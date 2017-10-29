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Стадион:
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 31'
Дженоа
0'
30' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
31'
Первый тайм
31'
Бертолаччи Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Скьяттарелла Паскуале совершает грубый фол. Адель Таарабт был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
30'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Лападула Джанлука.
Фол, нарушение
29'
Лападула Джанлука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Скьяттарелла Паскуале.
Фол, нарушение
28'
Ригони Лука наказан за толчок Вивиани Федерико
Офсайд
27'
Лападула Джанлука из команды Дженоа в офсайде
27'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
26'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
25'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Бертолаччи Андреа.
24'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
23'
Россеттини Лука из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа подал угловой справа.
23'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
22'
Антенуччи Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Лападула Джанлука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Саламон Бартош.
20'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает навес
20'
Адель Таарабт нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
18'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
18'
Скьяттарелла Паскуале бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
Офсайд
16'
Ригони Лука из команды Дженоа в офсайде
16'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
15'
Палоски Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бертолаччи Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Саламон Бартош из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Адель Таарабт.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
14'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
14'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 делает навес
14'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
13'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа. Это Антенуччи Мирко заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Матьелло Федерико наказан за толчок Рози Алеандро
10'
Саламон Бартош из команды СПАЛ 2013 делает навес
10'
Скьяттарелла Паскуале нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Скьяттарелла Паскуале на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
9'
Саламон Бартош блокирует соперника. Лашальт Диего заработал своей команде штрафной.
7'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает навес
6'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
Угловой
6'
Адель Таарабт из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
6'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Дженоа
5'
Скьяттарелла Паскуале выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
После удара головой, который нанес Лападула Джанлука, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
4'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный навес.
Фол, нарушение
3'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Рози Алеандро.
2'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
1'
Жуканович Эрвин выбил мяч на угловой.
Угловой
1'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
1'
Антенуччи Мирко бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Дженоа
СПАЛ 2013
10.3% (18)
Ничья:
49.4% (86)
Дженоа
40.2% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.8% (78)
Дженоа:
18.4% (32)
Дженоа:
14.4% (25)
СПАЛ 2013:
5.2% (9)
СПАЛ 2013:
4% (7)
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