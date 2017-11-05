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Стадион: Карло Кастеллани
0:1
52' ГолGiuseppe Mastinu
68' Желтая карточкаMichele Castagnetti
77' Желтая карточкаПессина Маттео
1:1
78' ГолПаскуаль Мануэль
90' Желтая карточкаПроведель Иван
90' Желтая карточкаLopez Walter II
|
52'
0:1
77'
78'
1:1
90'
90'
Состав команд
Эмполи 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 26 Романьоли Симоне Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 23 Паскуаль Мануэль Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 2 Шимич Лоренцо Защитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 28 Giovanni Di Lorenzo Полузащитник
- 3 Сек Мустафа Полузащитник
- 17 Якупович Арнел Нападающий
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 25 Davide Zappella
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Полузащитник
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- 38 Марилунго Гуидо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Thomas Saloni Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 24 Luca Vignali Полузащитник
- 17 Калабрези Артуро Полузащитник
- 14 Джорджи Луиджи Полузащитник
- 11 Солери Эдоардо Нападающий
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 18 David Okereke Нападающий
- 41 Jacopo Giuliani
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
- 05.08.2017 Эмполи 2:2 Ренате КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 21.05.2017 Эмполи 0:1 Аталанта СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
- 07.05.2017 Эмполи 3:1 Болонья СA
- 30.04.2017 Эмполи 1:3 Сассуоло СA
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи СA
- 15.04.2017 Фиорентина 1:2 Эмполи СA
Специя (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
- 12.08.2017 Сассуоло 2:0 Специя КИ
- 05.08.2017 Специя 3:0 Реджана КИ
- 23.05.2017 Беневенто 2:1 Специя СB
- 18.05.2017 Виченца 0:1 Специя СB
- 13.05.2017 Специя 0:0 Пиза СB
- 05.05.2017 Перуджа 0:0 Специя СB
- 29.04.2017 Специя 0:0 СПАЛ 2013 СB
- 25.04.2017 Фрозиноне 2:0 Специя СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 26.04.2014 Эмполи 2:0 Специя Серия B
- 23.11.2013 Специя 1:3 Эмполи Серия B
- 20.04.2013 Специя 3:0 Эмполи Серия B
- 01.12.2012 Эмполи 2:2 Специя Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|6
|5
|2
|20 - 14
|23
|2.
|Палермо
|13
|5
|7
|1
|17 - 11
|22
|3.
|Эмполи
|13
|6
|3
|4
|25 - 19
|21
|4.
|Кремонезе
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|5.
|Венеция
|13
|5
|6
|2
|16 - 11
|21
|6.
|Бари
|13
|6
|2
|5
|25 - 18
|20
|7.
|Парма
|13
|6
|2
|5
|16 - 13
|20
|8.
|Салернитана
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|9.
|Карпи
|13
|5
|4
|4
|12 - 13
|19
|10.
|Читтаделла
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|11.
|Новара
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|12.
|Пескара
|13
|4
|5
|4
|22 - 23
|17
|13.
|Авеллино
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|14.
|Брешия
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|15.
|Специя
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|16.
|Перуджа
|12
|4
|2
|6
|22 - 24
|14
|17.
|Виртус Энтелла
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|18.
|Фоджа
|13
|3
|5
|5
|23 - 31
|14
|19.
|Про Верчелли
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|20.
|Асколи
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|21.
|Чезена
|13
|3
|4
|6
|17 - 25
|13
|22.
|Тернана
|13
|2
|7
|4
|20 - 25
|13
Второй тайм
90'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Проведель Иван получает желтую карточку.
82'
Специя производит замену. Марилунго Гуидо уходит, и Солери Эдоардо заменяет его
80'
Эмполи производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Зайц Миха заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паскуаль Мануэль.
77'
Пессина Маттео получает желтую карточку.
74'
Специя производит замену. Giulio Maggiore уходит, и Капелли Даниэле заменяет его
69'
Специя производит замену. Giuseppe Mastinu уходит, и Luca Vignali заменяет его
68'
Michele Castagnetti получает желтую карточку.
63'
Эмполи производит замену. Унтерзее Жоэль уходит, и Нинкович Никола заменяет его
63'
Эмполи производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Пью Алессандро заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Giuseppe Mastinu.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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