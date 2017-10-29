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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Эцио Шида
2:0
Первый тайм: 28'
1:0
17' ГолБудимир Анте
2:0
19' ГолТротта Марселло
|
17'
1:0
19'
2:0
Состав команд
34
Шимич
Штефан
17
Будимир
Анте
Кротоне 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 34 Шимич Штефан Защитник
- 7 Чеккерини Федерико Защитник
- 20 Павлович Данэль Защитник
- 9 Налини Андреа Полузащитник
- 10 Барберис Андреа Полузащитник
- 38 Мандрагора Роландо Полузащитник
- 5 Стоян Адриан Полузащитник
- 29 Тротта Марселло Нападающий
- 17 Будимир Анте Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Феста Марко Вратарь
- 78 Висково Аньелло Вратарь
- 87 Мартелла Бруно Защитник
- 93 Айети Арлинд Защитник
- 44 Кабрера Леандро Защитник
- 89 Крочата Джованни Полузащитник
- 14 Сульич Чазим Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 37 Фараони Марко Полузащитник
- 13 Ицко Мариано Полузащитник
- 99 Сими Нванкво Нападающий
- 8 Hermes Aristoteles Romero
- Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Тумминелло Марко Травмирован
- Крагль Оливер Травмирован
- Тонев Александар Травмирован
Фиорентина 4-3-2-1
- Основной состав
- 57 Спортьелло Марко Вратарь
- 2 Лорини Венсан Защитник
- 20 Песселья Херман Защитник
- 13 Астори Давид Защитник
- 3 Бираги Кристиано Защитник
- 24 Бенасси Марко Полузащитник
- 5 Бадель Милан Полузащитник
- 17 Верету Жордан Полузащитник
- 25 Кьеза Федерико Полузащитник
- 10 Эйссерик Валентин Полузащитник
- 9 Симеоне Джованни Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Черофолини Микеле Вратарь
- 97 Дронговски Бартломей Вратарь
- 31 Уго Витор Защитник
- 76 Гаспар Бруну Защитник
- 15 Оливера Максимильяно Защитник
- 4 Миленкович Никола Защитник
- 6 Карлос Санчес Полузащитник
- 11 Хаджи Янис Полузащитник
- 28 Диаш Жиль Полузащитник
- 19 Кристофоро Себастьян Полузащитник
- 27 Ло Фасо Симоне Полузащитник
- 30 Бабакар Хоума Нападающий
- Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Сапонара Риккардо Травмирован
- Теро Сириль Травмирован
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 21.10.2017 Сампдория 5:0 Кротоне СA
- 15.10.2017 Кротоне 2:2 Торино СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 24.09.2017 Кротоне 2:0 Беневенто СA
- 20.09.2017 Аталанта 5:1 Кротоне СA
- 16.09.2017 Кротоне 0:2 Интер Милан СA
- 10.09.2017 Кальяри 1:0 Кротоне СA
- 27.08.2017 Кротоне 0:0 Верона СA
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
- 17.08.2017 Роччелла 0:8 Кротоне ТМК
- 12.08.2017 Кротоне 2:1 Пьяченца КИ
- 05.08.2017 Кротоне 2:2 Кальяри ТМК
- 29.07.2017 Кротоне 1:0 Сикула Леонцио ТМК
- 22.07.2017 Акри 0:6 Кротоне ТМК
- 28.05.2017 Кротоне 3:1 Лацио СA
- 21.05.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 14.05.2017 Кротоне 1:0 Удинезе СA
- 07.05.2017 Пескара 0:1 Кротоне СA
- 30.04.2017 Кротоне 1:1 Милан СA
Фиорентина (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.10.2017 Фиорентина 3:0 Торино СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 16.09.2017 Фиорентина 2:1 Болонья СA
- 10.09.2017 Верона 0:5 Фиорентина СA
- 27.08.2017 Фиорентина 1:2 Сампдория СA
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Интер Милан 3:0 Фиорентина СA
- 13.08.2017 Фиорентина 0:0 Парма ТМК
- 10.08.2017 Пистоезе 0:3 Фиорентина ТМК
- 06.08.2017 Вольфсбург 0:2 Фиорентина ТМК
- 01.08.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Фиорентина ТМК
- 29.07.2017 Спортинг Л 1:0 Фиорентина ТМК
- 22.07.2017 Фиорентина 1:1 Бари ТМК
- 19.07.2017 Фиорентина 5:0 Тренто ТМК
- 15.07.2017 Фиорентина 11:0 Трентино Тим ТМК
- 12.07.2017 Фиорентина 7:0 Вал ди Фасса ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 7
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|7.
|Фиорентина
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|10.
|Кьево
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|16 - 21
|10
|14.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|15.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|16.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
Первый тайм
28'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Симеоне Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
27'
Павлович Данэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Эйссерик Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Налини Андреа из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина подал угловой справа.
25'
Чеккерини Федерико выбил мяч на угловой.
25'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
25'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
24'
24'
Тротта Марселло из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
24'
24'
Бираги Кристиано ошибается в защите.
23'
Налини Андреа пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
Павлович Данэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Лорини Венсан из команды Фиорентина опасно играет. Чуть не пострадал Стоян Адриан.
21'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
21'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Бадель Милан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
20'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тротта Марселло!
18'
Тротта Марселло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
Тротта Марселло из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
18'
Астори Давид ошибается в защите.
17'
Тротта Марселло сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Будимир Анте записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
17'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает навес прямо в штрафную.
17'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает пас партнеру.
17'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Павлович Данэль из команды Кротоне подал угловой справа.
16'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
16'
Будимир Анте из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает навес
16'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
15'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
13'
Эйссерик Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Тротта Марселло наказан за толчок Астори Давид
11'
Будимир Анте коснулся мяча рукой.
11'
11'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
9'
Кьеза Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
8'
Будимир Анте из команды Кротоне делает подножку. Эйссерик Валентин заработал фол.
8'
7'
Сампиризи Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Тротта Марселло из команды Кротоне нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
7'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
7'
6'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
6'
Павлович Данэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
Кьеза Федерико наказан за толчок Стоян Адриан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Павлович Данэль из команды Кротоне подал угловой справа.
4'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
4'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
3'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 2:0 Фиорентина
Кротоне
3.4% (6)
Ничья:
4.6% (8)
Фиорентина
92% (160)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Фиорентина:
35.6% (62)
0:1 Фиорентина:
29.9% (52)
0:2 Фиорентина:
18.4% (32)
1:3 Фиорентина:
4% (7)
1:1 Ничья:
3.4% (6)
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