 30.09.2017 Удинезе 4:0 Сампдория СA
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Удинезе 2:3 Торино СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 10.09.2017 Удинезе 1:0 Дженоа СA
- 02.09.2017 Горица 0:0 Удинезе ТМК
- 02.09.2017 Истра Пула 0:1 Удинезе ТМК
- 27.08.2017 СПАЛ 2013 3:2 Удинезе СA
- 20.08.2017 Удинезе 1:2 Кьево СA
- 12.08.2017 Удинезе 3:2 Фрозиноне КИ
- 09.08.2017 Сельта 1:1 Удинезе ТМК
- 05.08.2017 Удинезе 1:2 АЗ Алкмаар ТМК
- 30.07.2017 Удинезе 1:1 Ганновер 96 ТМК
- 26.07.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Удинезе ТМК
- 23.07.2017 Удинезе 2:2 Кайсериспор ТМК
- 19.07.2017 Удинезе 4:1 Аль-Ахли Джидда ТМК
Аталанта (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 28.09.2017 Лион 1:1 Аталанта ЛЕ
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
- 20.09.2017 Аталанта 5:1 Кротоне СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 10.09.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло СA
- 02.09.2017 Аталанта 4:1 Алессандрия ТМК
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 11.08.2017 Валенсия 1:2 Аталанта ТМК
- 02.08.2017 Аталанта 1:0 Новара ТМК
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 26.07.2017 Аталанта 1:0 Лилль ТМК
- 23.07.2017 Аталанта 3:1 Джана Эрминио ТМК
- 19.07.2017 Аталанта 15:0 Брусапорто ТМК
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Аталанта: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 07.05.2017 Удинезе 1:1 Аталанта Серия A
- 11.12.2016 Аталанта 1:3 Удинезе Серия A
- 08.05.2016 Аталанта 1:1 Удинезе Серия A
- 06.01.2016 Удинезе 2:1 Аталанта Серия A
- 02.12.2015 Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Италии
- 15.03.2015 Аталанта 0:0 Удинезе Серия A
- 26.10.2014 Удинезе 2:0 Аталанта Серия A
- 23.02.2014 Удинезе 1:1 Аталанта Серия A
- 29.09.2013 Аталанта 2:0 Удинезе Серия A
- 27.07.2013 Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи. Сборные
- 12.05.2013 Удинезе 2:1 Аталанта Серия A
- 22.12.2012 Аталанта 1:1 Удинезе Серия A
- 28.07.2012 Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы)
- 04.03.2012 Удинезе 0:0 Аталанта Серия A
- 16.10.2011 Аталанта 0:0 Удинезе Серия A
- 07.03.2010 Аталанта 0:0 Удинезе Серия A
- 18.10.2009 Удинезе 1:3 Аталанта Серия A
- 03.05.2009 Удинезе 3:0 Аталанта Серия A
- 07.12.2008 Аталанта 3:0 Удинезе Серия A
- 02.03.2008 Удинезе 2:0 Аталанта Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 7
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|7.
|Фиорентина
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|10.
|Кьево
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|16 - 21
|10
|14.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|15.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|16.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
Первый тайм
28'
28'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает пас партнеру.
27'
26'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бехрами Валон и мяч снова в игре
25'
Куртич Ясмин из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Бицарри Альбано выбил мяч на угловой.
25'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
24'
21'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес
19'
Лопес Макси коснулся мяча рукой.
19'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает навес
19'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Ингельссон Сванте заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Бехрами Валон из команды Удинезе делает подножку. Кастань Тимоти заработал фол.
13'
Лопес Макси наказан за толчок Кальдара Маттиа
12'
Кастань Тимоти наказан за толчок Данило Ларанжера
12'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
12'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Кастань Тимоти на финте ушёл от оппонента.
11'
Удар от ворот произведет Удинезе
10'
10'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
7'
7'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
6'
Барак Антонин из команды Удинезе подал угловой справа.
6'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
6'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
5'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Лопес Макси из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Данило Ларанжера из команды Удинезе наносит очень неточный удар.
1'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта наносит очень неточный удар.
1'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Аталанта
Удинезе
22.3% (39)
Ничья:
44% (77)
Аталанта
33.7% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.3% (67)
1:2 Аталанта:
19.4% (34)
0:1 Аталанта:
12% (21)
2:1 Удинезе:
10.9% (19)
1:0 Удинезе:
6.3% (11)
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