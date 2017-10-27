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Стадион:
Рома
 
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Болонья
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До начала матча осталось 22 часа 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Болонья, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Рома - Болонья
Рома
99% (99)
Ничья:
1% (1)
Болонья
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
58% (58)
Рома:
12% (12)
Рома:
11% (11)
Рома:
9% (9)
Рома:
5% (5)
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