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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
1:1
Первый тайм: 42'
Кальяри
0'
23' Желтая карточка
Аскуа Африйе
0:1
30' Гол
Барелла Николо
1:1
40' Гол
Фальке Яго
41' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
42'
Первый тайм
43'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
42'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Ансальди Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Барелла Николо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Ансальди Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фальке Яго записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
40'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает подножку. Аскуа Африйе заработал фол.
39'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
39'
Ляич Адем исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
38'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает подножку. Ансальди Кристиан заработал фол.
38'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
36'
Удар от ворот произведет Торино
36'
Фариас Диего из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Фариас Диего из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
36'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
36'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Аскуа Африйе заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
34'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
34'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
33'
Удар от ворот произведет Кальяри
33'
Ляич Адем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Вальдифиори Мирко выбил мяч подальше от ворот.
30'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Барелла Николо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Фариас Диего из команды Кальяри делает навес
30'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
29'
Фараго Паоло выбил мяч на угловой.
29'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
29'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино устремляется вперед с мячом.
29'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
28'
Фараго Паоло из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
27'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Ансальди Кристиан заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Торино
26'
Удар от ворот произведет Кальяри
26'
Чигарини Лука из команды Кальяри остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
25'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
Угловой
25'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
25'
Ляич Адем из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
25'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
23'
После дальнего удара, который нанес Ансальди Кристиан мяч отбит вратарем
23'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
Желтая карточка
23'
Аскуа Африйе из команды Торино был наказан за старое нарушение.
23'
Удар от ворот произведет Кальяри
22'
Белотти Андреа наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
22'
Вальдифиори Мирко из команды Торино делает навес
22'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
21'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фариас Диего из команды Кальяри устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
21'
Аскуа Африйе из команды Торино нарушает. Паволетти Леонардо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
21'
Ансальди Кристиан ошибается в защите.
21'
Удар от ворот произведет Кальяри
20'
Базелли Даниэле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
После дальнего удара, который нанес Белотти Андреа мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
19'
Фараго Паоло наказан за толчок Ансальди Кристиан
17'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
16'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
15'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Базелли Даниэле из команды Торино делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
14'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает подножку. Вальдифиори Мирко заработал фол.
13'
После дальнего удара, который нанес Ансальди Кристиан мяч отбит вратарем
13'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
13'
Удар от ворот произведет Торино
13'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
12'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
11'
Удар от ворот произведет Кальяри
11'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Барелла Николо из команды Кальяри делает подножку. Ансальди Кристиан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
9'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Белотти Андреа на финте ушёл от оппонента.
8'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
8'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
7'
Моретти Эмилиано выбил мяч на угловой.
7'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
7'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
Фол, нарушение
7'
Базелли Даниэле из команды Торино делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
6'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
6'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
5'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
5'
Ляич Адем на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает подножку. Фараго Паоло заработал фол.
3'
Сиригу Сальваторе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Чигарини Лука выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 1:1 Кальяри
Торино
88.7% (157)
Ничья:
8.5% (15)
Кальяри
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
40.7% (72)
Торино:
27.1% (48)
Торино:
14.7% (26)
Торино:
5.1% (9)
Ничья:
4.5% (8)
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