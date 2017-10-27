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Стадион:
Наполи
 
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Сассуоло
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Сассуоло, который состоится 29.10.2017.
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Прогнозы на матч Наполи - Сассуоло
Наполи
100% (119)
Ничья:
0% (0)
Сассуоло
0% (0)

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Наполи:
42% (50)
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26.9% (32)
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15.1% (18)
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6.7% (8)
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