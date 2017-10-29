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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кротоне
2:0
Первый тайм: 28'
Фиорентина
0'
1:0
17' Гол
Будимир Анте
2:0
19' Гол
Тротта Марселло
28'
Первый тайм
28'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Симеоне Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Удар от ворот произведет Фиорентина
27'
Павлович Данэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Эйссерик Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Налини Андреа из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
25'
Чеккерини Федерико выбил мяч на угловой.
25'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
25'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
24'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Фиорентина
24'
Тротта Марселло из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
24'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
24'
Бираги Кристиано ошибается в защите.
23'
Налини Андреа пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
Павлович Данэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Лорини Венсан из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Стоян Адриан.
21'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
21'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
20'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Бадель Милан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
20'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тротта Марселло!
18'
Тротта Марселло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
Тротта Марселло из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
18'
Астори Давид ошибается в защите.
17'
Тротта Марселло сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Будимир Анте записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
17'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает навес прямо в штрафную.
17'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает пас партнеру.
17'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Павлович Данэль из команды Кротоне подал угловой справа.
16'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
16'
Будимир Анте из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает навес
16'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Налини Андреа из команды Кротоне делает навес
16'
Удар от ворот произведет Кротоне
15'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Удар от ворот произведет Кротоне
13'
Эйссерик Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
13'
Тротта Марселло наказан за толчок Астори Давид
Фол, нарушение
11'
Будимир Анте коснулся мяча рукой.
11'
Удар от ворот произведет Кротоне
11'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Удар от ворот произведет Кротоне
9'
Кьеза Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Будимир Анте из команды Кротоне делает подножку. Эйссерик Валентин заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Фиорентина
7'
Сампиризи Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Тротта Марселло из команды Кротоне нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
7'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
7'
Удар от ворот произведет Кротоне
6'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Удар от ворот произведет Фиорентина
6'
Павлович Данэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
5'
Кьеза Федерико наказан за толчок Стоян Адриан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Павлович Данэль из команды Кротоне подал угловой справа.
4'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
4'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
3'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Кротоне
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 2:0 Фиорентина
Кротоне
3.4% (6)
Ничья:
4.6% (8)
Фиорентина
92% (160)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
35.6% (62)
Фиорентина:
29.9% (52)
Фиорентина:
18.4% (32)
Фиорентина:
4% (7)
Ничья:
3.4% (6)
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