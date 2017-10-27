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Стадион: Олимпийский (Рим)
Состав команд
25
Масина
Адам
16
Поли
Андреа
Рома 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алисон Бекер Вратарь
- 24 Флоренци Алессандро Защитник
- 20 Фасио Федерико Защитник
- 5 Жуан Жезус Защитник
- 11 Коларов Александар Защитник
- 7 Пеллегрини Лоренцо Полузащитник
- 16 Де Росси Даниэле Полузащитник
- 6 Стротман Кевин Полузащитник
- 8 Перотти Диего Нападающий
- 9 Джеко Эдин Нападающий
- 92 Эль-Шаарави Стефан Нападающий
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Кардсдорп Рик Травмирован
- Манолас Костас Травмирован
- Эмерсон Палмиери Травмирован
Болонья 4-3-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Жуниор Вратарь
- 4 Крафт Эмиль Защитник
- 3 Гонсалес Джанкарло Защитник
- 18 Хеландер Филип Защитник
- 25 Масина Адам Защитник
- 2 Надь Адам Полузащитник
- 5 Пульгар Эрик Полузащитник
- 16 Поли Андреа Полузащитник
- 9 Верди Симоне Нападающий
- 10 Дестро Маттиа Нападающий
- 14 Ди Франческо Федерико Нападающий
- Главный тренер: Донадони Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Миранте Антонио Травмирован
- Торосидис Василис Травмирован
- М'Байе Ибрахим Травмирован
- Тайдер Сафир Травмирован
- Кейта Шейк Травмирован
- Паласио Родриго Травмирован
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 Рома 1:0 Словацко ТМК
- 11.07.2017 Пинцоло 0:8 Рома ТМК
Болонья (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 30.09.2017 Дженоа 0:1 Болонья СA
- 24.09.2017 Сассуоло 0:1 Болонья СA
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан СA
- 16.09.2017 Фиорентина 2:1 Болонья СA
- 10.09.2017 Болонья 0:3 Наполи СA
- 26.08.2017 Беневенто 0:1 Болонья СA
- 20.08.2017 Болонья 1:1 Торино СA
- 12.08.2017 Болонья 0:3 Читтаделла КИ
- 06.08.2017 Хоффенхайм 1:2 Болонья ТМК
- 05.08.2017 Хоффенхайм 3:0 Болонья ТМК
- 03.08.2017 Болонья 3:2 Лехвия ТМК
- 31.07.2017 Кёльн 1:1 Болонья ТМК
- 23.07.2017 Болонья 5:0 Тренто ТМК
- 22.07.2017 Болонья 3:0 Судтирол ТМК
- 16.07.2017 Болонья 17:0 Виртус ТМК
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус СA
- 21.05.2017 Милан 3:0 Болонья СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 10
- 09.04.2017 Болонья 0:3 Рома Серия A
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья Серия A
- 11.04.2016 Рома 1:1 Болонья Серия A
- 21.11.2015 Болонья 2:2 Рома Серия A
- 22.02.2014 Болонья 0:1 Рома Серия A
- 29.09.2013 Рома 5:0 Болонья Серия A
- 27.01.2013 Болонья 3:3 Рома Серия A
- 16.09.2012 Рома 2:3 Болонья Серия A
- 29.01.2012 Рома 1:1 Болонья Серия A
- 21.12.2011 Болонья 0:2 Рома Серия A
- 23.02.2011 Болонья 0:1 Рома Серия A
- 19.09.2010 Рома 2:2 Болонья Серия A
- 24.03.2010 Болонья 0:2 Рома Серия A
- 01.11.2009 Рома 2:1 Болонья Серия A
- 05.04.2009 Рома 2:1 Болонья Серия A
- 17.12.2008 Рома 2:0 Болонья Кубок Италии
- 08.11.2008 Болонья 1:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 7
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 10
|25
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 11
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 5
|21
|6.
|Сампдория
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|10.
|Кьево
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 11
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 21
|9
|14.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 16
|8
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 20
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|10
|0
|0
|10
|3 - 24
|0
-
До начала матча осталось 22 часа 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Болонья, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Болонья, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Рома - Болонья
Рома
99% (99)
Ничья:
1% (1)
Болонья
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
58% (58)
2:1 Рома:
12% (12)
3:1 Рома:
11% (11)
3:0 Рома:
9% (9)
1:0 Рома:
5% (5)
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