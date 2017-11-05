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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
1:1
Конец матча
Специя
0'
0:1
52' Гол
Giuseppe Mastinu
68' Желтая карточка
Michele Castagnetti
77' Желтая карточка
Пессина Маттео
1:1
78' Гол
Паскуаль Мануэль
90' Желтая карточка
Проведель Иван
90' Желтая карточка
Lopez Walter II
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Проведель Иван получает желтую карточку.
82'
Специя производит замену. Марилунго Гуидо уходит, и Солери Эдоардо заменяет его
80'
Эмполи производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Зайц Миха заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паскуаль Мануэль.

Желтая карточка
77'
Пессина Маттео получает желтую карточку.
74'
Специя производит замену. Giulio Maggiore уходит, и Капелли Даниэле заменяет его
69'
Специя производит замену. Giuseppe Mastinu уходит, и Luca Vignali заменяет его
Желтая карточка
68'
Michele Castagnetti получает желтую карточку.
63'
Эмполи производит замену. Унтерзее Жоэль уходит, и Нинкович Никола заменяет его
63'
Эмполи производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Пью Алессандро заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Giuseppe Mastinu.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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