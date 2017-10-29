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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Позже
Состав команд
75
Эрто
Томас
25
Миранда
Жоао
55
Нагатомо
Юто
20
Валеро
Борха
44
Перишич
Иван
Верона 4-4-2
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 2 Ромуло Соуза Защитник
- 75 Эрто Томас Защитник
- 12 Караччоло Антонио Защитник
- 69 Супрайен Самуэль Защитник
- 7 Верде Даниэле Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 93 Фарес Мохамед Полузащитник
- 10 Черчи Алессио Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- Главный тренер: Fabio Pecchia
- Травмы и дисквалификации
- Касерес Мартин Травмирован
- Бьянкетти Маттео Травмирован
- Сукулини Франко Травмирован
- Бюхель Марсель Травмирован
- Валоти Матиа Травмирован
- Феррари Алекс Травмирован
Интер Милан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ханданович Самир Вратарь
- 33 Д'Амброзио Данило Защитник
- 37 Шкриньяр Милан Защитник
- 25 Миранда Жоао Защитник
- 55 Нагатомо Юто Защитник
- 11 Вечино Матиас Полузащитник
- 5 Гальярдини Роберто Полузащитник
- 87 Кандрева Антонио Полузащитник
- 20 Валеро Борха Полузащитник
- 44 Перишич Иван Полузащитник
- 9 Икарди Мауро Нападающий
- Главный тренер: Спаллетти Лучано
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Торино 2:2 Верона СA
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Верона 0:0 Сампдория СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 10.09.2017 Верона 0:5 Фиорентина СA
- 27.08.2017 Кротоне 0:0 Верона СA
- 19.08.2017 Верона 1:3 Наполи СA
- 13.08.2017 Верона 3:1 Авеллино КИ
- 06.08.2017 Ньюкасл 2:0 Верона ТМК
- 29.07.2017 Сампдория 0:1 Верона ТМК
- 15.07.2017 Триестина 0:4 Верона ТМК
- 18.05.2017 Чезена 0:0 Верона СB
- 13.05.2017 Верона 1:1 Карпи СB
- 06.05.2017 Виртус Энтелла 1:2 Верона СB
- 01.05.2017 Верона 3:2 Виченца СB
- 25.04.2017 Перуджа 1:1 Верона СB
- 22.04.2017 Бари 0:2 Верона СB
Интер Милан (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан СA
- 16.09.2017 Кротоне 0:2 Интер Милан СA
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Интер Милан 3:0 Фиорентина СA
- 12.08.2017 Интер Милан 1:0 Бетис ТМК
- 06.08.2017 Интер Милан 3:1 Вильярреал ТМК
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 27.07.2017 Бавария 0:2 Интер Милан МКЧ
- 24.07.2017 Интер Милан 1:0 Лион МКЧ
- 21.07.2017 Интер Милан 1:1 Шальке 04 ТМК
- 15.07.2017 Интер Милан 1:2 Нюрнберг ТМК
- 09.07.2017 Интер Милан 2:1 Ваттенс ТМК
- 28.05.2017 Интер Милан 5:2 Удинезе СA
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
- 07.02.2016 Верона 3:3 Интер Милан Серия A
- 23.09.2015 Интер Милан 1:0 Верона Серия A
- 11.04.2015 Верона 0:3 Интер Милан Серия A
- 09.11.2014 Интер Милан 2:2 Верона Серия A
- 15.03.2014 Верона 0:2 Интер Милан Серия A
- 26.10.2013 Интер Милан 4:2 Верона Серия A
- 19.12.2012 Интер Милан 2:0 Верона Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 8
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 18
|16
|10.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|11.
|Кьево
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|18 - 22
|12
|14.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 21
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 19
|8
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
-
До начала матча осталось 21 час 26 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Верона - Интер Милан, который состоится 30.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Верона - Интер Милан, который состоится 30.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Верона - Интер Милан
Верона
1.4% (2)
Ничья:
2.9% (4)
Интер Милан
95.7% (133)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Интер Милан:
38.1% (53)
1:2 Интер Милан:
25.2% (35)
1:3 Интер Милан:
12.2% (17)
0:1 Интер Милан:
11.5% (16)
0:3 Интер Милан:
3.6% (5)
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