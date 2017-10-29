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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
23' Желтая карточкаАскуа Африйе
0:1
30' ГолБарелла Николо
1:1
40' ГолФальке Яго
41' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
|
23'
30'
0:1
40'
1:1
Состав команд
14
Фальке
Яго
10
Ляич
Адем
16
Фараго
Паоло
17
Фариас
Диего
Торино 4-3-2-1
- Основной состав
- 39 Сиригу Сальваторе Вратарь
- 29 Де Сильвестри Лоренцо Защитник
- 33 Н'Кулу Николя Защитник
- 24 Моретти Эмилиано Защитник
- 15 Ансальди Кристиан Защитник
- 6 Аскуа Африйе Полузащитник
- 5 Вальдифиори Мирко Полузащитник
- 8 Базелли Даниэле Полузащитник
- 14 Фальке Яго Полузащитник
- 10 Ляич Адем Полузащитник
- 9 Белотти Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ичасо Сальвадор Вратарь
- 32 Vanja Milinkovic-Savic Вратарь
- 13 Бурдиссо Николас Защитник
- 3 Молинаро Кристиан Защитник
- 22 Оби Джоэл Полузащитник
- 99 Умар Садик Полузащитник
- 21 Беренгер Алекс Полузащитник
- 16 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 11 Ньянг М'Байе Полузащитник
- 31 Бое Лукас Нападающий
- 19 Де Лука Мануэль Нападающий
- 20 Эдера Симоне Нападающий
- Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Лянко Войнович Травмирован
- Баррека Антонио Дисквалифицирован
- Ринкон Томас Дисквалифицирован
Кальяри 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Рафаэл Биттенкур Вратарь
- 13 Романья Филиппо Защитник
- 3 Андреолли Марко Защитник
- 24 Капуано Марко Защитник
- 16 Фараго Паоло Полузащитник
- 8 Чигарини Лука Полузащитник
- 18 Барелла Николо Полузащитник
- 20 Падоин Симоне Полузащитник
- 10 Педру Жоау III Полузащитник
- 17 Фариас Диего Нападающий
- 30 Паволетти Леонардо Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Кроста Лука Вратарь
- 29 Дага Риккардо Вратарь
- 2 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 23 Чеппители Лука Защитник
- 21 Ионице Артур Полузащитник
- 12 Мьянге Сенна Полузащитник
- 4 Дессена Даниэле Полузащитник
- 9 Джаннетти Никколо Полузащитник
- 25 Сау Марко Нападающий
- 37 Riccardo Ladinetti
- 35 Luca Gagliano
- Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Пизакане Фабио Травмирован
- Коссу Андреа Травмирован
- Краньо Алессио Травмирован
Предыдущие игры
Торино (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 25.10.2017 Фиорентина 3:0 Торино СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 15.10.2017 Кротоне 2:2 Торино СA
- 05.10.2017 Торино 5:1 Казале ТМК
- 01.10.2017 Торино 2:2 Верона СA
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Удинезе 2:3 Торино СA
- 17.09.2017 Торино 2:2 Сампдория СA
- 10.09.2017 Беневенто 0:1 Торино СA
- 27.08.2017 Торино 3:0 Сассуоло СA
- 20.08.2017 Болонья 1:1 Торино СA
- 11.08.2017 Торино 7:1 Трапани КИ
- 06.08.2017 Фрайбург 1:2 Торино ТМК
- 04.08.2017 Торино 2:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 29.07.2017 Генгам 0:2 Торино ТМК
- 23.07.2017 Ренате 0:5 Торино ТМК
- 20.07.2017 Ольджинатезе 1:3 Торино ТМК
- 16.07.2017 Казатезе Рогоредо 0:5 Торино ТМК
- 28.05.2017 Торино 5:3 Сассуоло СA
- 21.05.2017 Дженоа 2:1 Торино СA
Кальяри (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 05.10.2017 Кальяри 5:0 Будони ТМК
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Кальяри 0:1 Сассуоло СA
- 17.09.2017 СПАЛ 2013 0:2 Кальяри СA
- 10.09.2017 Кальяри 1:0 Кротоне СA
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри СA
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри СA
- 12.08.2017 Кальяри 1:1 Палермо КИ
- 07.08.2017 Фенербахче 1:0 Кальяри ТМК
- 05.08.2017 Кротоне 2:2 Кальяри ТМК
- 29.07.2017 Кальяри 0:1 Ольбия ТМК
- 28.07.2017 Кальяри 8:0 Кальяри (до 20 лет) ТМК
- 22.07.2017 Брешия 2:2 Кальяри ТМК
- 28.05.2017 Кальяри 2:1 Милан СA
- 21.05.2017 Сассуоло 6:2 Кальяри СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
Последние игры между собой
Торино: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
- 09.04.2017 Кальяри 2:3 Торино Серия A
- 05.11.2016 Торино 5:1 Кальяри Серия A
- 15.02.2015 Торино 1:1 Кальяри Серия A
- 24.09.2014 Кальяри 1:2 Торино Серия A
- 30.03.2014 Торино 2:1 Кальяри Серия A
- 10.11.2013 Кальяри 2:1 Торино Серия A
- 24.02.2013 Кальяри 4:3 Торино Серия A
- 07.10.2012 Торино 0:1 Кальяри Серия A
- 01.03.2009 Кальяри 0:0 Торино Серия A
- 19.10.2008 Торино 0:1 Кальяри Серия A
- 16.03.2008 Кальяри 3:0 Торино Серия A
- 27.10.2007 Торино 2:0 Кальяри Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 8
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 13
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|10.
|Кьево
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Торино
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|18 - 22
|12
|14.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 18
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 21
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 19
|8
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
Первый тайм
43'
43'
42'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Сиригу Сальваторе
42'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Ансальди Кристиан получает желтую карточку.
41'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Барелла Николо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Ансальди Кристиан сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фальке Яго записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает подножку. Аскуа Африйе заработал фол.
39'
39'
Ляич Адем исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
38'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Ансальди Кристиан заработал фол.
38'
38'
36'
36'
Фариас Диего из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Фариас Диего из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
36'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
36'
36'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Аскуа Африйе заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
33'
33'
Ляич Адем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Вальдифиори Мирко выбил мяч подальше от ворот.
30'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Барелла Николо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Фариас Диего из команды Кальяри делает навес
30'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
29'
Фараго Паоло выбил мяч на угловой.
29'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
29'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино устремляется вперед с мячом.
29'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
28'
Фараго Паоло из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Ансальди Кристиан заработал фол.
27'
26'
26'
Чигарини Лука из команды Кальяри остановил атаку, перехватив мяч.
26'
25'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
25'
25'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
23'
После дальнего удара, который нанес Ансальди Кристиан мяч отбит вратарем
23'
Аскуа Африйе из команды Торино был наказан за старое нарушение.
23'
22'
Белотти Андреа наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
22'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает навес
22'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
21'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фариас Диего из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
21'
Аскуа Африйе из команды Торино нарушает. Паволетти Леонардо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
21'
Ансальди Кристиан ошибается в защите.
21'
20'
Базелли Даниэле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
После дальнего удара, который нанес Белотти Андреа мяч отбит вратарем
19'
Фараго Паоло наказан за толчок Ансальди Кристиан
17'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
17'
16'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Моретти Эмилиано
14'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает подножку. Вальдифиори Мирко заработал фол.
13'
После дальнего удара, который нанес Ансальди Кристиан мяч отбит вратарем
13'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
13'
13'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
12'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
11'
11'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Ансальди Кристиан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
10'
9'
9'
Белотти Андреа на финте ушёл от оппонента.
8'
8'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
8'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
7'
Моретти Эмилиано выбил мяч на угловой.
7'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
7'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
7'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
6'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
6'
5'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
4'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает подножку. Фараго Паоло заработал фол.
3'
Сиригу Сальваторе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Чигарини Лука выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 1:1 Кальяри
Торино
88.7% (157)
Ничья:
8.5% (15)
Кальяри
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
40.7% (72)
1:0 Торино:
27.1% (48)
2:0 Торино:
14.7% (26)
3:1 Торино:
5.1% (9)
1:1 Ничья:
4.5% (8)
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