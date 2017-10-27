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Стадион: Сан-Паоло
Состав команд
25
Рейна
Пепе
31
Гулам
Фаузи
17
Гамшик
Марек
14
Мертенс
Дрис
Наполи 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рейна Пепе Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 33 Альбиоль Рауль Защитник
- 26 Кулибали Калиду Защитник
- 31 Гулам Фаузи Защитник
- 5 Аллан Маркес Полузащитник
- 8 Жоржиньо Фрелло Полузащитник
- 17 Гамшик Марек Полузащитник
- 7 Кальехон Хосе Нападающий
- 14 Мертенс Дрис Нападающий
- 24 Инсинье Лоренцо Нападающий
- Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Милик Аркадиуш Травмирован
Сассуоло 4-3-3
- Основной состав
- 47 Консильи Андреа Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 28 Каннаваро Паоло Защитник
- 15 Ачерби Франческо Защитник
- 13 Пелузо Федерико Защитник
- 12 Сенси Стефано Полузащитник
- 4 Маньянелли Франческо Полузащитник
- 7 Миссироли Симоне Полузащитник
- 25 Берарди Доменико Нападающий
- 11 Фальчинелли Диего Нападающий
- 16 Политано Маттео Нападающий
- Главный тренер: Букки Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Гольданига Эдоардо Травмирован
- Адьяпонг Клод Травмирован
- Дель Орко Кристиан Травмирован
- Фраттези Давиде Травмирован
- Летсерт Тимо Травмирован
- Дункан Альфред Травмирован
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
- 17.09.2017 Наполи 6:0 Беневенто СA
- 13.09.2017 Шахтёр Дн 2:1 Наполи ЛЧ
- 10.09.2017 Болонья 0:3 Наполи СA
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта СA
- 22.08.2017 Ницца 0:2 Наполи ЛЧ
- 19.08.2017 Верона 1:3 Наполи СA
- 16.08.2017 Наполи 2:0 Ницца ЛЧ
- 10.08.2017 Наполи 2:0 Эспаньол ТМК
- 06.08.2017 Борнмут 2:2 Наполи ТМК
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
- 01.08.2017 Атлетико М 2:1 Наполи КА
- 22.07.2017 Наполи 1:1 Кьево ТМК
Сассуоло (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 24.09.2017 Сассуоло 0:1 Болонья СA
- 20.09.2017 Кальяри 0:1 Сассуоло СA
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус СA
- 10.09.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло СA
- 27.08.2017 Торино 3:0 Сассуоло СA
- 20.08.2017 Сассуоло 0:0 Дженоа СA
- 12.08.2017 Сассуоло 2:0 Специя КИ
- 09.08.2017 Сассуоло 3:0 Кремонезе ТМК
- 05.08.2017 Сассуоло 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 04.08.2017 Кастельветро 0:5 Сассуоло ТМК
- 27.07.2017 Сассуоло 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 28.05.2017 Торино 5:3 Сассуоло СA
- 21.05.2017 Сассуоло 6:2 Кальяри СA
- 14.05.2017 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 07.05.2017 Сассуоло 2:2 Фиорентина СA
- 30.04.2017 Эмполи 1:3 Сассуоло СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
- 23.04.2017 Сассуоло 2:2 Наполи Серия A
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
- 16.01.2016 Наполи 3:1 Сассуоло Серия A
- 23.08.2015 Сассуоло 2:1 Наполи Серия A
- 23.02.2015 Наполи 2:0 Сассуоло Серия A
- 28.09.2014 Сассуоло 0:1 Наполи Серия A
- 16.02.2014 Сассуоло 0:2 Наполи Серия A
- 25.09.2013 Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 7
|28
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 11
|25
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 5
|22
|6.
|Сампдория
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|10.
|Кьево
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 11
|15
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 21
|9
|14.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 16
|8
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 20
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|20.
|Беневенто
|Заявка
|10
|0
|0
|10
|3 - 24
|0
-
До начала матча осталось 18 часов 58 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Сассуоло, который состоится 29.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Сассуоло, который состоится 29.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Наполи - Сассуоло
Наполи
100% (119)
Ничья:
0% (0)
Сассуоло
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
42% (50)
3:0 Наполи:
26.9% (32)
3:1 Наполи:
15.1% (18)
2:1 Наполи:
6.7% (8)
1:0 Наполи:
3.4% (4)
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