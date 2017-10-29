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Стадион: Паоло Мацца
30' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
Состав команд
27
Фелипе
Диас
18
Скьявон
Эрос
30
Ригони
Лука
СПАЛ 2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гомис Альфред Вратарь
- 21 Саламон Бартош Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 27 Фелипе Диас Защитник
- 29 Лаццари Мануэль Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 77 Вивиани Федерико Полузащитник
- 18 Скьявон Эрос Полузащитник
- 14 Матьелло Федерико Полузащитник
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- 43 Палоски Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 2 Ойконому Мариос Защитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 20 Мора Лука Полузащитник
- 11 Риццо Лука Полузащитник
- 8 Беллемо Алессандро Полузащитник
- 12 Конате Па Полузащитник
- 9 Бонаццоли Федерико Нападающий
- 22 Боррьелло Марко Нападающий
- 93 Luca Seri
- Главный тренер: Leonardo Semplici
- Травмы и дисквалификации
- Мерет Алекс Травмирован
- Грасси Альберто Травмирован
- Флоккари Сержио Травмирован
Дженоа 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Перин Маттиа Вратарь
- 5 Иццо Армандо Защитник
- 13 Россеттини Лука Защитник
- 87 Жуканович Эрвин Защитник
- 20 Рози Алеандро Полузащитник
- 40 Омеонга Стефан Полузащитник
- 8 Бертолаччи Андреа Полузащитник
- 93 Лашальт Диего Полузащитник
- 30 Ригони Лука Полузащитник
- 11 Адель Таарабт Полузащитник
- 10 Лападула Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Ламанна Эугенио Вратарь
- 14 Бираски Давиде Защитник
- 3 Хентилетти Сантьяго Защитник
- 22 Лазович Дарко Полузащитник
- 44 Велозу Мигель Полузащитник
- 21 Petar Brlek Полузащитник
- 18 Мильоре Франческо Полузащитник
- 64 Пеллегри Пьетро Нападающий
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 17 Палладино Раффаэле Нападающий
- 19 Пандев Горан Нападающий
- Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Кофи Исаак Травмирован
- Сполли Николас Травмирован
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 СПАЛ 2013 0:2 Кальяри СA
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 27.08.2017 СПАЛ 2013 3:2 Удинезе СA
- 20.08.2017 Лацио 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 12.08.2017 СПАЛ 2013 1:0 Ренате КИ
- 06.08.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кьево ТМК
- 30.07.2017 Перуджа 1:1 СПАЛ 2013 ТМК
- 27.07.2017 Местре 1:3 СПАЛ 2013 ТМК
- 26.07.2017 СПАЛ 2013 2:0 Триестина ТМК
- 22.07.2017 Лацио 2:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 15.07.2017 СПАЛ 2013 4:0 Тамаи ТМК
- 18.05.2017 СПАЛ 2013 2:1 Бари СB
- 13.05.2017 Тернана 2:1 СПАЛ 2013 СB
- 07.05.2017 СПАЛ 2013 0:0 Про Верчелли СB
Дженоа (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 30.09.2017 Дженоа 0:1 Болонья СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
- 20.09.2017 Дженоа 1:1 Кьево СA
- 17.09.2017 Дженоа 2:3 Лацио СA
- 10.09.2017 Удинезе 1:0 Дженоа СA
- 30.08.2017 Массезе 2:5 Дженоа ТМК
- 26.08.2017 Дженоа 2:4 Ювентус СA
- 20.08.2017 Сассуоло 0:0 Дженоа СA
- 13.08.2017 Дженоа 2:1 Чезена КИ
- 06.08.2017 Дженоа 4:0 Херенвен ТМК
- 31.07.2017 Савона 0:8 Дженоа ТМК
- 29.07.2017 Нант 0:1 Дженоа ТМК
- 22.07.2017 Хоффенхайм 2:3 Дженоа ТМК
- 28.05.2017 Рома 3:2 Дженоа СA
- 21.05.2017 Дженоа 2:1 Торино СA
- 14.05.2017 Палермо 1:0 Дженоа СA
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|30 - 7
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|7.
|Фиорентина
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|10.
|Кьево
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|16 - 21
|10
|14.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|15.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|16.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
Первый тайм
31'
Бертолаччи Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку.
30'
Скьяттарелла Паскуале совершает грубый фол. Адель Таарабт был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Лападула Джанлука.
29'
Лападула Джанлука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Скьяттарелла Паскуале.
28'
Ригони Лука наказан за толчок Вивиани Федерико
27'
Лападула Джанлука из команды Дженоа в офсайде
27'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
26'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Бертолаччи Андреа.
24'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
23'
Россеттини Лука из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
23'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа подал угловой справа.
23'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
22'
Антенуччи Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
20'
Лападула Джанлука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Саламон Бартош.
20'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает навес
20'
Адель Таарабт нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
18'
Скьяттарелла Паскуале бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
16'
Ригони Лука из команды Дженоа в офсайде
16'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
15'
Палоски Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бертолаччи Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Саламон Бартош из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Адель Таарабт.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
14'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает навес
14'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 устремляется вперед с мячом.
13'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа. Это Антенуччи Мирко заработал фол.
10'
Матьелло Федерико наказан за толчок Рози Алеандро
10'
Саламон Бартош из команды СПАЛ 2013 делает навес
10'
Скьяттарелла Паскуале нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Скьяттарелла Паскуале на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
Саламон Бартош блокирует соперника. Лашальт Диего заработал своей команде штрафной.
8'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Вивиани Федерико
7'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает навес
6'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
6'
Адель Таарабт из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
6'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Дженоа
5'
Скьяттарелла Паскуале выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
После удара головой, который нанес Лападула Джанлука, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
4'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный навес.
3'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Рози Алеандро.
2'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
1'
Жуканович Эрвин выбил мяч на угловой.
1'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
1'
Антенуччи Мирко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Дженоа
СПАЛ 2013
10.3% (18)
Ничья:
49.4% (86)
Дженоа
40.2% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.8% (78)
1:2 Дженоа:
18.4% (32)
0:1 Дженоа:
14.4% (25)
1:0 СПАЛ 2013:
5.2% (9)
2:1 СПАЛ 2013:
4% (7)
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