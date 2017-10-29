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Стадион:
Удинезе
0:0
Первый тайм: 28'
Аталанта
0' 28'
Первый тайм
28'
Удар от ворот произведет Аталанта
28'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает пас партнеру.
27'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бехрами Валон и мяч снова в игре
25'
Куртич Ясмин из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
25'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Бицарри Альбано выбил мяч на угловой.
25'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает навес
24'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес
Фол, нарушение
19'
Лопес Макси коснулся мяча рукой.
19'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает навес
19'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает подножку. Ингельссон Сванте заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Бехрами Валон из команды Удинезе делает подножку. Кастань Тимоти заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Лопес Макси наказан за толчок Кальдара Маттиа
Фол, нарушение
12'
Кастань Тимоти наказан за толчок Данило Ларанжера
Угловой
12'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
12'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Кастань Тимоти на финте ушёл от оппонента.
11'
Удар от ворот произведет Удинезе
10'
Удар от ворот произведет Аталанта
10'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
10'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
7'
Удар от ворот произведет Аталанта
7'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
Угловой
6'
Барак Антонин из команды Удинезе подал угловой справа.
6'
Кальдара Маттиа выбил мяч на угловой.
6'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Лопес Макси из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Данило Ларанжера из команды Удинезе наносит очень неточный удар.
1'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта наносит очень неточный удар.
Угловой
1'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Аталанта
Удинезе
22.3% (39)
Ничья:
44% (77)
Аталанта
33.7% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.3% (67)
Аталанта:
19.4% (34)
Аталанта:
12% (21)
Удинезе:
10.9% (19)
Удинезе:
6.3% (11)
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