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Стадион:
Верона
 
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Интер Милан
announcement
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До начала матча осталось 21 час 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Верона - Интер Милан, который состоится 30.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Верона - Интер Милан
Верона
1.4% (2)
Ничья:
2.9% (4)
Интер Милан
95.7% (133)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
38.1% (53)
Интер Милан:
25.2% (35)
Интер Милан:
12.2% (17)
Интер Милан:
11.5% (16)
Интер Милан:
3.6% (5)
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